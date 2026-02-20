Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
AI Impact Expo 2026: AI होणार अधिक शक्तिशाली? मानव मागे पडणार? Dario Amodei यांचा धक्कादायक दावा

भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये अनेक दिगग्ज सहभागी झाले होते. सर्वांनी विविध विषयावर भाष्य केले आणि आपले मत व्यक्त केले. यावेळी डारियो अमोदेई यांनी AI बाबत त्यांचे मत मांडले.

Updated On: Feb 20, 2026 | 10:19 AM
  • Dario Amodei यांनी AI भविष्यासंदर्भात केले मोठे विधान
  • AI ची प्रगती इतकी वेगवान आहे की ती ‘बुद्धिमत्तेसाठी Moore’s Law’ सारखी झाली
  • लवकरच AI अनेक कामांमध्ये मानवासारखे विचार आणि समजू शकणार
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये, अँथ्रोपिकचे सीईओ डारियो अमोदेई यांनी एआयच्या भविष्याबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले, त्यांनी सांगितले की काही वर्षांत, एआय मानवी विचारसरणी आणि समजुतील मागे टाकू शकते, विशेषतः ज्या कामांना आपण आता संज्ञानात्मक कार्ये म्हणतो. डारियो म्हणाले की एआयची प्रगती इतकी जलद आहे की ती एक प्रकारची ‘बुद्धिमत्तेसाठी मूरचा नियम’ बनली आहे, म्हणजेच संगणकाची शक्ती वेगाने वाढते.

AI Impact Expo 2026: भारताच्या स्मार्ट ग्लासने टेक वर्ल्ड थक्क! Sarvam AI ने ईव्हेंटमध्ये केली कमाल, वेधले सर्वांचे लक्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी संज्ञानात्मक क्षमतांना मागे टाकेल

मूरचा नियम सामान्यतः इंटेलचे सह-संस्थापक गॉर्डन मूर यांना दिला जातो, ज्यांनी निरीक्षण केले की एकात्मिक सर्किट्स (आयसी) मध्ये (आयसी) ट्रान्झिस्टरची संख्या दर दोन वर्षांनी दुप्पट होते, म्हणजेच संगणकाची शक्ती वेगाने वाढत होती. अमोदेई यांनी सांगितले की, काही वर्षातच कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी संज्ञानात्मक क्षमतांना मागे टाकेल. बहुतेक कामांमध्ये, काही वर्षांतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवासारखी होईल, म्हणजेच ती मानवांसारखी विचार करण्यास आणि समजण्यास सक्षम असेल. सध्या आरोग्य, शिक्षण, प्रशासन आणि शेतीसह अनेक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात आहे. त्यांनी यावर भर दिला की कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये, तर ती सामान्य लोकांच्या जीवनात समाकलित केली पाहिजे. (फोटो सौजन्य – X)

भारत एआयच्या भविष्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेला देश

कृत्रिम बुद्धिमत्ता सरकारी सेवा जलद आणि अधिक नागरिक केंद्रित बनवू शकते. अँथ्रोपिकच्या सीईओंनी भारताचे वर्णन एआयच्या भविष्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेला देश म्हणून केले. ते म्हणाले की, भारताची मोठी लोकसंख्या आणि डिजिटल वापर एआयला जलद गतीने शिकण्यास आणि सुधारण्यास मदत करत आहे. शिवाय, भारतातील भाषिक विविधता वेगवेगळ्या भाषिक आणि सांस्कृतिक गरजांसाठी एआय मॉडल्सना अनुकूलित करण्याच्या संधी प्रदान करते.

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

अनेक कंपन्या आणि विकासक एआय टूल्स स्वीकारतात

डारियो अमोदेई यांनी भारतात एक कार्यालय उघडण्यावरही चर्चा केली, पहिले कार्यालय बंगळुरूमध्ये आहे. त्यांनी असेही सांगितले की अनेक कंपन्या आणि विकासक एआय टूल्स स्वीकारत असल्याने अँथ्रोपिकचा भारतातील व्यवसाय दर चार महिन्यांत दुप्पट झाला आहे. अमोदेई म्हणाले की भारतात एआय मॉडेल्स आणि टूल्सची वाढ खूप जलद आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की एआय फायद्यांमध्ये पक्षपात, चुकीची माहिती किंवा गैरवापराची शक्यता यासारखे धोके येतात. म्हणून, अमोदेई यांनी एआय विकसित करताना सुरक्षितता आणि जबाबदारी विचारात घेण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

Published On: Feb 20, 2026 | 10:19 AM

