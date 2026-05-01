International Workers Day : ‘मेहनत हीच खरी इश्वरपूजा!’ जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचा रंजक इतिहास आणि जागतिक महत्त्व

International Workers Day : आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन, ज्याला 'कामगार दिन' किंवा 'मे दिन' असेही म्हटले जाते, तो दरवर्षी १ मे रोजी जगभरात साजरा केला जातो. जाणून घ्या या खास दिवसाबाबत रंजक माहिती.

Updated On: May 01, 2026 | 06:30 AM
International Workers Day : 'मेहनत हीच खरी इश्वरपूजा!' जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचा रंजक इतिहास आणि जागतिक महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ऐतिहासिक संघर्ष आणि बलिदान
  • हक्कांचे रक्षण आणि जागृती
  • आधुनिक युगातील बदलती प्रासंगिकता

International Workers Day 2026 : आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन, ज्याला ‘मे डे’ (May Day) किंवा जागतिक कामगार दिन (International Workers Day) असेही म्हटले जाते, हा दिवस जगभरातील कोट्यवधी कष्टकऱ्यांच्या त्यागाचा, योगदानाचा आणि त्यांच्या हक्कांचा सन्मान करण्यासाठी समर्पित आहे. दरवर्षी १ मे रोजी साजरा केला जाणारा हा दिवस केवळ एक सुट्टी किंवा उत्सव नसून, मानवी अधिकारांच्या एका मोठ्या लढ्याचा साक्षीदार आहे. या विशेष दिनानिमित्त, कामगारांच्या संघर्षाची गाथा आणि आजच्या आधुनिक युगात त्यांच्या हक्कांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले जाते.

कामगार दिनाचा ऐतिहासिक उगम आणि शिकागोचा लढा

या ऐतिहासिक दिवसाची सुरुवात १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाली. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारांना दररोज १२ ते १६ तास अत्यंत धोकादायक आणि अपुऱ्या सुविधा असलेल्या ठिकाणी काम करावे लागत होते. या अमानुष परिस्थितीच्या विरोधात कामगारांनी एकत्र येऊन १ मे १८८६ रोजी अमेरिकेतील शिकागो शहरात एक भव्य संप पुकारला. त्यांची मुख्य मागणी होती – “८ तास काम, ८ तास विश्रांती आणि ८ तास वैयक्तिक जीवनासाठी.”

या आंदोलनादरम्यान ‘हेमार्केट प्रकरण’ (Haymarket Affair) घडले, ज्यामध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात अनेक निष्पाप कामगार हुतात्मा झाले. या बलिदानानंतर जागतिक स्तरावर कामगारांच्या हक्कांना मान्यता मिळाली आणि ८ तासांचा कामाचा दिवस एक जागतिक नियम बनला. १ मे १८८९ रोजी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषदेत या दिवसाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.

कामगार दिनाचा मूळ उद्देश आणि सामाजिक महत्त्व

कामगार दिनाचा मुख्य उद्देश केवळ कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवून देणे हाच नाही, तर त्यांना समाजातील समान दर्जा मिळवून देणे हाही आहे. अनेक देशांमध्ये या दिवशी विविध कामगार संघटना, कामगार कायदे, आणि त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी संमेलने आयोजित केली जातात. या दिवशी कष्टकऱ्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या कामाचे महत्त्व समाजासमोर येते.

आजच्या २१ व्या शतकात, विशेषतः २०२६ मध्ये, या दिवसाची प्रासंगिकता अधिकच वाढली आहे. केवळ कारखान्यांमधील कामगारच नव्हे, तर डिजिटल युगात काम करणारे ‘गिग वर्कर्स’ (Gig workers), माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. महिला कामगारांचे सक्षमीकरण आणि त्यांना पुरुषांइतकेच वेतन मिळणे यावरही जागतिक पातळीवर भर दिला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन का साजरा केला जातो?

    Ans: १ मे १८८६ रोजी कामगारांच्या ८ तासांच्या कामाच्या वेळेच्या आंदोलनाची आणि त्यागाची आठवण म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो.

  • Que: कामगार दिन प्रथम कुठे सुरू झाला?

    Ans: याची सुरुवात अमेरिकेतील शिकागो शहरातून झाली.

  • Que: २०२६ च्या कामगार दिनाचा मुख्य भर कशावर आहे?

    Ans: २०२६ मध्ये कामगारांचे मानसिक आरोग्य, योग्य वेतन आणि सुरक्षित कार्यसंस्कृती यावर विशेष भर दिला जात आहे.

Published On: May 01, 2026 | 06:30 AM

