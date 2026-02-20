Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
AI स्पर्धेत Google आघाडीवर! AI मॉडेल Gemini 3.1 Pro ठरणार गेमचेंजर, चुटकीसरशी मिळणार यूजर्सच्या प्रश्नांची उत्तरं…

Google Gemini 3.1 Pro Launched: गुगलने त्यांच्या सर्वात अ‍ॅडव्हांस एआय मॉडेलची एक नवीन वर्जन लाँच केले आहे. हे अपडेट पूर्वीपेक्षा अधिक स्मार्ट आहे आणि कठीण समस्या अगदी सहज सोडवू शकणार आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 02:27 PM
टेक जायंट कंपनी गुगल पुन्हा एकदा एका नव्या धमाक्यासाठी सज्ज झाली आहे. गुगलने त्यांच्या एआय असिस्टेंटचे लेटेस्ट जेमिनी 3.1 प्रो मॉडेल लाँच केले आहे. या अपडेटसोबतच गूगलचे फ्लॅगशिप एआय मॉडल रिजनिंगमध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त शार्प झाले आहे. यासोबतच एआय मॉडेल आता गुंतागुंतीच्या समस्या आणि मल्टी-स्टेप टास्क चांगल्या प्रकारे हाताळू शकणार आहे. हे मॉडेल कंपनीने जेमिनी अ‍ॅप, नोटबूकएलएम आणि डेवलपर प्लेटफॉर्म जसे गुगल एआय स्टुडिओ, व्हर्टेक्स एआय आणि अँटीग्रॅव्हिटीसाठी रोलआऊट केलं आहे.

गुगल जेमिनी 3.1 Pro चे वैशिष्ट्ये आणि फीचर्स

जेमिनी 3 सीरीजवर आधारित, 3.1 प्रो कोअर रीजनिंगमध्ये एक पाऊल पुढे आहे. 3.1 प्रो हे ज्यादा कॅपेबल आणि गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यास अधिक सक्षम आहे. गूगलचे असं म्हणणं आहे की, हे बेंचमार्क प्रगतीमध्ये देखील दिसून येते. ARC-AGI-2 बेंचमार्क जे एआय मॉडेलच्या क्षमतेची जटिल लॉजिक पॅटर्न सोडवण्याची चाचणी घेतो. या बेंचमार्कवर जेमिनी 3.1 Pro ने 77.1% स्कोर प्राप्त तेसा आहे, जो जेमिनी 3 Pro च्या स्कोअरपेक्षा दुप्पट आहे. हे मॉडेल त्याच्या अ‍ॅडव्हांस रिजनिंगचा वापर करून कठीण टास्क पूर्ण करू शकणार आहे.  (फोटो सौजन्य – X)

जेमिनी 3.1 प्रोमध्ये नवीन काय आहे?

जेमिनी 3.1 प्रो गूगलचे पहिला ‘.1’ अपडेट आहे. यापूर्वी गुगलने ‘.5’ अपडेट सादर केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, यावेळी कंपनीने नवीन फीचर्सवर भर देण्याऐवजी एआय मॉडेल जास्त समजूतदार आणि विचार करणाऱ्या स्वरुपात सादर केले आहे. यामध्ये गुगलचे नवीन डीप थिंक रीजनिंग इंजिन जोडण्यात आले आहे. याच्या मदतीने आता एआय पूर्वीपेक्षा जास्त खोल विचार करू शकणार आहे आणि योग्य उत्तरं देऊ शकणार आहे. गूगलनुसार, हे मॉडेल अशा कामांसाठी तयार करण्यात आले आहे, जिथे केवळ सामान्य उत्तर फायदेशीर ठरत नाहीत.

गुगल जेमिनी 3.1 Pro चा अ‍ॅक्सेस कसा मिळणार आहे?

जेमिनी 3.1 Pro चे प्रीव्यू लाँच करण्यात आले आहे. तसेच कंपनी याच्या एजेंटिक वर्कप्लोची तपासणी करत आहे. यूजर्स याचा वापर जेमिनी अ‍ॅप आणि नोटबुक एलएममध्ये करू शकणार आहेत. गुगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स एका मर्यादेपुरता याचा वापर करू शकणार आहेत. डेव्हलपर्स गुगल AI स्टुडिओ, जेमिनी सीएलआय, अँटीग्रॅव्हिटी, व्हर्टेक्स एआय, जेमिनी एंटरप्राइझ आणि अँड्रॉइड स्टुडिओ मध्ये जेमिनी API वापरू शकतात. सामान्य यूजर्सना लवकरच गुगल जेमिनी 3.1 Pro चा अ‍ॅक्सेस मिळू शकेल.

Published On: Feb 20, 2026 | 02:27 PM

