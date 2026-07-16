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Diploma Admission 2026: डीटीई महाराष्ट्र पॉलिटेक्निकची पहिली फेरी जाहीर; कॉलेज मिळाल्यानंतर पुढे काय करावे? वाचा सविस्तर

Updated On: Jul 16, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

DTE Maharashtra Diploma Admission 2026:महाराष्ट्रातील डिप्लोमा इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी 'कॅप राउंड १' चे सीट अलॉटमेंट जाहीर झाले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन जागा स्वीकारण्याची मुदत आणि आवश्यक प्रक्रिया सविस्तर वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

DTE Maharashtra Diploma Admission 2026: महाराष्ट्रात डिप्लोमा इंजिनिअरिंग आणि पॉलिटेक्निक कोर्सेसच्या प्रवेशाची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र (DTE Maharashtra) यांनी पॉलिटेक्निक कॅप राउंड १ चे सीट अलॉटमेंट रिझल्ट २०२६ जाहीर केले आहे. सीट अलॉटमेंट जाहीर झाल्यानंतर उमेदवार अधिकृत संकेतस्थळाला (वेबसाईट) भेट देऊन आपल्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्डच्या साहाय्याने अलॉटमेंट स्टेटस तपासू शकतात. यानंतर यशस्वी उमेदवारांना दिलेल्या वेळेत जागा स्वीकारून संबंधित संस्थेत रिपोर्ट करावे लागेल.

पहिल्या फेरीचे जागा वाटप हे राज्यातील विविध पॉलिटेक्निक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. उमेदवारांना त्यांची गुणवत्ता, प्रवर्ग, आरक्षणाचे नियम, समुपदेशनादरम्यान भरलेले पर्याय आणि उपलब्ध जागांच्या आधारे कॉलेज आणि शाखा वाटप केल्या जातात.

कधीपासून सुरू होणार प्रवेश प्रक्रिया?

राउंड-१ चे सीट अलॉटमेंट जाहीर झाल्यानंतर १६ जुलै ते १८ जुलै या कालावधीत ऑनलाईन जागा स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू राहील. याच कालावधीत उमेदवारांना त्यांना मिळालेल्या संस्थेत जाऊन प्रत्यक्ष रिपोर्ट देखील करावे लागेल. जर एखाद्या उमेदवाराने ठरवून दिलेल्या वेळेत जागा स्वीकारली नाही किंवा संबंधित संस्थेत रिपोर्ट केला नाही, तर त्याचे जागा वाटप रद्द केले जाऊ शकते.

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सीट अलॉटमेंट रिझल्ट कसा तपासावा?

1. उमेदवारांनी सर्वात आधी डीटीई महाराष्ट्र पॉलिटेक्निकच्या अधिकृत प्रवेश संकेतस्थळाला http://poly26.dtemaharashtra.gov.in/ भेट द्यावी.

2. होम पेजवर दिसणाऱ्या ‘राउंड १ सीट अलॉटमेंट रिझल्ट’ या लिंकवर क्लिक करा.

3. आता तुमचा लॉगिन आयडी आणि इतर आवश्यक तपशील भरून लॉगिन करा.

4. यानंतर स्क्रीनवर तुमचे सीट अलॉटमेंट स्टेटस (जागा वाटप) दिसेल.

5. येथून तुम्हाला मिळालेले कॉलेज आणि कोर्सची माहिती तपासून घ्या आणि भविष्यातील संदर्भासाठी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवा.

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जागा मिळाल्यानंतर काय करावे?

निकाल पाहिल्यानंतर उमेदवारांनी सर्वात आधी आपल्याला कोणते कॉलेज आणि कोणता कोर्स मिळाला आहे, याची खात्री करून घ्यावी. जर उमेदवार मिळालेल्या जागेवर समाधानी असेल, तर दिलेल्या मुदतीत ऑनलाईन जागा स्वीकारावी लागेल. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह (डॉक्युमेंट्स) मिळालेल्या संस्थेत जाऊन उपस्थिती (रिपोर्टिंग) नोंदवणे अनिवार्य आहे. उमेदवारांना पुढील काउन्सिलिंग आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनशी संबंधित सर्व नवीन अपडेट्ससाठी डीटीई महाराष्ट्राच्या अधिकृत वेबसाईटवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

Web Title: Diploma admission maharashtra polytechnic cap round 1 seat allotment result website

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Published On: Jul 16, 2026 | 12:04 PM

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