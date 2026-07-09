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Akola Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचाच खून; अपघाताचा बनाव करत रुग्णालयात दाखल, पण 3 तासांत पोलिसांनी उलगडला कट

Updated On: Jul 09, 2026 | 06:09 PM IST
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सारांश

अकोला शहरात पैशांच्या व्यवहारातून झालेल्या वादातून मित्रानेच मित्राला बेदम मारहाण करून ठार केल्याची घटना उघड झाली आहे. संशय टाळण्यासाठी आरोपीने जखमी मित्राला अपघात झाल्याचा बनाव करत रुग्णालयात दाखल केले. मात्र पोलिसांनी अवघ्या तीन तासांत खुनाचा उलगडा करून मुख्य आरोपीला अटक केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पैशांच्या व्यवहारातून झालेल्या वादानंतर मित्राने मित्राला बेदम मारहाण केली.
  • अपघाताचा बनाव करून जखमीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
  • स्थानिक गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपासाच्या आधारे तीन तासांत आरोपीला अटक केली.
अकोला: अकोला येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मित्रानेच मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. पैशाच्या व्यवहारातून ही हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आधी मारहाण केली आणि नंतर संशय येऊ नये म्हणून त्याला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरु असताना जखमी तरुणाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे काही काळ हा प्रकार अपघाती मृत्यू असल्याचेच चित्र निर्माण झाले. मात्र पोलिसांना या घटनेबाबत संशय आल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेने तपासाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि संपूर्ण प्रकरणाचा तीन तासांत उलगडा केला.

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काय घडलं नेमकं?

गंबीर जखमी अवस्थेत एका युवकाला शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आरोपींकडून हा अपघात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र मृतकाच्या शरीरावरील जखमांचे स्वरूप पाहून पोलिसांना संशय आला. स्थानिक गुन्हे शाखेने तातडीने घटनास्थळाची पाहणी करत तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज, गोपनीय माहिती आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरु केली. तपासादरम्यान मृतकाच्या अंगावरील जखमा या अपघातामुळे नव्हे, तर मारहाणीमुळे झाल्याचं स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिसांनी चौकशीची दिशा बदलत पैशाच्या व्यवहारावर लक्ष केंद्रित केले. चौकशीत मित्रांमध्ये आर्थिक कारणावरून वाद झाल्यानंतर आरोपीने संतापाच्या भरात बेदम मारहाण केल्याची माहिती समोर आली.

तपास सुरु

या कारवाईमुळे अपघाताचा बनाव करून खुनाचे सत्य लपवण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. आरोपीविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात आणखी कोणी सहभागी होते का, मारहाणीचे नेमके कारण काय होते आणि आर्थिक व्यवहाराचे स्वरूप काय होते, याचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे .

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Frequently Asked Questions

  • Que: अकोल्यातील या घटनेमागील कारण काय होते?

    Ans: पैशांच्या व्यवहारातील वाद.

  • Que: आरोपीने खून लपवण्यासाठी काय केले?

    Ans: अपघाताचा बनाव करून जखमीला रुग्णालयात दाखल केले.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीला किती वेळात अटक केली?

    Ans: अवघ्या तीन तासांत.

Web Title: Akola crime friend murdered over money dispute admitted to hospital after faking an accident but police unraveled the conspiracy within 3 hours

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Published On: Jul 09, 2026 | 06:00 PM

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