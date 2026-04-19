IPL 2026 : आईपीएलमध्ये आज Rajasthan Royals विरुद्ध Kolkata Knight Riders भिडणार, सूर्यवंशीवर राहणार सर्वांच्या नजरा

दिवसाच्या पहिला सामना ईडन गार्डन्सवर रंगणार असून कोलकाता नाईट रायडर्सचा आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात लढत होणार आहे. आतापर्यंत KKR संघाने एकही विजय संपादन केलेला नाही.

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:14 AM
  • Super Sunday ला सामन्याचा डबल धमाका
  • KKR ला अजूनही विजयाची प्रतीक्षा
  • राजस्थान रॉयल्सची दमदार कामगिरी
Rajasthan Royals Vs Kolkata Knight Riders : IPL 2026 मध्ये आज सूपर सनडे पाहायला मिळणार आहे. सामन्याचा डबल धमाका पाहायला मिळणार आहेत. दिवसाच्या पहिला सामना ईडन गार्डन्सवर रंगणार असून कोलकाता नाईट रायडर्सचा आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात लढत होणार आहे. आतापर्यंत KKR संघाने एकही विजय संपादन केलेला नाही. त्यामुळे या सामन्यात विजय मिळवून, या हंगामातील आपल्या विजयाचे खाते उघडण्याचे KKR चे ध्येय असणार आहे.

KKR ला अजूनही विजयाची प्रतीक्षा

IPL 2026 मध्ये आतापर्यंत KKR ने सहा सामने खेळले आहेत. ज्यापैकी पाच सामन्यांत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला, तर एक सामना पावसामुळे अनिर्णित राहिला. खात्यावर केवळ एकच गुण जमा असल्याने, हा संघ सध्या गुणतालिकेत तळाच्या स्थानावर आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) दुपारी ३:३० वाजता सुरू होणार आहे. KKR आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर आपल्या कामगिरीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल; तर दुसरीकडे, RR आपला विजयाचा वेग कायम राखत, आपली भक्कम मोहीम आणखी बळकट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवणार असल्याचं पाहायला मिळणार आहे. मुंबई इंडियन्सकडून ६ गडी राखून पराभव पत्करावा लागल्यानंतर, KKR ला सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ६५ धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर, पंजाब किंग्सविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे अनिर्णित राहिला. आपल्या मागील तीन सामन्यांमध्ये, या संघाला लखनौ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्याकडून दाणून पराभव मिळवला आहे. पण आज राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध संघ कशाप्रकारे कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

राजस्थान रॉयल्सची दमदार कामगिरी

दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्सने आपल्या ५ पैकी ४ सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ८ गडी राखून विजय मिळवल्यानंतर, या संघाने गुजरात टायटन्सवर ६ धावांनी मात केली. त्यानंतर, त्यांनी मुंबई इंडियन्सवर २७ धावांनी विजय मिळवला आणि त्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा ६ गडी राखून पराभव केला. मात्र, सनरायझर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सला ५७ धावांनी पराभूत करत, त्यांच्या विजयाची घोडदौड थांबवली. पण तरीही राजस्थान रॉयल्स हा या हंगामातील सर्वात दाणगा संघ म्हणून समोर आला आहे. रियान परागच्या नेतृत्वाखाली, रॉयल्सने शांत आणि सातत्याने दमदार कामगिरी केली आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण सामने जिंकून, त्यांनी गुणतालिकेतील अव्वल स्थानाच्या शर्यतीत आपले स्थान भक्कमपणे टिकवून ठेवले आहे.

कोलकाता नाईट रायडर्स : टीम सेफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), आंगक्रिश रघुवंशी, कॅमेरून ग्रीन, रोवमन पॉवेल, अनुकुल रॉय, रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, नववीन फिनिश, फिनिश फिनिश, कार्तिक त्यागी. पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोळंकी, आशीर्वाद मुजराबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पाथीराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा.

राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), लुआन-द्रे प्रिटोरियस, रियान पराग (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, रवी बिश्नोई, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, संदीप शर्मा, रवींद्र शर्मा, शुमार शर्मा. दुबे, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, दासून शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंग चरक, विघ्नेश मफाका, क्वेना मफाका पुथूर, अमन राव पेर्ला.

Published On: Apr 19, 2026 | 11:14 AM

