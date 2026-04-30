पुन्हा मृत्यूचा खेळ! ऑनलाइन गेम्सने घेतला एका निष्पाप मुलाचा बळी, कोणता आहे हा गेम? लहान मुलांसाठी ठरतोय धोकादायक?

दिल्लीला लागून असलेल्या फरिदाबादमधून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. जिथे एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. पोलिसांनी सांगितले आहे की, तो विद्यार्थी ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनात अडकला होता आणि त्यात त्याने आयुष्यभराची सर्व बचत गमावली होती. ऑनलाइन गेमिंगमुळे आत्महत्येची ही एकमेव घटना नाही; यापूर्वीही अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
ऑनलाइन गेमिंगमुळे आत्महत्येची ही एकमेव घटना नाही. किंबहुना, काही लोकांचे ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन त्यांना गुन्हेगार बनवत आहे. अलीकडेच, दिल्लीतील अमर कॉलनीमध्ये एका आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेला एक व्यक्ती देखील ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनाचा बळी ठरला होता.
२९ एप्रिल २०२६ रोजी, दुपारी १ वाजता स्वतःवर गोळी झाडली. त्यानंतर, दरवाजा तोडून त्या विद्यार्थ्याची सुटका करण्यात आली. तो बी.एस्सी.च्या तिसऱ्या वर्षात शिकत होता. फरिदाबाद येथील वायएमसीए विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याने ऑनलाइन गेमिंगमध्ये मोठी रक्कम गमावल्याने तो तणावाखाली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. इंटरनेटवर सायबर फसवणुकीसाठी तयार केलेले अनेक ॲप्स आणि प्लॅटफॉर्म आहेत. ते सुरुवातीला कमी परतावा देण्याचे आमिष दाखवून विश्वास जिंकतात.
मग गेमर्स लवकरच करोडपती होण्याची स्वप्ने पाहू लागतात. त्यानंतर, मित्र किंवा ॲप्सच्या मदतीने ते मोठी रक्कम उधार घेतात आणि ऑनलाइन गेम्समध्ये गुंतवतात. हरल्यानंतर त्यांच्या हाती पश्चात्तापाशिवाय काहीही उरत नाही.
ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन ओळखणे खूप सोपे आहे आणि विद्यार्थ्यामध्ये तुम्हाला काही विशिष्ट चिन्हे दिसतील:
तासन्तास सतत गेम खेळणे
अभ्यासात लक्ष कमी लागणे
झोप आणि खाण्याच्या सवयींमध्ये व्यत्यय
हरल्यावर अचानक राग किंवा चिडचिड होणे
ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनावर मात कशी करावी?
एकदा तुम्ही तुमचे ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन ओळखले की, ते मोडणे सोपे आहे. तथापि, तुम्हाला संयम ठेवावा लागेल.
तुमच्या ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनावर मात करण्यासाठी दररोज एक वेळेची मर्यादा निश्चित करा.
कंटाळा आल्यावर अनेकदा ऑनलाइन गेम खेळला जातो. त्यामुळे, कंटाळा आल्यावर इतर कामांवर लक्ष केंद्रित करा.
घराबाहेर खेळल्या जाणाऱ्या खेळांना पर्याय शोधा. तुम्ही दिवसातून काही वेळासाठी घराबाहेर पडून खेळ खेळले पाहिजेत.
तुम्ही पुस्तके वाचण्यावरही लक्ष केंद्रित करू शकता. बाजारात अनेक प्रकारची पुस्तके उपलब्ध आहेत, त्यामधून तुम्ही तुमच्या आवडीचे पुस्तक खरेदी करू शकता.
ऑनलाइन गेम खेळण्याची सवय मोडण्यासाठी, गेम ॲप्समधील नोटिफिकेशन्स बंद करा.
