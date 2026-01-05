Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: गेम मध्ये झाली नव्या इव्हेंटची एंट्री, मजेदार Puffer Ride इमोट मोफत मिळवण्याची हीच खरी संधी

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 5 January 2026: फेडेड व्हिल नावाचा नवीन ईव्हेंट आता गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अतिशय दुर्मिळ ईमोट क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 08:55 AM
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये फेडेड व्हिल इव्हेंट लाईव्ह
  • पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी खर्च करावे लागणार 9 डायमंड्स
  • 10 पैकी 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार प्लेअर्स
फ्री फायर मॅक्समध्ये जानेवारी 2026 साठी नवीन फेडेड व्हिल इव्हेंट आता सुरू झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मजेदार Puffer Ride Emote मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. ही या गेममधील एक्सक्लूसिव इमोट आहे. ही इमोट सामान्य गेम स्टोअरमध्ये मिळत नाही. ही इमोट मिळवण्यासाठी तुम्हाला इवेंटमध्ये सहभागी व्हावे लागते. हा या गेममधील एक लक रॉयल इव्हेंट आहे. यामधे रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना इन-गेम करेंसी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे. डायमंड खर्च करून तुम्ही इवेंटमध्ये मिळणारे रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार आहात.

टेक विश्व सज्ज! CES 2026 चा काउंटडाऊन झाला सुरु, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स ठरणार गेमचेंजर

फ्री फायर मॅक्समध्ये नवीन फेडेड व्हिल इव्हेंट सुरू झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना Puffer Ride Emote जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. तसं तर या इव्हेंटमध्ये 10 रिवॉर्ड्स उपलब्ध आहेत. मात्र प्लेअर्स केवळ 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकतात. त्यामुळे 10 पैकी 2 रिवॉर्ड्स प्लेअर्सना त्यांच्या लिस्टमधून काढून टाकावे लागणार आहेत. आता उरलेले 8 रिवॉर्ड्स जिंकण्यासाठी प्लेयर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्पीनची किंमत

फेडेड व्हिल ईव्हेंटध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावं लागणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिननंतर डायमंड्सची संख्या वाढणार आहे. दुसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 19 डायमंड्स, तिसऱ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 39 डायमंड्स, चौथ्यांदा स्पिन करण्यासाठी 69 डायमंड्स आणि पाचव्यांदा स्पिन करण्यासाठी 99 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. सहाव्यांदा स्पिन करण्यासाठी 149 डायमंड्स, सातव्यांदा स्पिन करण्यासाठी 199 डायमंड्स आणि आठव्यांदा स्पिन करण्यासाठी 499 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

BlackBerry सारखी डिझाईन आणि कमाल आहेत फीचर्स! Clicks Technology चा नवा स्मार्टफोन गाजवतोय मार्केट, जाणून घ्या किंमत

रिवॉर्ड्स

  • पफर राइड इमोट
  • x10 हार्ट्रोकर टोकन
  • x5 हार्ट्रोकर टोकन
  • x3 हार्ट्रोकर टोकन
  • x3 हार्ट्रोकर टोकन
  • x3 हार्ट्रोकर टोकन
  • x2 हार्ट्रोकर टोकन
  • हार्ट्रोकर स्पोर्ट्स कार

फ्री फायर मॅक्स ईव्हेंट कसा कराल अ‍ॅक्सेस?

  • सर्वात आधी फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • यानंतर स्टोअर सेक्शनवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला गेममध्ये लाईव्ह असणाऱ्या ईव्हेंटची यादी पाहायला मिळणार आहे.
  • इथे फेडेड व्हिल ईव्हेंट देखील आहे. यावर क्लिक करून तुम्हाला ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती मिळणार आहे.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFPLUJEHBSVB
  • FFAC2YXE6RF2
  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBVSLOT
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FF10JA1YZNYN
  • FF11DAKX4WHV
  • FF119MB3PFA5
  • FF11NJN5YS3E
  • FF1164XNJZ2V
  • FFICJGW9NKYT
  • FFPLOJEUFHSI

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Jan 05, 2026 | 08:55 AM

