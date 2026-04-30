Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

डेलने भारतात लाँच केले दोन पॉवरफुल लॅपटॉप, किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

प्रसिद्ध कंपनी डेलने भारतीय ग्राहकांसाठी आपले दोन सर्वात प्रगत लॅपटॉप Dell XPS 14 आणि XPS 16 अधिकृतपणे बाजारपेठेत लाँच केले आहेत.

Updated On: Apr 30, 2026 | 02:30 PM
डेलने भारतात लाँच केले दोन पॉवरफुल लॅपटॉप, किंमत किती? जाणून घ्या सविस्तर

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:

प्रसिद्ध कंपनी डेलने भारतीय ग्राहकांसाठी आपले दोन सर्वात प्रगत लॅपटॉप Dell XPS 14 आणि XPS 16 अधिकृतपणे बाजारपेठेत लाँच केले आहेत. हे दोन्ही लॅपटॉप इंटेल कोअर अल्ट्रा 3 सिरीजच्या अत्याधुनिक प्रोसेसरने सज्ज असून यामध्ये युजर्सना इंटेल कोअर अल्ट्रा X7 358H पर्यंतचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. डिझाईन आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत हे लॅपटॉप अत्यंत जबरदस्त आहेत. या लॅपटॉपमध्ये आकर्षक OLED डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्स, प्रीमियम डिझाइन आणि दमदार बॅटरी देण्यात आली आहे. भारतात त्यांची सुरुवातीची किंमत 2 लाखांपेक्षा जास्त असल्याच सांगण्यात आलं आहे.

 

भारतात Dell XPS 14 ची किंमत 2 लाख 5 हजार 990 रूपयांपासून सुरू होते. तर Dell XPS 16 ची किंमत 2 लाख 78 हजार 550 रूपयांपासून सुरू होते. ग्राहक हे लॅपटॉप डेलच्या अधिकृत वेबसाइट, डेल एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर्स आणि निवडक रिटेल आउटलेट्सवरून खरेदी करू शकतात. लाँच ऑफरमध्ये HDFC, SBI, ICICI आणि इतर बँक कार्ड्सवर 15 हजार रूपयांपर्यंतची सूट मिळणार आहे. तसेच नो-कॉस्ट EMI चे पर्याय देखील उपलब्ध आहेत. दोन्ही लॅपटॉपमध्ये CNC-मशीन केलेले ॲल्युमिनियम बॉडी, गोरिला ग्लास प्रोटेक्शन आणि अल्ट्रा-थिन डिझाइन आहे. ‍

Dell XPS 14 मध्ये 14-इंचाचा 2.8K OLED डिस्प्ले आहे, तर Dell XPS 16 मध्ये 16-इंचाचा 3.2K OLED टच डिस्प्ले आहे. दोन्ही स्क्रीन्स 120Hz रिफ्रेश रेट आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्टसह येतात. इंटेल कोअर अल्ट्रा 7 355 आणि इंटेल कोअर अल्ट्रा X7 358H प्रोसेसर्समुळे याची कामगिरी उत्तम राहते. इंटेल एआय बूस्ट एनपीयूच्या साहाय्याने ते 50 TOPS पर्यंत एआय परफॉर्मन्स देण्यास सक्षम आहेत. 32GB LPDDR5x रॅम आणि 1TB एसएसडी स्टोरेजमुळे सुरळीत मल्टीटास्किंग सुनिश्चित होते.

दोन्ही लॅपटॉपमध्ये Windows Hello ला सपोर्ट करणारा 8-मेगापिक्सलचा HDR वेबकॅम आहे. ऑडिओसाठी Dolby Atmos आणि Waves MaxxAudio ट्यूनिंगसह क्वाड-स्पीकर सेटअप आहे. डेल XPS 14 आणि XPS 16 या दोन्हीमध्ये 70Wh बॅटरी आणि 100W चार्जर समाविष्ट आहे. तर कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये तीन Thunderbolt 4 पोर्ट, Wi-Fi 7 आणि Bluetooth 6.0 यांचा समावेश आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुन्हा मृत्यूचा खेळ! ऑनलाइन गेम्सने घेतला एका निष्पाप मुलाचा बळी, कोणता आहे हा गेम? लहान मुलांसाठी ठरतोय धोकादायक?

Web Title: Dell launches two powerful laptops in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM
Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

May 14, 2026 | 01:15 PM
Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

May 14, 2026 | 01:12 PM
पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

May 14, 2026 | 01:10 PM
NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

May 14, 2026 | 01:04 PM
खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

May 14, 2026 | 12:58 PM
IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

May 14, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM