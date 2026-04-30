Car Buying Tips : कार खरेदी करताना ही चूक पडू शकते महागात; रिअर एसी आहे की फक्त व्हेंट्स? ‘अशी’ करा खात्री

Car rear AC vs AC vents 2026 : आजचा काळ हा तंत्रज्ञानाचा आहे आणि नवीन कार खरेदी करताना ग्राहक अनेकदा वैशिष्ट्यांच्या (Features) लांबलचक यादीकडे पाहून आपला निर्णय घेतात. सनरूफ, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर यांसारख्या गोष्टी ग्राहकांना भुरळ घालतात, परंतु या सर्व गोष्टींच्या गर्दीत एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग मागे राहतो, तो म्हणजे कारचा एअर कंडिशनर (Air Conditioner). उन्हाळ्याच्या दिवसांत कारमध्ये बसताना मागील सीटवरील प्रवाशांना एसीचा खरा आनंद मिळतो की केवळ गरम हवेचा, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेकदा ग्राहकांना रिअर एसी आणि रिअर व्हेंट्स यातील फरक माहीत नसतो, ज्यामुळे त्यांची मोठी फसवणूक होऊ शकते.
रिअर एसी ही केवळ हवेचा झोत फेकणारी प्रणाली नाही, तर ती एक संपूर्ण स्वतंत्र कूलिंग युनिट आहे. यामध्ये फ्रंट एसी प्रणालीप्रमाणेच स्वतंत्र कूलंट पाईप्स, एक कूलिंग कॉइल (इव्हॅपोरेटर), आणि स्वतंत्र ब्लोअर बसवलेला असतो. ही संपूर्ण प्रणाली कारच्या मुख्य एसीशी जोडलेली असली तरी, मागच्या प्रवाशांच्या गरजेनुसार तिचे तापमान आणि हवेचा वेग (Fan Speed) स्वतंत्रपणे नियंत्रित केला जाऊ शकतो. काही प्रीमियम आणि महागड्या गाड्यांमध्ये तर मागच्या सीटसाठी स्वतंत्र क्लायमेट कंट्रोल सेटअप दिलेला असतो, ज्यामुळे संपूर्ण कारमध्ये एकसारखे आणि आरामदायक तापमान राहते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump: ‘वादळ येत आहे, ते थांबणार नाही’, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोस्टने नेटिझन्स हैराण; काहीतरी मोठे घडण्याची चाहूल?
दुसऱ्या बाजूला, ज्याला अनेकदा ‘रिअर एसी’ म्हणून विकले जाते, ते प्रत्यक्षात फक्त ‘एसी व्हेंट्स’ असतात. यामध्ये मागच्या सीटवर बसण्यासाठी कोणतेही स्वतंत्र कूलिंग युनिट किंवा वेगळा ब्लोअर नसतो. डॅशबोर्डवरील मुख्य एसीची थंड हवा काही प्लास्टिकच्या डक्ट्स (पाईप्स) द्वारे मागच्या बाजूला सोडली जाते. या प्रकारामुळे मागच्या प्रवाशांच्या अंगावर हवा लागते, पण तेवढ्या तीव्र उन्हात गाडी पटकन थंड होत नाही. हे व्हेंट्स मुख्य एसीच्या लोडवर अवलंबून असतात. त्यामुळे जेव्हा उन्हाळा खूप जास्त असतो, तेव्हा मागच्या प्रवाशांना थंडावा मिळण्यास बराच वेळ लागतो.
हा फरक प्रामुख्याने लांब पल्ल्याच्या प्रवासात आणि तीव्र उष्णतेच्या दिवसांत स्पष्टपणे जाणवतो. जेव्हा तुम्ही दुपारी १२ वाजता कारमध्ये बसता, तेव्हा स्टँडर्ड रिअर एसी युनिट संपूर्ण केबिनला काही मिनिटांत थंड करते. परंतु, व्हेंट सिस्टीम असल्यास मागच्या प्रवाशांना थंड हवेसाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागते. याच कारणामुळे, कार कंपन्या उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आपल्या बजेट आणि मिड-रेंज मॉडेल्समध्ये केवळ व्हेंट सिस्टीम देतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jaish commander: यामागे पण भारताचे गुप्तहेर? पाकिस्तानात जैश कमांडरला संपवले; संशयास्पद अपघाताचा VIDEO झाला VIRAL
जर तुम्ही नवीन कार घेण्याच्या तयारीत असाल, तर केवळ ब्रोशरवर लिहिलेल्या ‘रिअर एसी’ या शब्दावर विश्वास ठेवू नका. टेस्ट ड्राईव्ह घेताना गाडीच्या मागच्या सीटवर बसा आणि एसीचा प्रवाह स्वतः अनुभवा. जर तुम्हाला स्वतंत्र फॅन स्पीडचे बटण (Blower Control) मिळत असेल, तरच ती एक खरी रिअर एसी सिस्टीम आहे. अन्यथा, ती केवळ डक्ट किंवा व्हेंट प्रणाली आहे, हे ओळखा. एक छोटासा निर्णय तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबाचा प्रवास सुखकर बनवू शकतो.
Ans: रिअर एसीमध्ये स्वतंत्र कूलिंग कॉइल आणि ब्लोअर असतो, तर व्हेंट्समध्ये फक्त डॅशबोर्डवरील एसीची हवा मागच्या बाजूस पोहोचवली जाते.
Ans: स्वतंत्र युनिट असलेला रिअर एसी भारतासारख्या उष्ण देशात केबिन लवकर थंड करण्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरतो.
Ans: टेस्ट ड्राईव्हच्या वेळी मागच्या सीटवर बसून एअर फ्लो आणि फॅन कंट्रोल (बटन) तपासावे.