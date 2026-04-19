ग्लोबल साउथच्या समीकरणात मोठा बदल होणार; दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येणार

India South Korea Relations : दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग १९ एप्रिलपासून तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर येणार आहे. यामुळे ग्लोबल साऊथच्या सीमाकरणात मोठा बदल होणार आहे. या भेटीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 10:20 AM
ग्लोबल साउथचे समीकरणात मोठा बदल होणार; दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येणार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ग्लोबल साउथचे समीकरणात मोठा बदल होणार
  • क्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येणार
  • संपूर्ण जगाचे लक्ष
India South Korea Relations : नवी दिल्ली/ सियोल : जागतिक राजकारणात मोठा बदल दिसून येत आहे. ग्लोबल साऊथचे दोन महत्त्वाचे देश भारत आणि दक्षिण कोरिया (South Korea) संबंध प्रस्थापित होत आहे. तब्बल ८ वर्षानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. या भेटीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले असून ही दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील मोठी युती मानली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ एप्रिल ते २१ एप्रिलपर्यंत दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग तीन दीवसाच्या भारत दौऱ्यावर येत आहे.  या दौऱ्याला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नियतकालिक द डिप्लोमॅटच्या मते, २०२६ हे दोन्ही देशांसाठी विशेष धोरणात्मक भागीदारीसाठी प्रभावी ठरणार आहे. या भेटीत संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रांत मोठे करार होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. दक्षिण कोरिया देखील विकसनशील देशांच्या हितासाठी भारतासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे.

आर्थिक आणि धोरणात्मक समीकरणात मोठा बदल

सध्या भारत हा जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून लवकरच  तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण कोरिया भारतासाठी एक मोठी बाजारपेठ आणि विश्वासू भागीदार ठरु शकतो. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण उत्पादन आणि शिपबिल्डिंग क्षेत्रात सहकार्य प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे. भारताने बनवलेल्या एफडीआय नियम आणि पायाभूत सुविधांमधील प्रगतीमुळे दक्षिण कोरिया भारतासाठी गुंतवणूकीचे उत्तर केंद्र ठरु शकतो.

राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि दक्षिण कोरिया संबंध केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित नाहीत, तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या द्विपक्षीय चर्चेमुळे दोन्ही देशांच्या व्यापाराला नवी गती मिळणार आहे. यामुळे लोकशाहीला देखील बळकटी मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.

Published On: Apr 19, 2026 | 10:18 AM

CM Devendra Fadnavis?

