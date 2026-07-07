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BSNL Recharge Plan: कंपनीला समजली यूजर्सची व्यथा! स्वस्तात लाँच केला संपूर्ण वर्षभराचा प्लॅन; दररोज 3GB डेटासह मिळणार ‘हे’ फायदे

Updated On: Jul 07, 2026 | 02:18 PM IST
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सारांश

BSNL Annual Recharge Plan: सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलने दीर्घकालीन वैधता आणि भरपूर डेटा देणारा नवीन वार्षिक रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे. 2,799 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये संपूर्ण वर्षभराची वैधता आणि इतर अनेक फायदे ऑफर केले जाणार आहेत.

BSNL Recharge Plan: कंपनीला समजली यूजर्सची व्यथा! स्वस्तात लाँच केला संपूर्ण वर्षभराचा प्लॅन; दररोज 3GB डेटासह मिळणार 'हे' फायदे

BSNL Recharge Plan: कंपनीला समजली यूजर्सची व्यथा! स्वस्तात लाँच केला संपूर्ण वर्षभराचा प्लॅन; दररोज 3GB डेटासह मिळणार 'हे' फायदे

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विस्तार
  • बीएसएनएलने 2,799 रुपयांत 365 दिवसांची वैधता आणि दररोज 3GB डेटा असलेला प्लॅन सादर केला आहे.
  • या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग, दररोज 100 एसएमएस आणि वर्षभरात एकूण 1,095GB डेटा मिळतो.
  • वारंवार रिचार्ज टाळू इच्छिणाऱ्या आणि जास्त डेटा वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा प्लॅन किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो.
तुम्ही सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलचे (BSNL) सिम कार्ड खरेदी केले आहे का? तुम्ही कमी किंमतीत दिर्घकाळ व्हॅलिडिटी ऑफर करणारा रिचार्ज प्लॅन शोधत आहात का? तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारी टेलिकॉम कंपनी एक नवीन प्लॅन घेऊन आली आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अत्यंत कमी किंमतीत संपूर्ण वर्षभराची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. या प्लॅनची किंमत 3 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. ज्या यूजर्सना सतत रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येतो किंवा ज्यांना जास्त डेटाची गरज असते, अशा यूजर्ससाठी कंपनीचा हा प्लॅन एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. कंपनीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर या रिचार्ज प्लॅनची पोस्ट शेअर केली आहे.

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कंपनीने सोशल मीडियावर शेअर केली पोस्ट

कंपनीने एक्स अकाऊंटवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, सावधान: दररोज 3 जीबी डेटामुळे ‘रील्स’चा अतिवापर होऊ शकतो (Warning: 3GB/Day May Cause Excessive Reels Consumption). याचा अर्थ असा आहे की, जर तुम्हाला दररोज 3 जीबी डेटा मिळाला, तर सोशल मीडिया पाहण्यासाठी तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त वेळ घेऊ शकता. खरं तर हा केवळ एक मजेदार मेसेज आहे, जो यूजर्सना आकर्षित करण्यासाठी लिहीला आहे. जास्तीचा डेटा आणि संपूर्ण वर्षभराची व्हॅलिडीटी… रिचार्ज प्लॅनच्या या फायद्यांकडे यूजर्सचं लक्ष वेधून घेण्याचं कंपनीचं लक्ष्य आहे. या नव्या प्लॅनची किंमत किती आहे आणि हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना कोणते फायदे मिळणार आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य: Pinterest)

किती आहे रिचार्ज प्लॅनची किंमत?

कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन रिचार्ज प्लॅनची किंमत 2,799 रुपये आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 365 दिवसांची म्हणजेच संपूर्ण एका वर्षाची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. तसेच, या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 3GB हाय-स्पीड डेटा देखील मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा ऑफर केली जाते. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना दररोज 100 एसएमएस मिळणार आहेत. या प्लॅनमध्ये संपूर्ण वर्षभरात एकूण 1,095GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे.

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डेली डेटा लिमिट संपल्यानंतर इंटरनेट स्पीड कमी होणार आहे. त्यामुळे ज्या यूजर्सना जास्त डेटाची गरज आहे किंवा ज्या यूजर्सना वारंवार रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येतो, अशा यूजर्ससाठी कंपनीचा 2,799 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. जर तुम्ही इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो, ओटीटी कंटेंट किंवा ऑनलाईन गेमिंगमध्ये जास्त वेळ घालवत असाल तर तुम्हाला नक्कीच जास्त डेटाची आवश्यकता असणार आहे. अशावेळी तुम्ही हा रिचार्ज प्लॅन खरेदी करू शकता. यामुळे तुम्हाला संपूर्ण वर्षभर रिचार्जची चिंता करण्याची गरज भासणार नाही.

Web Title: Bsnl introduced new recharge plan with 1 year validity users will get this benefits

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Published On: Jul 07, 2026 | 01:42 PM

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