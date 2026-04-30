International Jazz Day: सुरांनी सांधली जगभरातील नाती! आजच्या ‘या’ खास दिनी जाणून घ्या या संगीताचा रंजक इतिहास आणि जागतिक महत्त्व

International Jazz Day : आंतरराष्ट्रीय जाझ दिन दरवर्षी ३० एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. याची स्थापना २०११ मध्ये युनेस्को आणि प्रसिद्ध जाझ संगीतकार हर्बी हॅनकॉक यांनी केली. वाचा याबाबत सविस्तर माहिती.

Updated On: Apr 30, 2026 | 02:06 PM
international jazz day 30 april unesco herbie hancock history significance 2026

International Jazz Day 2026 : आंतरराष्ट्रीय जाझ दिन आपल्याला आठवण करून देतो की संगीत सीमा पुसून टाकू शकते आणि लोकांना जोडू शकते. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जागतिक साजरीकरण
  • शांततेचा सूर
  • संगीतमय कार्यक्रम

International Jazz Day 2026 : संगीताला कोणतीही भाषा नसते आणि संगीताच्या सुरांना कोणत्याही सीमा रोखू शकत नाहीत, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘जाझ’ (Jazz) संगीत. दरवर्षी ३० एप्रिल रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय जाझ दिन (International Jazz Day) अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात शांतता आणि एकतेचा संदेश देणारे हे संगीत केवळ कानाला गोड लागत नाही, तर ते दोन वेगवेगळ्या संस्कृतींना जोडणारा दुवा ठरते. २०११ मध्ये युनेस्को (UNESCO) आणि प्रसिद्ध जाझ पियानोवादक हर्बी हॅनकॉक यांनी या दिवसाची स्थापना केली आणि तेव्हापासून हा दिवस जागतिक स्तरावर संगीताचा उत्सव म्हणून साजरा केला जात आहे.

जाझ संगीत: स्वातंत्र्याची आणि सर्जनशीलतेची अभिव्यक्ती

जाझचा उगम हा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला आफ्रिकन-अमेरिकन समुदायांमध्ये झाला. हे संगीत म्हणजे संघर्षातून जन्मलेली एक कला आहे. जाझ संगीताचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील ‘इम्प्रोवायझेशन’ (Improvisation) म्हणजेच उत्स्फूर्तता. कोणत्याही छापील स्वरांच्या पलीकडे जाऊन गायक किंवा वादक आपल्या मनातल्या भावना सुरांच्या माध्यमातून मांडतो. त्यामुळेच जाझला स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानले जाते. युनेस्कोच्या मते, जाझने केवळ संगीताच्या क्षेत्रातच क्रांती केली नाही, तर मानवी हक्क आणि सामाजिक बदलांसाठी देखील एक प्रभावी माध्यम म्हणून काम केले आहे.

जगभरातील संगीतमय सोहळे आणि कार्यशाळा

३० एप्रिल रोजी न्यूयॉर्कपासून मुंबईपर्यंत आणि पॅरिसपासून टोक्योपर्यंत जाझचे सूर घुमतात. या दिवशी विविध देशांमध्ये भव्य संगीत मैफिलींचे आयोजन केले जाते. या कार्यक्रमांचा उद्देश केवळ संगीत ऐकवणे हा नसून, नव्या पिढीला जाझच्या इतिहासाची आणि त्याच्या सामाजिक प्रभावाची ओळख करून देणे हा असतो. अनेक ठिकाणी विनामूल्य कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात, जिथे नवोदित कलाकार जाझमधील बारकावे शिकतात. जाझ संगीताने जागतिक स्तरावर वांशिक भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जे योगदान दिले आहे, त्याची पुनरावृत्ती या दिवसाच्या निमित्ताने केली जाते.

credit – social media and Twitter

संगीताची ताकद: सीमा पुसून टाकणारा प्रवास

आंतरराष्ट्रीय जाझ दिन आपल्याला आठवण करून देतो की, जेव्हा शब्द अपुरे पडतात तेव्हा संगीत संवाद साधते. जाझने विविध संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक अनुभवांना एका सूत्रात गुंफले आहे. आजच्या डिजिटल युगातही जाझची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. उलट, तरुण पिढी या संगीतातील ‘फ्यूजन’ प्रकाराकडे मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत आहे. हा दिवस केवळ एका संगीत प्रकाराचा गौरव नसून, तो मानवी एकतेचा आणि सर्जनशीलतेचा विजयोत्सव आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय जाझ दिन कधी साजरा केला जातो?

    Ans: आंतरराष्ट्रीय जाझ दिन दरवर्षी ३० एप्रिल रोजी जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो.

  • Que: या दिवसाची सुरुवात कोणी केली?

    Ans: २०११ मध्ये युनेस्को आणि प्रसिद्ध जाझ संगीतकार हर्बी हॅनकॉक यांनी या दिवसाची स्थापना केली.

  • Que: जाझ दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश काय आहे?

    Ans: शांतता, एकता आणि आंतरसांस्कृतिक संवादाला संगीताच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 02:06 PM

