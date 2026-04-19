Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीयेचा सुवर्णयोग; सोने-चांदी व वाहनांचे प्री-बुकिंग फुल्ल, हजारो गाड्यांची आज डिलीव्हरी

अक्षय तृतीयेनिमित्त सोने-चांदीसह वाहनांच्या खरेदीला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. सुमारे ३ हजार दुचाकी आणि १ हजार कार्सची डिलीव्हरी आज होणार असून, प्री-बुकिंग पूर्ण क्षमतेने भरले आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:08 AM
अक्षय तृतीयेचा सुवर्णयोग; सोने-चांदी व वाहनांचे प्री-बुकिंग फुल्ल, हजारो गाड्यांची आज डिलीव्हरी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

अक्षय तृतीयेचा सुवर्णयोग; सोने-चांदी व वाहनांचे प्री-बुकिंग फुल्ल, हजारो गाड्यांची आज डिलीव्हरी (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
  • अक्षय तृतीयेचा सुवर्णयोग
  • सोने-चांदी व वाहनांचे प्री-बुकिंग फुल्ल
  • हजारो गाड्यांची आज डिलीव्हरी
नाशिक : वैशाख शुद्ध तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया मोठ्या उत्साहात रविवार (१९ एप्रिल 2026) साजरी केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर्वसंध्येला बाजारपेठेत पूजेचे साहित्यासह, आंबे खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी केली होती. साडे तीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या या दिवसाचे धार्मिक अधिष्ठान जित्तके मोठे आहे, तितकेच व्यावसायिक दृष्ट्या देखील विशेष महत्व असल्याने या दिवशी खरेदीला विशेष प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे बाजारपेठेत मोठी आर्थिक उलाढाल होण्याचा अंदाज असून दुचाकी, चारचाकी वाहनांची दालने व सराफी पेढ्या नागरिकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाल्या आहे.

२७ वर्षांत मुंबईचे तापमान २ अंशांनी वाढले! ‘काँक्रिटच्या जंगला’मुळे मुंबईकरांचा श्वास कोंडला; आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता

आज घरोघरी समृद्धी व भरभराटीसाठी भगवान विष्णू आणि लक्ष्मीची पूजा केली जाणार असून आंब्याची डाळ, कैरीचे पन्हे, खिरापतीचा नैवेद्य दाखवून वस्त्र, कन्हा केळी, फळांचे दान करण्याची परंपरा पाळली जाणार आहे. या दिवशी सोने खरेदीला विशेष प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे सोने चांदीचे दागिने खरेदी करण्यासाठी १५ दिवस आधीच दागिन्यांचे प्री बुकिंग करून ठेवले आहे. त्यामुळे शुभ मुहूर्तावर दागिन्यांचा ताबा घेण्यासाठी सराफी पेढयांवर मोठी झूबंड उडणार आहे.

असा आहे खरेदीचा मुहूर्त

सकाळी : ६.१० ते दुपारी १२.१५ पर्यंत
सायंकाळी : दुपारी ४.३० ते सायं. ७ पर्यंत

उशिरापर्यंत डिलिव्हरी देण्याचे नियोजन

वाहन कंपन्यांनी झटपट कर्ज मंजुरी, कमी व्याजदर, एक्सवेज बोनस अशा आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहे. यामुळे दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर प्री बुकिंग झाली आहे, अशी माहिती कंपन्यांच्या विक्री प्रतिनिधीनी दिली आहे. शहरामध्ये एकच दिवशी तीन हजार दुचाकी व १ हजारहून अधिक कार्सची डिलिव्हरी दिली जाणार आहे. त्यामुळे रविवारी रात्री उशिरापर्यंत दालने उघडी ठेवून डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचे नियोजन वाहन कंपन्यांनी केले आहे.

आज व्रत करणाऱ्याने प्रात काळी स्नान करून नरनारायणासाठी भागानेते जद, गावाचे पौदा, पररम्मासाठी कोवळी वाळके, भिजवलेली हरभऱ्याची डाळ घालून नैवद्य अर्पण करावा. शक्य असल्यास उपवास व गंगास्नान करावे, या तिथीस केलेले दान, हवन व पितरांना उद्देशून जे कर्म केले जाते ते अविनाशी राहते, अशी माहिती डॉ. नरेंद्र धारणे यांनी दिली.

Mira Bhayander : नवघर पोलीस ठाण्यात राजकीय संघर्ष शिगेला; व्हिडिओ वादातून भाजप-शिवसेना आमनेसामने

Web Title: Akshaya tritiya gold silver vehicle bookings full delivery news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
1

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
2

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

डिजिटल सोने-चांदी खरेदी आता अधिक सुरक्षित! ‘DPMACI’ संस्थेची स्थापना; ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी कडक नियमावली
3

डिजिटल सोने-चांदी खरेदी आता अधिक सुरक्षित! ‘DPMACI’ संस्थेची स्थापना; ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी कडक नियमावली

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax
4

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM