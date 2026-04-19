Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

हनुमानाचाच आशिर्वाद जणू…! बाल्कनीतून खाली पडणाऱ्या चिमुकल्याचा वानराने वाचवला जीव… घटनेचा Video Viral

Monkey Saves Child Life : तिसऱ्या मजल्यावरुन चिमुकला लटकताच त्याला वाचवण्यासाठी साक्षात हनुमान आले. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून यात काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:02 AM
हनुमानाचाच आशिर्वाद जणू...! बाल्कनीतून खाली पडणाऱ्या चिमुकल्याचा वानराने वाचवला जीव... घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • धोक्यात सापडलेल्या मुलाला वाचवण्यासाठी एका वानराने धाडसी झेप घेतल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.
  • अनेक यूजर्स याला भगवान हनुमान यांचे रूप मानत “जय बजरंगबली”च्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
  • काहींनी हा व्हिडिओ AI असल्याचा दावा करत त्याच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
वानराला/माकडाला भगवान हनुमानाचे रुप मानले जाते. असं म्हणतात हनुमानाचे मनापासून स्मरण केल्यास कोणत्या ना कोणत्या रुपात ते तुमची मदत करायला येतीलच. देव दिसत नाही पण दुसऱ्या रुपात ते आपली मदत करतात असा विश्वास लोकांच्या मनात नेहमीच असतो. याच पार्श्वभूमीवर अलिकडे सोशल मिडियावर एक अनोखा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एका वानराने धोक्यात असणाऱ्या चिमुकल्याचे प्राण वाचवल्याचे दिसून आले. मुलगा धोक्यात आहे हे जाणवताच तो वानर धावत-पळत आला आणि अवघ्या काही सेकंदातच त्याने मुलाचा जीव वाचवला. ही घटना आता इंटरनेटवर शेअर करण्यात आली असून व्हिडिओतील दृष्ये पाहून यूजर्स जय श्री हनुमानाचा नारा लावत आहे. लोकांचा विश्वास आहे की, चिमुकल्याला वाचवण्यासाठी खुद्द हनुमानंच वानराच्या रुपात त्याचा वाचवायला आले होते. चला या दृष्यांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

माकडाला पकडायला गेला अन् आयुष्य गमावून बसला… शॉक लागताच शरीर जळालं, हाॅटेल परिसरातील धक्कादायक घटनेचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान हनुमान हे अमर असून ते पृथ्वीवर आजही अस्तित्वात असल्याचे मानले जाते. यामुळेच जेव्हा वानराने मुलाचा जीव वाचवला तेव्हा त्याच्या रुपात लोकांना भगवान हनुमानाचा भास झाला. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक लहान मूल त्याच्या घरातील बाल्कनीच्या रेलिंगवरून पडून लटकलेले आहे. यावेळी तिथे मुलाच्या कुटुंबातील कोणीही उपस्थित नसल्याने मुलगा घाबरतो आणि मदतीसाठी हाक मारतो. मुलगा तिसऱ्या मजल्यावरुन लटकत असते पण त्याची मदत करायला यावेळी कुणीही नसतं. अशातच एक माकड मोठी झेप घेत मुलाला पकडण्यासाठी तिथे येतो. तो मोठी झेप घेऊन मुलाला आपल्या हातात पकडतो आणि दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीत उडी मारतो. व्हिडिओच्या शेवटी वानर मुलाला आपल्या छातीशी कवटाळत त्याची काळजी करताना दिसतो.

रस्त्यावर बेशुद्ध पडलेल्या आईला वाचवण्यासाठी चिमुकल्याची धडपड, लोक तमाशा बघत राहिले पण एकानेही केली नाही मदत; Video Viral

माकड हे हनुमानाचे रुप मानत असल्याने देवानेच मुलाचे प्राण वाचवले अशी प्रतिक्रिया आता यूजर्स देत आहेत. घटनेचा व्हिडिओ @ZiviiBloom नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका बालकाचे प्राण वाचवण्यासाठी, एक वानर साक्षात भगवान हनुमानाचा अवतार असल्याप्रमाणे प्रकट झाला. जय बजरंगबली’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ते एआय आहे, पण तरीही जय बजरंगबली”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बजरंगबली हनुमानाने त्याला त्या मुलाला वाचवण्यासाठी पाठवले.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अशा बाळबोध AI व्हिडिओंद्वारे हिंदू देवतांचा अपमान करणे आणि हिंदू धर्माची खिल्ली उडवणे थांबवा”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral monkey saves child viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 11:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral
1

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral

भाऊ नागमणी घेऊनच मानणार! मित्राच्या वरातीत पठ्ठ्याचा खतरनाक नागिन डान्स ; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरेना
2

भाऊ नागमणी घेऊनच मानणार! मित्राच्या वरातीत पठ्ठ्याचा खतरनाक नागिन डान्स ; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरेना

संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral
3

संतापजनक! बस डेपोत ST चालकाची अरेरावी; चौकशी करणाऱ्या प्रवाशाला लगावली कानशिलात, Video Viral

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral
4

लग्नात अनोखा ट्विस्ट! 7 फेरे घेताना वराची अचानक धोती सुटली अन् समारंभात आला हास्याचा पूर, नवरीनेही पुरेपूर लुटली मजा;Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM
नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

May 15, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM