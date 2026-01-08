तुमचा मित्र कोणतं Song ऐकतोय हे बघायचयं? Spotify आणणार लवकरच भन्नाट फीचर

स्पॉटीफायने सुरू करणार नवीन फीचर
स्पॉटीफाय लोकप्रिय म्युझिक प्लॅटफॉर्म
मागील वर्षी काढले होते Messages फीचर
जवळजवळ आपल्या सर्वांनाच म्युझिक म्हणजेच गाणी ऐकायला (Tech News) आवडतात. आपण अनेकदा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरून विविध प्रकारची गाणी ऐकत असतो. यामध्ये सध्या लोकांमध्ये Spotify हे अत्यंत लोकप्रिय असे म्युझिक प्लॅटफॉर्म आहे. हे प्लॅटफॉर्म आपल्या ग्राहकांसाठी सातत्याने नवनवीन फीचर घेऊन येत असते. Spotify लवकरच आपले नवीन म्युझिक फीचर घेऊन येणार आहे.
Spotify नवीन फीचर लॉंच करणार आहे. या फीचरच्या मदतीने दुसरे लोक काय ऐकत आहेत हे शेअर करता येणार आहे किंवा पाहता येणार आहे. लिसनिंग अॅक्टिव्हिटी हे असे एक पर्यायी फीचर आहे की, तुम्ही कोणते गाणे ऐकत आहे हे मेसेजच्या मदतीने तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबीयांना पाहता येणार आहे. लवकरच हे फीचर ग्राहकांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे.
प्रसिद्ध App Spotify मधून 300TB ची म्युझिक चोरी
अतिशय लोकप्रिय संगीत App स्पॉटिफायला मोठा धक्का बसला आहे. अँड्रॉइड अथॉरिटीच्या अहवालानुसार, Anna’s Archive नावाच्या शॅडो लायब्ररीने स्पॉटिफाय अॅपच्या संगीत संग्रहाचा मोठा भाग स्क्रॅप केला आहे. आता तो बेकायदेशीरपणे टॉरेंटद्वारे वितरित केला जात आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की हा संपूर्ण मुद्दा संगीत पायरसीपुरता मर्यादित नाही. यामुळे संगीत जतन करणे, कलाकारांची कमाई आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मची सुरक्षितता असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या विषयावर, Anna’s Archive म्हणते की त्यांचे उद्दिष्ट संगीत जतन करणे आहे, नफा कमवणे नाही.
प्रसिद्ध App Spotify मधून 300TB ची म्युझिक चोरी, 8.6 कोटी गाणी फ्री टोरेंट वेबसाईटवर; इंडस्ट्रीत खळबळ
Anna’s Archive म्हणजे काय?
सोप्या भाषेत, Anna’s Archive हे एक ओपन-सोर्स सर्च इंजिन म्हणून समजले जाऊ शकते. ते इंटरनेटवरील विविध शॅडो लायब्ररींमधील पुस्तके, संशोधन पत्रे आणि लेखांची माहिती आणि लिंक्स एकाच ठिकाणी प्रदान करते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ते बहुतेक सामग्री स्वतः होस्ट करत नाही, तर ती कुठे उपलब्ध आहे याबद्दल माहिती प्रदान करते.
BSNL ची ख्रिसमस ऑफर, केवळ 1 रुपयात मिळणार रोज 2GB डेटा आणि Unlimited कॉलिंग; कोणत्या ग्राहकांना मिळणार फायदा?
मानवजातीचे डिजिटल ज्ञान, जसे की पुस्तके आणि संशोधन, एकाच ठिकाणी शोधण्यायोग्य बनवणे हे त्यांचे ध्येय आहे, ज्यामुळे अनेक वेबसाइट्स नेव्हिगेट करण्याची गरज दूर होते. तथापि, आता ते जवळजवळ संपूर्ण स्पॉटिफाय प्लॅटफॉर्म स्क्रॅप करण्यात देखील सामील झाले आहे.