Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Flipkart Big Bachat Days Sale Will End At 6 January 2026 It Is The Last Chance To Grab Best Online Deals Tech News Marathi

Flipkart Big Bachat Days Sale: संधी चुकवाल तर पश्चाताप कराल! सेल संपण्यासाठी काही तास शिल्लक, अत्ताच करा स्मार्ट खरेदी

Flipkart Sale 2026: फ्लिपकार्टचा यावर्षातील पहिला सेल संपण्यासाठी अवघे काही तास उरले आहेत. या सेलमध्ये ग्राहकांना स्मार्टफोनपासून घरातील फर्निचरपर्यंत अनेक वस्तू ऑफर्ससह खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:05 PM
Flipkart Big Bachat Days Sale: संधी चुकवाल तर पश्चाताप कराल! सेल संपण्यासाठी काही तास शिल्लक, अत्ताच करा स्मार्ट खरेदी

Flipkart Big Bachat Days Sale: संधी चुकवाल तर पश्चाताप कराल! सेल संपण्यासाठी काही तास शिल्लक, अत्ताच करा स्मार्ट खरेदी

Follow Us:
Follow Us:
  • सेल संपायला काही तास उरले
  • सेल संपण्याआधी खरेदी केली नाही तर होईल पश्चाताप
  • ऑफर्स आणि डिस्काऊंटचा फायदा घेण्याची ही शेवटची संधी
जर तुम्ही नवीन वर्षाच्या उत्साहात काही खरेदी करायचे विसरला असाल तर चिंता करू नका. कारण ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर या वर्षातील पहिला सेल सुरु झाला आहे. फ्लिपकार्टवर बिग बचत सेल 2026 सुरु आहे. हा सेल 2 जानेवारीपासून वेबसाईटवर लाईव्ह झाला आहे. हा कंपनीचा या वर्षातील पहिला सेल आहे. कंपनीच्या या सेलमध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज आणि फर्नीचरसारख्या विविध वस्तूंच्या खरेदीवर मोठ्या ऑफर्स आणि डिस्काऊंट मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला अत्यंत कमी किंमतीत या सर्व वस्तू खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. नवीन वर्षातील पहिल्याच खरेदीवर तुम्हाला मोठ्या ऑफर्सचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्ही या ऑफर्स आणि डिस्काऊंट पाहून स्वत:ला थांबवू शकणार नाही. (फोटो सौजन्य – Flipkart)

BSNL Recharge Plan: सरकारी टेलिकॉम कंपनीची ‘Kickstart 2026’ ऑफर, केवळ 1 रुपयांत मिळणार कॉल आणि डेटा बेनिफिट्स

फ्लिपकार्ट बिग बचत सेल 2026 सेल

खरं तर वेबसाईटवर हा सेल 2 जानेवारी रोजी सुरु झाला आहे. हा सेल 6 जानेवारी रोजी संपणार आहे. म्हणजेच हा सेल संपण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. त्यामुळे तुम्हाला या सेलमध्ये खरेदी करायची असेल तर घाई करावी लागणार आहे. आता तुमच्या विशलिस्टमध्ये असलेल्या वस्तू खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता फ्लिपकार्ट ओपन करा आणि तुमच्या लिस्टमध्ये असलेले आयटम्स आता खरेदी करायला सुरुवात करा. फ्लिपकार्ट बिग बचत सेल 2026 सेलमध्ये कोणत्या वस्तूंवर ऑफर्स आणि डिस्काऊंट मिळणार आहे, याबाबत आता जाणून घेऊया.

सेलमध्ये ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह खरेदी करा या वस्तू

आयफोनपासून सॅमसंगपर्यंत आणि मोटोरोलाच्या लेटेस्ट मॉडेल्सच्या खरेदीवर ग्राहकांना हजारो रुपयांची बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. लॅपटॉप, स्मार्टवॉच आणि ईयरबड्सच्या खरेदीवर ग्राहकांना 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत डिस्काऊंट मिळणार आहे. सोफा, बेड आणि डाइनिंग टेबलसारख्या फर्नीचरवर मेगा डील्स उपलब्ध आहेत. निवडक बँक कार्ड्सचा वापर केल्यास 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आणि नो-कॉस्ट EMI ची सुविधा देखील मिळणार आहे.

Free Fire Max: गेम मध्ये झाली नव्या इव्हेंटची एंट्री, मजेदार Puffer Ride इमोट मोफत मिळवण्याची हीच खरी संधी

कोणाला होणार सर्वात जास्त फायदा?

जे लोकं आपल्या घराचा लूक बदलण्याचा विचार करत आहे किंवा ज्यांना त्यांचा जुना स्मार्टफोन अपग्रेड करायचा आहे, त्यांच्यासाठी या डिल्स बेस्ट आहेत. यावेळी, फ्लिपकार्टने फ्लॅश सेल्स आणि कॉम्बो ऑफर्सवरही खूप भर दिला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्ही देखील जर नवीन वस्तू किंवा नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल घाई करा. कारण पुढील काही तासांतच सेल संपणार आहे.

Web Title: Flipkart big bachat days sale will end at 6 january 2026 it is the last chance to grab best online deals tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
1

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Oppo A6c: 6,500mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट… नव्या बजेट स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
2

Oppo A6c: 6,500mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट… नव्या बजेट स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड
3

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड

Tecno Spark Go 3: 9 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच झाला नवा स्मार्टफोन! दमदार प्रोसेसर आणि असे आहेत खास फीचर्स
4

Tecno Spark Go 3: 9 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच झाला नवा स्मार्टफोन! दमदार प्रोसेसर आणि असे आहेत खास फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM