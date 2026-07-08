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Meta Instagram Update: सरकारी नोटिसीनंतर Meta चा मोठा खुलासा! 40 लाखांहून अधिक संशयित अकाऊंट्स हटवल्याचा दावा,

Updated On: Jul 08, 2026 | 01:18 PM IST
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सारांश

केंद्र सरकारच्या नोटिसीनंतर Meta ने बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंटविरोधातील आपल्या कारवाईबाबत सविस्तर भूमिका मांडली आहे. कंपनीने ब्लॉग पोस्टद्वारे लाखो संशयित अकाऊंट्स, कोट्यवधी आक्षेपार्ह पोस्ट हटवल्याचा दावा करत आरोपांना उत्तर दिले आहे.

Meta Instagram Update: सरकारी नोटिसीनंतर Meta चा मोठा खुलासा! 40 लाखांहून अधिक संशयित अकाऊंट्स हटवल्याचा दावा,

Meta Instagram Update: सरकारी नोटिसीनंतर Meta चा मोठा खुलासा! 40 लाखांहून अधिक संशयित अकाऊंट्स हटवल्याचा दावा,

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विस्तार
  • मेटाने ब्लॉगद्वारे बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंटविरोधातील कारवाईची माहिती देत 40 लाखांहून अधिक संशयास्पद अकाऊंट हटवल्याचा दावा केला.
  • कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षभरात 3.6 कोटींहून अधिक आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्यात आला असून 96% कंटेंट तक्रार येण्यापूर्वीच हटवण्यात आला.
  • केंद्र सरकारच्या नोटिसीनंतर मेटाने आरोप फेटाळत आपल्या AI प्रणालीद्वारे संशयित अकाऊंट्स आणि जाहिरातींवर सातत्याने कारवाई होत असल्याचे स्पष्ट केले.
Meta Update: मेटाने मंगळवारी 7 जुलै रोजी एक सविस्तर ब्लॉग जारी केला आहे. या ब्लॉगमध्ये कंपनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापराशी संबंधित कंटेट विरोधात काय कारवाई करत आहे, याबाबत सांगितलं आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने मेटाला इंस्टाग्रामवर मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर (CSAM) असलेल्या जाहिराती शेअर केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली होती. या नोटीसवर 7 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश देखील देण्यात आले होते. आता कंपनीने या सर्वांबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी एक ब्लॉग शेअर केला आहे.

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मेटाने शेअर केला ब्लॉग

मेटाने ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, बाल लैंगिक शोषण हा एक अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. कंपनी रोज त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अशा कंटेटविरोधात कारवाई करते. कंपनीने म्हटलं आहे की, त्यांना भारतात इंस्टाग्राम जाहिरातींंसंदर्भातील अलीकडील अहवालांची माहिती आहे. त्यांच्या धोरणांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही जाहिरात किंवा कंटेंट प्लॅटफॉर्मवरून वेळीच काढून टाकली जाते.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

40 लाखांहून अधिक संशयास्पद अकाऊंट हटवले- मेटाचा दावा

मेटाने दावा केला आहे की, गेल्या वर्षभरात त्यांनी जगभरात फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरून 40 लाखांहून अधिक संशयास्पद अकाऊंट हटवले आहेत. याशिवाय, बाल लैंगिक शोषणासंबंधित 3.60 करोडहून अधिक कंटेट देखील हटविण्यात आला आहे. भारतातबाबत कंपनीने म्हटलं आहे की, गेल्या 6 महिन्यात एआय टूल्सच्या मदतीने 1.60 लाख अकाऊंट हटविण्यात आले आहेत, जे बाल लैंगिक शोषणासंबंधित संशयास्पद हालचालींची लिंक शेअर करत होते. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 या दरम्यान फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरून बाल लैंगिक शोषणासंबंधित 1 करोड 30 लाख कंटेंट हटविण्यात आला आहे. यामध्ये 96 टक्के कंटेट असा आहे, जो यूजर्सच्या तक्रारी प्राप्त होण्यापूर्वीच कंपनीने स्वत:च हटवला आहे.

मेटाने आरोप फेटाळले

मेटाने कंपनीवर करण्यात आलेले आरोप चुकीचे असल्याचे सांगत, म्हटलं आहे की, अयोग्य आवड असलेल्या लोकांना कंपनी जाणूनबूजून मुलांशी संबंधित जाहिराती दाखवते, हा आरोप मेटाने फेटाळून लावला आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, त्यांची सिस्टिम अशा संशयास्पद अकाऊंटची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तयार केली आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, त्यांच्या या सिस्टिमने नियम तोडणाऱ्या अनेक जाहिराती आणि त्यासंबंधित अकाऊंटवर आधीच कारवाई केली आहे. यादरम्यान, अनेक जाहिराती हटवण्यात आल्या आणि काही अकाऊंट देखील बंद करण्यात आले, तसेच आक्षेपार्ह कंटेंटशी संबंधित यूआरएल ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

कायदेशीर संस्थांनाही पाठवली जाते माहिती

मेटाने सांगितलं आहे की, जेव्हा त्यांना कधीही मुलांशी संबंधित प्रकरण आढळते, तेव्हा त्याची माहिती, अमेरिकेची संथ्या NCMEC ला दिली जाते. भारतात ही माहिती NCMEC द्वारे राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलपर्यंत पोहोचवली जाते.

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काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

एका मीडिया रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, इंस्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेटला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि यूजर्सना इतर प्लॅटफॉर्मवर पुनर्निर्देशित करणाऱ्या सशुल्क जाहिराती सुरू होत्या, त्यानंतर हा वाद सुरू झाला. यानंतर, 4 जुलै रोजी, मंत्रालयाने मेटाला नोटीस बजावून, CSEAM शी संबंधित सर्व जाहिराती आणि मजकूर तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले. कंपनीला सात दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर सादर करण्यासही सांगण्यात आले. या नोटीसवर मेटाने अद्याप अधिकृतपणे उत्तर दिलं नसलं तरी याबाबत आता एक ब्लॉग पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे.

Web Title: Meta responds after government notice claims removal of over 4 million suspicious accounts

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Published On: Jul 08, 2026 | 01:18 PM

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