शॉपिंग करा अन् Netflix फ्री मिळवा! Flipkart च्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा... या यूजर्सना मिळणार फायदा

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ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टने त्यांच्या प्लस मेंबर्ससाठी एक नवीन रिवॉर्ड प्रोग्राम सुरु केला आहे. या प्रोग्रामअंतर्गत पात्र यूजर्सना नेटफ्लिक्स मोबाईल प्लॅन मोफत ऑफर केला जाणार आहे. कंपनीचा असा उद्देश आहे की, ग्राहकांना उत्तम शॉपिंग अनुभव ऑफर करण्यासोबतच अतिरिक्त मनोरंजनाची सुविधा देखील मिळणार आहे. या ऑफरअंतर्गत, फ्लिपकार्ट त्यांच्या यूजर्सना रिवॉर्ड्स ऑफर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजेच, यामध्ये फ्लिपकार्ट मिनिट्सद्वारे करण्यात आलेले ऑर्डर देखील यामध्ये समाविष्ट आहेत. यामुळे यूजर्सना ऑफरचा फायदा घेणं आणखी सोपं होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
या ऑफरचा फायदा केवळ फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्सना मिळणार आहे. याशिवाय, यूजर्सना काही इतर अटी देखील पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. जर तुम्ही कंपनीने दिलेल्या अटींचे आणि नियमांचे पालन केले तर तुम्हाला 30 दिवसांसाठी नेटफ्लिक्स मोबाईल सब्सक्रिप्शन मोफत मिळणार आहे.
मोफत नेटफ्लिक्स मोबाईल सब्सक्रिप्शन मिळवण्याची सर्वात पहिली स्टेप म्हणजे तुम्हाला फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर असणं गरजेचं आहे. यानंतर एक कॅलेंडर महिन्यांअंतर्गत तुम्हाला चार यशस्वी ऑर्डर पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. लक्षात ठेवा की, प्रत्येक ऑर्डरची किंमत 299 हून अधिक असणं गरजेचं आहे. या ऑर्डर्समध्ये फ्लिपकार्ट मिनिट्सद्वारे केली जाणारी खरेदी देखील मान्य असणार आहे.
जेव्हा तुम्ही या सर्व अटी आणि नियम पूर्ण करता तेव्हा फ्लिपकार्ट अॅपच्या प्लस सेक्शनमध्ये जाऊन तुम्ही नेटफ्लिक्स मोबाईल प्लॅन क्लेम करू शकणार आहेत. हे सब्सक्रिप्शन 30 दिवसांसाठी उपलब्ध असणार आहे. कंपनीने अद्याप ही सुविधा सर्व यूजर्ससाठी उपलब्ध केली नाही. फ्लिपकार्ट ही ऑफर निवडक यूजर्ससाठी आणत आहे. त्यामुळे, जर तुम्हाला ही ऑफर आता दिसत नसेल, तर येत्या काही दिवसांत ती तुमच्या खात्यात उपलब्ध होऊ शकते.
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ऑफरचा फायदा घेण्यासाठी सर्व ऑर्डर्स यशस्वीरित्या डिलीव्हर होणं आणि प्रत्येक ऑर्डरची किंमत 299 हून अधिक असणं गरजेचं आहे. तसेच, फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप सक्रिय असणं देखील गरजेचं आहे. नियम आणि अटी पूर्ण केल्यानंतर तुम्ही मोफत नेटफ्लिक्स मोबाईल सब्सक्रिप्शन क्लेम करू शकता. तुम्ही नियमित फ्लिपकार्टवरून शॉपिंग करत असाल तर ही ऑफर नक्कीच तुमच्यासाठी फायद्याची ठरणार आहे.