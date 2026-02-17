Dinvishesh : क्रांतिकारकांचे गुरु वस्ताद लहुजी साळवे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 17 फेब्रुवारीचा इतिहास

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
क्रांतिकारकांचे गुरु वस्ताद लहुजी साळवे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 17 फेब्रुवारीचा इतिहास

सर्व क्रांतिकारांचे गुरू म्हणून ओळखले जाणाऱ्या वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या तालमीमध्ये अनेक क्रांतीकारी घडले. त्यांनी अनेक क्रांतिकारक घडवले तसेच सर्वांच्या मनात देशभक्ती निर्माण केली.

Feb 17, 2026
भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये क्रांतिवीर लहुजी साळवे यांचे योगदान मोलाचे आहे.  सर्व क्रांतिकारांचे गुरू म्हणून ओळखले जाणाऱ्या वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या तालमीमध्ये अनेक क्रांतीकारी घडले. लहुजी साळवे यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1794 रोजी पुण्यातील पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पेठ या गावात झाला. वयाच्या 87 व्या टप्प्यापर्यंत त्यांची देशसेवेची आणि समाजसुधारणेची भरीव कामगिरी केली. आजच्या दिवशी 1881 रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. मात्र त्यांच्या कार्यामुळे आणि शौर्यामुळे वस्ताद लहुजी साळवे हे कायम स्मरणात राहिले आहेत. (Dinvishesh)

17 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1801: अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत थॉमस जेफरसन आणि आरोन बर यांना समान मते मिळाली. प्रतिनिधी सभागृहाने जेफरसन यांना अध्यक्ष आणि बर यांना उपाध्यक्ष म्हणून निवडले.
  • 1859: द ग्रेट अटलांटिक अँड पॅसिफिक टी कंपनी (ए अँड पी) ची स्थापना झाली.
  • 1949: इस्रायलचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष म्हणून चैम वेझमन यांचा कार्यकाळ सुरू झाला.
  • 1959: प्रोजेक्ट व्हॅनगार्ड: व्हॅनगार्ड 2: ढगांच्या आवरणाचे वितरण मोजण्यासाठी पहिला हवामान उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आला.
  • 1965: प्रोजेक्ट रेंजर: अपोलो मोहिमेच्या तयारीसाठी चंद्राच्या मारे ट्रँक्विलिटाटिस प्रदेशाचे छायाचित्रण करण्यासाठी रेंजर 8 प्रोब त्याच्या मोहिमेवर निघाला.
  • 2008: कोसोव्होने सर्बियापासून स्वातंत्र्य घोषित केले.
17 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1781: ‘रेने लेनेक’ – फ्रेंच डॉक्टर, स्टेथोस्कोपचे संशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 ऑगस्ट 1826)
  • 1874: ‘थॉमस वॉटसन’ – अमेरिकन उद्योगपती, आय. बी. एम. चे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 जून 1956)
  • 1880: ‘अल्वारो ओब्रेगन’ – मेक्सिको देशाचे 46वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 जुलै 1928)
  • 1886: ‘एरिक झेग्नर’ – सॅक्सनी देशाचे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू : 5 एप्रिल 1949)
  • 1888: ‘ओटो स्टर्न’ – नोबेल पुरस्कार, जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 17 ऑगस्ट 1969)
  • 1951: ‘जगदीश मोहंती’ – भारतीय लेखक आणि अनुवादक यांचा जन्म. (मृत्यू : 29 डिसेंबर 2013)
  • 1957 : ‘प्रफुल्ल पटेल’ – भारतीय राजकारणी यांचा जन्म.
  • 1963: ‘जेन-ह्सून’ – हुआंगएनव्हीडिया चे सहसंस्थाक यांचा जन्म.
17 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1881: ‘लहुजी राघोजी साळवे’ – क्रांतीवीर, समाजसेवक यांचे निधन.
  • 1883: ‘वासुदेव बळवंत फडके’ – राजकीय भूमिका घेऊन इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र उठाव करणारे क्रांतिकारक यांचे काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगत असताना एडन येथे निधन. (जन्म: 4 नोव्हेंबर 1845)
  • 1978: ‘पुरुषोत्तम शिवराम रेगे’ – कादंबरीकार, नाटककार, कवी आणि समीक्षक यांचे निधन. (जन्म: 2 ऑगस्ट 1910)
  • 1986: ‘जे. कृष्णमूर्ती’ – भारतीय तत्त्वज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 12 मे 1895)
  • 1988: ‘कापुरी ठाकूर’ – बिहारचे 11 वे मुख्यमंत्री यांचे निधन. (जन्म: 24 जानेवारी 1924)
  • 2023: ‘अमृतपाल छोटू’ – भारतीय विनोदी अभिनेते यांचे निधन.
  • 2023: ‘विजय किचलू’ – पद्मश्री, भारतीय शास्त्रीय गायक यांचे निधन. (जन्म: 16 सप्टेंबर 1930)

Feb 17, 2026

