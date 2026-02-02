Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Union Budget 2026: स्मार्टफोन्स, टॅब्लेट्स होणार स्वस्त! अर्थमंत्र्यांनी केली घोषणा, ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण

अर्थसंकल्प सादर करताना तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. बजेट 2026 नंतर स्मार्टफोनच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:40 AM
  • अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर ग्राहकांना दिलासा
  • मोबाईल घेण्याची हीच योग्य वेळ!
  • स्मार्टफोन्स, टॅब्लेट्सच्या किंमती घसरणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प 2026 सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी नवीन योजना देखील सुरू करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणांमुळे 7 टक्के आर्थिक विकासदराला मजबूत पाया मिळाला आहे. तसेच या धोरणांनी गरिबी दूर करण्यासाठी देखील अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भारताला आता जागतिक बाजारपेठेशी अधिक एकात्मिक होण्याची आवश्यकता आहे, म्हणूनच उत्पादन क्षेत्रात मोठे बदल केले जात आहेत.

Union Budget 2026: अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे कंटेंट क्रिएटर्सचा होणार फायदा, AVGC सेक्टरमध्ये मिळणार लाखो नोकऱ्या

सर्वसामान्यांना फायदा होण्याची शक्यता

अर्थसंकल्प सादर करताना तंत्रज्ञान क्षेत्रात देखील काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणांचा सर्वसामान्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या आणि अर्थपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. या घोषणानंतर स्मार्टफोन आणि टॅबलेट स्वस्त होतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे. याचा फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा

मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणानंतर भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोन आणि टॅबलेटच्या किंमती कमी होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त भारतीय कारखान्यांमध्ये तयार केल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोन आणि टॅबलेटचे उत्पादन वाढवण्यात येणार आहे आणि देशांतर्गत डिव्हाईस तयार केल्याने उत्पादन अधिक मजबूत होणार आहे. परिणामी ग्राहकांना परवडणाऱ्या आणि कमी किंमतीत डिव्हाईस उपलब्ध होणार आहे.

Union Budget 2026: AI आणि नवीन तंत्रज्ञान बनणार भारताच्या विकासाचे इंजिन – निर्मला सीतारमण

इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनण्याचे देशाचे ध्येय

भारतात उत्पादन वाढल्याने ग्राहकांना याचा फायदा होईल आणि या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत महागडे गॅजेट उपलब्ध होतील. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनण्याचे देशाचे ध्येय साध्य करण्यासही मदत होईल. अर्थमंत्री यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक घटकांवरील शुल्कात देखील सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याचा परिणाम बॅटरीच्या किमतीवर होणार असून लवकरच बॅटरीच्या किमती कमी होतील आणि परिणामी स्मार्टफोन आणि टॅबलेटच्या किमतीत देखील घट होण्याची शक्यता आहे. एकूणच या अर्थसंकल्पानंतर स्मार्टफोन आणि टॅब्लेट्ससारख्या गॅझेट्सच्या किंमती कमी होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

Published On: Feb 02, 2026 | 09:40 AM

