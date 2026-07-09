Akola Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचाच खून; अपघाताचा बनाव करत रुग्णालयात दाखल, पण 3 तासांत पोलिसांनी उलगडला कट

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काय घडलं नेमकं?
गंबीर जखमी अवस्थेत एका युवकाला शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आरोपींकडून हा अपघात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र मृतकाच्या शरीरावरील जखमांचे स्वरूप पाहून पोलिसांना संशय आला. स्थानिक गुन्हे शाखेने तातडीने घटनास्थळाची पाहणी करत तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज, गोपनीय माहिती आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरु केली. तपासादरम्यान मृतकाच्या अंगावरील जखमा या अपघातामुळे नव्हे, तर मारहाणीमुळे झाल्याचं स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिसांनी चौकशीची दिशा बदलत पैशाच्या व्यवहारावर लक्ष केंद्रित केले. चौकशीत मित्रांमध्ये आर्थिक कारणावरून वाद झाल्यानंतर आरोपीने संतापाच्या भरात बेदम मारहाण केल्याची माहिती समोर आली.
तपास सुरु
या कारवाईमुळे अपघाताचा बनाव करून खुनाचे सत्य लपवण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. आरोपीविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात आणखी कोणी सहभागी होते का, मारहाणीचे नेमके कारण काय होते आणि आर्थिक व्यवहाराचे स्वरूप काय होते, याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे .
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Ans: पैशांच्या व्यवहारातील वाद.
Ans: अपघाताचा बनाव करून जखमीला रुग्णालयात दाखल केले.
Ans: अवघ्या तीन तासांत.