Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात गतविजेत्या टीम इंडिया अमेरिकेविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी उतरली तेव्हा सर्वांना अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन या सलामी जोडीकडून दमदार सुरुवातीची अपेक्षा होती. तथापि, दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माने अली खानविरुद्ध मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा टीम इंडियाला धक्का बसला. यासह, अभिषेक शर्मा आता टी-२० विश्वचषक इतिहासातील भारतासाठी पहिला सामना खेळताना शून्यावर बाद होणारा पाचवा खेळाडू बनला आहे. त्याच्या आधी या यादीत आशिष नेहरा, गौतम गंभीर, शार्दुल ठाकूर आणि दीपक हुडा यांचा समावेश होता.
३८ वर्षीय शॅडली व्हॅन शाल्कविकने पॉवर प्लेमध्ये प्रचंड धुमाकूळ घातला. त्याने सहाव्या षटकात तीन भारतीय स्टार खेळाडूंना बाद केले. त्याने ५.२ षटकात इशान किशनला पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवले. त्यानंतर, ५.५ षटकात, शॅडलीने तिलक वर्माला बाद केले. त्याने षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर शिवम दुबेलाही बाद केले. अशा प्रकारे, त्याने सहाव्या षटकात तीन भारतीय फलंदाजांना बाद केले. शॅडली व्हॅन शाल्कविकने त्याच्या गोलंदाजीने भारतीय फलंदाजांना गोंधळात टाकले.
या सामन्यात भारताचे चार मोठे स्टार अपयशी ठरले. भारताला पहिला धक्का अभिषेक शर्माच्या रूपात बसला, जो गोल्डन डकवर बाद झाला. त्यानंतर इशान किशन १६ चेंडूत २० धावा काढून बाद झाला. दरम्यान, तिलक वर्माने १६ चेंडूत २५ धावा केल्या, त्यात तीन चौकार आणि एक षटकार मारला. शिवाय, भारताला चौथा धक्का शिवम दुबेच्या रूपात बसला, जो पॉवर प्लेमध्ये ४६ धावा करून चार गडी गमावून बाद झाला.
