AI Impact Expo 2026: AI होणार अधिक शक्तिशाली? मानव मागे पडणार? Dario Amodei यांचा धक्कादायक दावा

मूरचा नियम सामान्यतः इंटेलचे सह-संस्थापक गॉर्डन मूर यांना दिला जातो, ज्यांनी निरीक्षण केले की एकात्मिक सर्किट्स (आयसी) मध्ये (आयसी) ट्रान्झिस्टरची संख्या दर दोन वर्षांनी दुप्पट होते, म्हणजेच संगणकाची शक्ती वेगाने वाढत होती. अमोदेई यांनी सांगितले की, काही वर्षातच कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी संज्ञानात्मक क्षमतांना मागे टाकेल. बहुतेक कामांमध्ये, काही वर्षांतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवासारखी होईल, म्हणजेच ती मानवांसारखी विचार करण्यास आणि समजण्यास सक्षम असेल. सध्या आरोग्य, शिक्षण, प्रशासन आणि शेतीसह अनेक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात आहे. त्यांनी यावर भर दिला की कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये, तर ती सामान्य लोकांच्या जीवनात समाकलित केली पाहिजे. (फोटो सौजन्य – X)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता सरकारी सेवा जलद आणि अधिक नागरिक केंद्रित बनवू शकते. अँथ्रोपिकच्या सीईओंनी भारताचे वर्णन एआयच्या भविष्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेला देश म्हणून केले. ते म्हणाले की, भारताची मोठी लोकसंख्या आणि डिजिटल वापर एआयला जलद गतीने शिकण्यास आणि सुधारण्यास मदत करत आहे. शिवाय, भारतातील भाषिक विविधता वेगवेगळ्या भाषिक आणि सांस्कृतिक गरजांसाठी एआय मॉडल्सना अनुकूलित करण्याच्या संधी प्रदान करते.
डारियो अमोदेई यांनी भारतात एक कार्यालय उघडण्यावरही चर्चा केली, पहिले कार्यालय बंगळुरूमध्ये आहे. त्यांनी असेही सांगितले की अनेक कंपन्या आणि विकासक एआय टूल्स स्वीकारत असल्याने अँथ्रोपिकचा भारतातील व्यवसाय दर चार महिन्यांत दुप्पट झाला आहे. अमोदेई म्हणाले की भारतात एआय मॉडेल्स आणि टूल्सची वाढ खूप जलद आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की एआय फायद्यांमध्ये पक्षपात, चुकीची माहिती किंवा गैरवापराची शक्यता यासारखे धोके येतात. म्हणून, अमोदेई यांनी एआय विकसित करताना सुरक्षितता आणि जबाबदारी विचारात घेण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.