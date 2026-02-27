सनसेट, लाईव्ह डीजे अन्…, Shilpa Shetty ने जुहूमध्ये शहरातील पहिला Beach Club उघडला, इनसाईड फोटो पाहून व्हाल थक्क

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ही एक अभिनेत्री आणि एक बिजनेसवुमन दोन्ही आहे आणि आता तिच्या प्रसिद्ध रेस्टॉरंट ब्रँड, बास्टियनने मुंबईतील जुहू येथे आपला पहिला बीच क्लब उघडला आहे. तो शहरातील सर्वात ग्लॅमरस नवीन हॉटस्पॉट बनण्यास सज्ज आहे.
शिल्पा शेट्टीने उद्योगपती आणि बास्टियन हॉस्पिटॅलिटीचे संस्थापक रणजित बिंद्रा यांच्या सहकार्याने हा बीच क्लब सुरू केला. जुहूच्या प्रसिद्ध सन-एन-सँड हॉटेलमध्ये स्थित, हा क्लब एका विशिष्ट मुंबईच्या वळणासह युरोपियन किनारपट्टीचा अनुभव देतो.
दरम्यान, क्लबमध्ये एक मोठा स्विमिंग पूल आहे, जिथे तुम्ही दिवसा तुमच्या कुटुंबासह ब्रंच करू शकता, मित्रांसोबत निवांत वेळ घालवू शकता किंवा मुलांसोबत एक्टिविटीजचा आनंद घेऊ शकता. संध्याकाळी, वातावरण पूर्णपणे बदलते, ते लाईव्ह डीजे आणि संगीतासह एक स्टायलिश पार्टी हबमध्ये बदलते.शेट्टीच्या रेस्टॉरंट, बास्टियनमधील जेवण नेहमीच आवडते राहिले आहे. त्यांच्या मुंबई शाखेतील, बीच क्लबमधील मेनूमध्ये आशियाई आणि लॅटिन चवींचे एक आकर्षक मिश्रण आहे. शाकाहारी ड्राय कॉर्न सेविचे, मसालेदार ग्वाकामोल आणि क्रिस्पी रॉक ब्रोकोली हे काही पर्याय आहेत. सीफूड प्रेमींसाठी खास पदार्थ देखील आहेत.
क्लबच्या मुख्य कोर्सबद्दल बोलायचे झाले तर, सुशी, बाओ आणि डंपलिंग्ज हे मुख्य आकर्षण आहेत. मशरूम ट्रफल ऑइल आणि खास अरेबियन सी बास सारखे पदार्थ देखील उपलब्ध आहेत. गोड पदार्थांच्या चाहत्यांसाठी, तिरामिसू, चीजकेक आणि हेझलनट पुल-मी-अप केक हे मुख्य आकर्षण आहेत.शिल्पा शेट्टीच्या बीच क्लबच्या बार मेनू एक्सपेरिमेंटल आहे. जिन आणि साकेपासून बनवलेले “साकुरा क्लाउड मार्टिनी” असो किंवा टकीला आणि लेमनग्राससह “पॅसिफिक ब्रीझ” असो, प्रत्येक पेय ताजे, किनारी चव देते.
प्रसिद्ध लेखिका आणि समाजसेविका शोभा डे यांनी अलिकडेच दावा केला आहे की शिल्पा शेट्टीचे मुंबईतील “बास्टियन” हे आलिशान रेस्टॉरंट दररोज रात्री अंदाजे २-३ कोटी (२००-३०० दशलक्ष रुपये) उत्पन्न देते. त्यांनी त्याला “कुबेराचा खजिना” असे वर्णन केले आहे, असे म्हणत की लोक लॅम्बोर्गिनीसारख्या महागड्या गाड्यांमध्ये येतात आणि प्रत्येक टेबलाचे बिल लाखोंमध्ये असते. आता, रेस्टॉरंटचे सह-मालक रणजित बिंद्रा यांनी शोभा डे यांच्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
कर्ली टेल्सशी अलिकडेच झालेल्या संभाषणात, बिंद्रा आणि शिल्पाने बास्टियनमधील त्यांचा प्रवास, त्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून ते मुंबईतील सर्वात लोकप्रिय रेस्टॉरंट पैंकी एक बनण्यापर्यंत आणि त्यांच्या भागीदारीबद्दल सांगितले. शिल्पाने २०१९ मध्ये “बास्टियन” ब्रँडचे संस्थापक रणजित यांच्यासोबत भागीदारी केली. आता ती ब्रँडची सह-मालकीण आहे आणि तिच्याकडे ५० टक्के हिस्सा आहे.
