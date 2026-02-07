Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Abhishek Sharma Registers An Unwanted Record A Duck On His World Cup Debut

Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या पहिल्याच सामन्यात अभिषेक शर्मा शून्यावर बाद झाला. वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेविरुद्ध खेळताना त्याने एक नकोसा विक्रम नोंदवला असून असा नशिबात 'भोपळा' येणारा तो पाचवा भारतीय ठरला आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:44 PM
अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच 'भोपळा' (Photo Credit- X)

अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच 'भोपळा' (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम!
  • वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’
  • ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला
India National Cricket Team vs United States National Cricket Team Match Scorecard: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या सुरुवातीसह, यजमान भारतीय संघ मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर आपला पहिला सामना खेळत आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर, यूएसए संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात टीम इंडियाची (Team India) सुरुवात खराब झाली आणि स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhisekh Sharma) खाते न उघडताच पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यासह, तो अशा गटात सामील झाला ज्यामध्ये पूर्वी फक्त चार भारतीय खेळाडू होते. अभिषेक शर्माचा त्याच्या कारकिर्दीतील हा पहिलाच विश्वचषक सामना होता आणि तो भोपळ्यावर माघारी परतला.

शून्यावर बाद होणारा पाचवा खेळाडू

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात गतविजेत्या टीम इंडिया अमेरिकेविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी उतरली तेव्हा सर्वांना अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन या सलामी जोडीकडून दमदार सुरुवातीची अपेक्षा होती. तथापि, दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माने अली खानविरुद्ध मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा टीम इंडियाला धक्का बसला. यासह, अभिषेक शर्मा आता टी-२० विश्वचषक इतिहासातील भारतासाठी पहिला सामना खेळताना शून्यावर बाद होणारा पाचवा खेळाडू बनला आहे. त्याच्या आधी या यादीत आशिष नेहरा, गौतम गंभीर, शार्दुल ठाकूर आणि दीपक हुडा यांचा समावेश होता.

भारतीय खेळाडू टी-२० विश्वचषकातील पदार्पणाच्या डावात शून्यावर बाद झाले

गौतम गंभीर
आशिष नेहरा
शार्दुल ठाकूर
दीपक हुडा
अभिषेक शर्मा

IND vs USA, T20 World Cup 2026 LIVE: 46 धावांवर भारताचे 4 धुरंधर माघारी! वानखेडेवर नवख्या USA समोर सूर्या आर्मीचे हाल बेहाल

३८ वर्षीय गोलंदाजाने केला कहर

३८ वर्षीय शॅडली व्हॅन शाल्कविकने पॉवर प्लेमध्ये प्रचंड धुमाकूळ घातला. त्याने सहाव्या षटकात तीन भारतीय स्टार खेळाडूंना बाद केले. त्याने ५.२ षटकात इशान किशनला पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवले. त्यानंतर, ५.५ षटकात, शॅडलीने तिलक वर्माला बाद केले. त्याने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर शिवम दुबेलाही बाद केले. अशा प्रकारे, त्याने सहाव्या षटकात तीन भारतीय फलंदाजांना बाद केले. शॅडली व्हॅन शाल्कविकने त्याच्या गोलंदाजीने भारतीय फलंदाजांना गोंधळात टाकले.

चार मोठे स्टार अपयशी

या सामन्यात भारताचे चार मोठे स्टार अपयशी ठरले. भारताला पहिला धक्का अभिषेक शर्माच्या रूपात बसला, जो गोल्डन डकवर बाद झाला. त्यानंतर इशान किशन १६ चेंडूत २० धावा काढून बाद झाला. दरम्यान, तिलक वर्माने १६ चेंडूत २५ धावा केल्या, त्यात तीन चौकार आणि एक षटकार मारला. शिवाय, भारताला चौथा धक्का शिवम दुबेच्या रूपात बसला, जो पॉवर प्लेमध्ये ४६ धावा करून चार गडी गमावून बाद झाला.

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वी सूर्याआर्मी सिद्धिविनायकाच्या भेटीला! विजयासाठी जोडले बाप्पासमोर हात 

Web Title: Abhishek sharma registers an unwanted record a duck on his world cup debut

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 08:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs USA, T20 World Cup 2026 LIVE: 46 धावांवर भारताचे 4 धुरंधर माघारी! वानखेडेवर नवख्या USA समोर सूर्या आर्मीचे हाल बेहाल
1

IND vs USA, T20 World Cup 2026 LIVE: 46 धावांवर भारताचे 4 धुरंधर माघारी! वानखेडेवर नवख्या USA समोर सूर्या आर्मीचे हाल बेहाल

IND vs USA, T20 World Cup Live : USA भारताला टक्कर देण्यासाठी सज्ज! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; संजू बाहेर सिराज इन
2

IND vs USA, T20 World Cup Live : USA भारताला टक्कर देण्यासाठी सज्ज! TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; संजू बाहेर सिराज इन

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वी सूर्याआर्मी सिद्धिविनायकाच्या भेटीला! विजयासाठी जोडले बाप्पासमोर हात 
3

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वी सूर्याआर्मी सिद्धिविनायकाच्या भेटीला! विजयासाठी जोडले बाप्पासमोर हात 

WI vs SCO, T20 World Cup 2026 Live : ईडन गार्डन्सवर हेटमायरची झुंजार खेळी! वेस्ट इंडिजचे स्कॉटलंडसमोर183 धावांचे लक्ष्य 
4

WI vs SCO, T20 World Cup 2026 Live : ईडन गार्डन्सवर हेटमायरची झुंजार खेळी! वेस्ट इंडिजचे स्कॉटलंडसमोर183 धावांचे लक्ष्य 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Feb 07, 2026 | 08:44 PM
‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाबाबत Health Department चा यू-टर्न? वैद्यकीय सेवांसाठी पुन्हा शुल्क…

‘पूर्ण मोफत उपचार’ निर्णयाबाबत Health Department चा यू-टर्न? वैद्यकीय सेवांसाठी पुन्हा शुल्क…

Feb 07, 2026 | 08:38 PM
Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Creta ला टक्कर देणाऱ्या Tata Sierra वर तुटून पडले ग्राहक, 1 लाखापेक्षा अधिक बुकिंग; Production पण वाढले

Feb 07, 2026 | 08:31 PM
३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

Feb 07, 2026 | 08:30 PM
Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Feb 07, 2026 | 08:22 PM
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

Feb 07, 2026 | 08:17 PM
Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Feb 07, 2026 | 08:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM