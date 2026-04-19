हनुमानाचाच आशिर्वाद जणू...! बाल्कनीतून खाली पडणाऱ्या चिमुकल्याचा वानराने वाचवला जीव... घटनेचा Video Viral

माकडाला पकडायला गेला अन् आयुष्य गमावून बसला… शॉक लागताच शरीर जळालं, हाॅटेल परिसरातील धक्कादायक घटनेचा Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान हनुमान हे अमर असून ते पृथ्वीवर आजही अस्तित्वात असल्याचे मानले जाते. यामुळेच जेव्हा वानराने मुलाचा जीव वाचवला तेव्हा त्याच्या रुपात लोकांना भगवान हनुमानाचा भास झाला. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, एक लहान मूल त्याच्या घरातील बाल्कनीच्या रेलिंगवरून पडून लटकलेले आहे. यावेळी तिथे मुलाच्या कुटुंबातील कोणीही उपस्थित नसल्याने मुलगा घाबरतो आणि मदतीसाठी हाक मारतो. मुलगा तिसऱ्या मजल्यावरुन लटकत असते पण त्याची मदत करायला यावेळी कुणीही नसतं. अशातच एक माकड मोठी झेप घेत मुलाला पकडण्यासाठी तिथे येतो. तो मोठी झेप घेऊन मुलाला आपल्या हातात पकडतो आणि दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीत उडी मारतो. व्हिडिओच्या शेवटी वानर मुलाला आपल्या छातीशी कवटाळत त्याची काळजी करताना दिसतो.
A monkey appears like Lord #Hanuman’s avatar to save a child. Jai Bajrangbali 🔱 pic.twitter.com/JRCmkTcCkt — Rupsy Saini (@ZiviiBloom) April 17, 2026
माकड हे हनुमानाचे रुप मानत असल्याने देवानेच मुलाचे प्राण वाचवले अशी प्रतिक्रिया आता यूजर्स देत आहेत. घटनेचा व्हिडिओ @ZiviiBloom नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘एका बालकाचे प्राण वाचवण्यासाठी, एक वानर साक्षात भगवान हनुमानाचा अवतार असल्याप्रमाणे प्रकट झाला. जय बजरंगबली’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ते एआय आहे, पण तरीही जय बजरंगबली”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बजरंगबली हनुमानाने त्याला त्या मुलाला वाचवण्यासाठी पाठवले.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अशा बाळबोध AI व्हिडिओंद्वारे हिंदू देवतांचा अपमान करणे आणि हिंदू धर्माची खिल्ली उडवणे थांबवा”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.