BSNL Recharge Plan: यूजर्सची मज्जाच मज्जा! या स्वस्त प्लॅनमध्ये मिळणार 14 दिवसांची एक्स्ट्रा व्हॅलिडीटी, इतकी आहे किंमत

बीएसएनएलने त्यांच्या यूजर्ससाठी एक खास ऑफर आणली आहे. या ऑफरअंतर्गत यूजर्सना जास्तीची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. याबाबत एक्स अकाऊंटवर माहिती शेअर करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:04 PM
  • स्वस्त रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडिटी 14 दिवसांनी वाढवली
  • ऑफरबाबत कंपनीने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली
  • कंपनीच्या प्लॅनमध्ये यूजर्सना डेली 2GB हाई स्पीड डेटा ऑफर केला जाणार
सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल त्यांच्या यूजर्ससाठी सतत नवीन रिचार्ज प्लॅन्स आणि ऑफर्स घेऊन येत असते. आता पुन्हा एकदा कंपनी त्यांच्या यूजर्ससाठी एक खास ऑफर घेऊन आली आहे. कंपनीने त्यांच्या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनची व्हॅलिडिटी 14 दिवसांनी वाढवली आहे. ही ऑफर यूजर्ससाठी मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. या ऑफरबाबत कंपनीने त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. कंपनीच्या या ऑफरअंतर्गत आता यूजर्सना स्वस्त रिचार्ज प्लॅनमध्ये 14 दिवसांची एक्स्ट्रा व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. भारत संचार निगम लिमिटेडची ही ऑफर 31 मार्चपर्यंत सुरु राहणार आहे. याबाबत एक्स अकाऊंटवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये काय सांगितलं आहे, जाणून घेऊया.

स्वस्त प्लॅनमध्ये मिळणार जास्तीची व्हॅलिडीटी

एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्टनुसार, कंपनीने अलीकडेच 997 रुपयांचा रिचार्ज प्लॅन लाँच केला होता. या प्लॅनसाठी कंपनी एक स्पेशल ऑफर घेऊन आली आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 150 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. पण कंपनीने एक खास ऑफर सादर केली आहे. या ऑफरअंतर्गत यूजर्सना 997 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 14 दिवसांची जास्तीची व्हॅलिडिटी मिळणार आहे. म्हणजेच आता 997 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये आता यूजर्सना 164 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. बीएसएनएलच्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये उपलब्ध असलेल्या इतर फायद्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, यूजर्सना संपूर्ण भारतात अनलिमिटेड कॉलिंग आणि मोफत राष्ट्रीय रोमिंगचा फायदा मिळतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

याशिवाय, कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना डेली 2GB हाई स्पीड डेटा ऑफर केला जाणार आहे. व्हॅलिडीटी वाढवल्यानंतर यूजर्सना आता 997 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 300GB ऐवजी 328GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, या योजनेत यूजर्सना दररोज 100 मोफत एसएमएस देखील मिळतात. मोफत ऑफर म्हणून, यूजर्सना BiTV चा अ‍ॅक्सेस देखील मिळतो.

कंपनीने लाँच केला नवा डेटा प्लॅन

बीएसएनएल एक स्वस्त डेटा प्लॅन देखील लाँच केला आहे. हा डेटा पॅक फक्त 16 रुपयांमध्ये येतो आणि 1 दिवसाची व्हॅलिडीटी ऑफर करतो. बीएसएनएलच्या या डेटा पॅकमध्ये यूजर्सना एकूण 4 जीबी डेटा ऑफर केला जातो, म्हणजेच यूजर्स फक्त 4 रुपयांमध्ये 1 जीबी डेटा मिळवू शकतात. कंपनीने हा डेटा पॅक 8 मार्च रोजी, नुकत्याच संपलेल्या आयसीसी टी 20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम फेरीच्या दिवशी लाँच केला.

Published On: Mar 10, 2026 | 02:04 PM

