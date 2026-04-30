Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Cbse Board Moderation Policy New Marking Scheme 2026 Reasons Behind High Scores

रट्टा मारण्याची पद्धत बंद? सीबीएसईच्या ‘या’ नवीन नियमांमुळे विद्यार्थ्यांना भरभरून गुण का मिळताहेत?

सीबीएसई बोर्डाच्या निकालात पूर्वी ६०-७० टक्क्यांचा दबदबा असायचा, मग आता लाखाो विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांहून अधिक गुण कसे मिळतात? .यापाठीमागे नेमक गणित काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर अहवाल.

Updated On: Apr 30, 2026 | 01:55 PM
CBSC

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • मॉडरेशन पॉलिसी म्हणजे काय?
  • नवीन मार्किंग सिस्टीम कशी आहे?
  • मार्किंग सिस्टीमुळे आता पैकीच्या पैकी गुण शक्य
‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ’ (CBSE) बोर्डाच्या परीक्षेत गुण मिळवणे हे खूप कठीण मानले जात होते. परंतु, आता अनेक विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त गुण मिळताना दिसतात. यामागे केवळ विद्यार्थ्यांचे कष्टच नव्हे, तर बोर्डाची मॉडरेशन पॉलिसी आणि नवीन मार्किंग सिस्टीम कारणीभूत आहे.

मॉडरेशन पॉलिसी म्हणजे काय?

बोर्डाच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी गुणांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका हजारो शिक्षक तपासत असल्याने गुणांमध्ये असमतोल दिसून येऊ शकतो. त्यामुळे हा असमतोल टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे गुण संतुलित केले जातात. काही प्रकरणांमध्ये, जर प्रश्नपत्रिकेत एखादा प्रश्न चुकीचा किंवा गोंधळात टाकणारा असेल तर विद्यार्थ्यांना त्याचे अतिरिक्त गुण दिले जातात.

परदेशात एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? जाणून घ्या जगातील प्रथम क्रमांकाच्या बिझनेस स्कूलमधील प्रवेशाची नेमकी प्रक्रिया?

नवीन मार्किंग सिस्टीम कशी आहे?

पूर्वी प्रश्न थेट पुस्तकातील स्वाध्यायावर आधारित असायचे त्यामुळे पाठांतर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण मिळायचे तसेच काही विद्यार्थ्यांचे उत्तर थोडे जरी चुकले तरी पूर्ण गुण कापले जात होते. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP 2020) ५०% – २०% – ३०% हे सूत्र वापरले जात आहे. यामध्ये  ५०% प्रश्न क्षमतेवर आधरित (Competency based) , २०% प्रश्न बहुपर्यायी (MCQs) तर   ३०% प्रश्न केस स्टडीवर (case study) आधारित असतात. तसेच आता उत्तरासोबत लिहिण्याची पद्धत आणि त्याच्या सादरीकरणाला अधिक महत्त्व दिले जाते तसेच २० ते ३० गुण हे अंतर्गत मूल्यमापनाला(Internal Assessment) दिले जातात. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एकुण गुण वाढतात.

Education News: राज्यातील ७३६ शिक्षण संस्थांना सरकारी अनुदानाची दारे बंद; राज्य सरकारचा मोठा दणका

मार्किंग सिस्टीमुळे आता पैकीच्या पैकी गुण शक्य

यंदाचा १० वीचा निकाल ९३.७०% लागला असून २.२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ९० पेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत तसेच गणितासारख्या विषयात ११,००० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना १०० पैकी १०० गुण मिळाले आहेत. एकंदरीत आधुनिक तंत्रज्ञान डिजिटल मूल्यांकन आणि विद्यार्थीं केंद्रित मार्किंग सिस्टीममुळे आता बोर्डाच्या परीक्षेत पैकीच्यापैकी गुण मिळवणे शक्य झाले आहे.

Web Title: Cbse board moderation policy new marking scheme 2026 reasons behind high scores

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 01:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..
1

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..
2

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?
3

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!
4

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM