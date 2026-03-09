Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vivo चा नवा धमाका! 7000mAh ची महा-बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा असलेला शक्तिशाली 5G फोन लाँच; पाहा फीचर्स

प्रसिद्ध स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी विवोने जागतिक बाजारपेठेत आपली पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी इंडोनेशियामध्ये आपला नवीन शक्तिशाली स्मार्टफोन 'Vivo V70 FE' अधिकृतपणे लाँच केला आहे. V70 सिरीजमधील हा तिसरा स्मार्टफोन आहे

Updated On: Mar 09, 2026 | 08:07 PM
  • Vivo V70 FE ची किंमत किती आहे?
  • Vivo V70 FE चे स्पेसिफिकेशन
  • मुख्य कॅमेराफिचर्स
Vivo V70 FE : प्रसिद्ध स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी विवोने जागतिक बाजारपेठेत आपली पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी इंडोनेशियामध्ये आपला नवीन शक्तिशाली स्मार्टफोन ‘Vivo V70 FE’ अधिकृतपणे लाँच केला आहे. कंपनीच्या लोकप्रिय V70 सिरीजमधील हा तिसरा स्मार्टफोन असून तो आपल्या अवाढव्य बॅटरी आणि प्रगत कॅमेरा प्रणालीमुळे सध्या टेक विश्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे. विवोने हा फोन विशेषतः अशा युजर्ससाठी तयार केला आहे ज्यांना दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि उत्कृष्ट फोटोग्राफीचा अनुभव एकाच डिव्हाइसमध्ये हवा आहे.

Vivo V70 FE ची किंमत किती आहे?

या स्मार्टफोनच्या किमतीचा विचार केल्यास, कंपनीने हा फोन वेगवेगळ्या स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये सादर केला आहे. ८GB रॅम आणि २५६GB अंतर्गत स्टोरेज असलेल्या बेस मॉडेलची किंमत भारतीय रुपयानुसार साधारण ३५,००० रुपये आहे. तर, १२GB रॅम आणि ५१२GB पर्यंत स्टोरेज असलेल्या टॉप मॉडेलसाठी ग्राहकांना ४०,००० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागेल. हा फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये विवोच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

Vivo V70 FE चे स्पेसिफिकेशन

Vivo V70 FE मध्ये ६.८३-इंचाचा विशाल १.५K AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो १२०Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यामुळे फोन वापरताना मिळणारा व्हिज्युअल अनुभव अतिशय स्मूथ आणि प्रगत आहे. याशिवाय, उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसावी यासाठी १९०० निट्सची पीक ब्राइटनेस देण्यात आली आहे. फोनच्या कार्यक्षमतेसाठी यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७३६०-टर्बो हा ४nm प्रक्रियेवर आधारित शक्तिशाली ऑक्टा-कोर चिपसेट वापरण्यात आला आहे, जो हाय-एंड गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम कामगिरी करतो.

कॅमेरा फिचर्स

फोटोग्राफीसाठी या फोनमध्ये २०० मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो ऑटोफोकस आणि ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सारख्या वैशिष्ट्यांनी सज्ज आहे. यामुळे युजर्सना अतिशय स्पष्ट आणि स्थिर फोटो टिपता येतात. सोबतीला ८ मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड लेन्स आणि सेल्फीसाठी ३२ मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या फोनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे याची ७,०००mAh ची प्रचंड बॅटरी असून ती ९०W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. तसेच धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी याला IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळाले आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात ५G, ब्लूटूथ ५.४ आणि NFC सारखे सर्व आधुनिक पर्याय उपलब्ध आहेत.

Published On: Mar 09, 2026 | 08:07 PM

Mar 09, 2026 | 08:07 PM
