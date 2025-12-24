Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Co Creator Of Call Of Duty Vince Zampella Died In Accident In California Tech News Marathi

Vince Zampella Death: लाल फरारी बनली आगीचा गोळा! ‘कॉल ऑफ ड्यूटी’ च्या सह संस्थापकाचा मृत्यू, सोशल मीडियावर Video Viral

करोडो लोकंच्या पसंतीचा असलेला कॉल ऑफ ड्यूटी गेम बनवणारे गेम डेवलपर विंस जैम्पेला यांचा एका अपघातात मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. वयाच्या 55 व्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघाताचा पोलीस तपास करत आहेत.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:27 AM
Vince Zampella Death: लाल फरारी बनली आगीचा गोळा! 'कॉल ऑफ ड्यूटी' च्या सह संस्थापकाचा मृत्यू, सोशल मीडियावर Video Viral

Vince Zampella Death: लाल फरारी बनली आगीचा गोळा! 'कॉल ऑफ ड्यूटी' च्या सह संस्थापकाचा मृत्यू, सोशल मीडियावर Video Viral

Follow Us:
Follow Us:
  • कॉल ऑफ ड्युटीचे सह संस्थापक विंस जैम्पेला यांचा मृत्यू
  • यामधील एंजेल्स क्रेस्ट हाईवेवर झाला अपघात
  • गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे अपघात झाल्याची शक्यता
प्रसिद्ध व्हिडिओ गेम कॉल ऑफ ड्युटीचे सह संस्थापक विंस जैम्पेला यांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना सोमवारी 22 डिसेंबर रोजी घडली. या घटनेची गेमिंग कंपनी इलेक्ट्रानिक आर्ट्सने पुष्टी केली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये असं पाहायला मिळत आहे की, विंस लाल फरारीमधून जात होते आणि अचानक त्यांचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि त्यांच्या गाडीला आग लागली. या घटनेत विंस यांचा मृत्यू झाला. कॅलिफोर्नियामधील एंजेल्स क्रेस्ट हाईवेवर हा अपघात झाला आहे.

Free Fire Max: गेममध्ये फ्री मिळणार लूक बदलणारा यूनीक Nightmare Bundle, असा करा अनलॉक

काँक्रिटच्या भिंतीला धडकली गाडी

कॅलिफोर्निया हाईवे पेट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी दुपारी, 12:45 वाजता ही घटना घडली. विंस यांची गाडी एका बोगद्यामधून बाहेर आली आणि काँक्रिटच्या भिंतीला जाऊन धडकली. हा अपघात इतका भीषण होता की, गाडीचे तुकडे झाले. अपघात होताच गाडीला आग लागली. या गाडीमध्ये विंस जैम्पेला यांच्यासोबत त्यांचा एक मित्र देखील होता. उपचारादरम्यान त्यांच्या मित्राचा देखील मृत्यू झाला. (फोटो सौजन्य – X, Pinterest) 

कसा झाला अपघात?

कॅलिफोर्निया पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनसार, गाडीमध्ये दोन लोकं होते. ज्या गाडीचा अपघात झाला ती गाडी लाल फरारी होती. या अपघाताचे नेमके कारण काय आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. मात्र असं सांगितलं जात आहे की, गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाला असण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, वेगाने येणारी कार एका काँक्रीटच्या बॅरियरला धडकली आणि काही क्षणातच कार आगीच्या गोळ्यात बदलली. हा अपघात इतका भयानक होता की, गाडीमधील एक व्यक्ती बाहेर पडला, तर तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी दुसऱ्या व्यक्तीला गाडीतून बाहेर काढलं. या घटनेत गाडीमधील दोन्ही व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलील करत आहेत.

कोण होते विंस जैम्पेला?

विंस जैम्पेला यांनी व्हिडीओ गेम बॅटलफील्डमध्ये एक नविन रेकॉर्ड बनवला होता. जगभरातील 100 मिलियनहून अधिक लोकं हा गेम खेळत होते. 1990 च्या दशकात शूटर गेम्सपासून सुरुवात केल्यानंतर, त्यांनी 2003 मध्ये कॉल ऑफ ड्यूटी लाँच करण्यास मदत केली. विन्सने 2010 मध्ये रेस्पॉनची स्थापना केली, जी 2017 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्सने विकत घेतली.

भारतामध्ये सर्वाधिक वापरले जाणारे AI चॅटबॉट्स! पाचवं नाव वाचून थक्क व्हाल, जाणून घ्या सविस्तर

कॉल ऑफ ड्यूटी एक फर्स्ट-पर्सन शूटर (एफपीएस) व्हिडीओ गेम आहे. यामध्ये प्लेअर्स सैनिकांप्रमाणे युद्धात सहभागी होतात. युद्धावर आधारित असलेल्या या गेममध्ये मिशन आणि अ‍ॅक्शन दोन्ही समाविष्ट आहे. या गेममधील विविध घटक दुसरे महायुद्ध, आधुनिक युद्ध आणि भविष्यकालीन लढाया दर्शवितात. हा गेम ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही खेळता येतो. यात मल्टीप्लेअर मोड देखील आहे, ज्यामुळे जगभरातील खेळाडू एकमेकांशी स्पर्धा करू शकतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Call of Duty म्हणजे काय?

    Ans: Call of Duty ही लोकप्रिय फर्स्ट-पर्सन शूटर (FPS) गेम सिरीज आहे.

  • Que: Call of Duty कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे?

    Ans: PC, PlayStation, Xbox आणि Mobile वर उपलब्ध आहे.

  • Que: Call of Duty Mobile मोफत आहे का?

    Ans: हो, हा गेम फ्री-टू-प्ले आहे, पण इन-अ‍ॅप खरेदी असते.

Web Title: Co creator of call of duty vince zampella died in accident in california tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा
1

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
2

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
3

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर
4

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM