PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

Modi-UAE Energy Deal:पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात एक मोठी ऊर्जा भागीदारी झाली. आता भारताकडे ३० दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा कायमस्वरूपी साठा असेल.

Updated On: May 16, 2026 | 11:51 AM
মোদী-यूएईचा ऐतिहासिक करार: भारताकडे नेहमीच ३० दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा असेल, इतर गोष्टी जाणून घ्या

  • ऐतिहासिक तेल करार
  • ५ अब्ज डॉलर्सची महागुंतवणूक
  • ऊर्जा सुरक्षेचे कवच

India UAE Energy Deal May 2026 : जागतिक स्तरावर, विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये युद्धाचे ढग दाटून आले असताना, भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला ‘लोखंडी कवच’ देणारी अत्यंत मोठी खेळी खेळली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अबू धाबी दौऱ्यादरम्यान भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात एका ऐतिहासिक आणि धोरणात्मक ऊर्जा करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कितीही भडकल्या किंवा पुरवठा विस्कळीत झाला, तरी भारताचा इंधन पुरवठा अजिबात थांबणार नाही. हा करार केवळ व्यावसायिक नसून भारताच्या भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याची मोठी गॅरंटी ठरणार आहे.

३ कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा अभेद्य साठा

या नवीन करारानुसार, युएईची आघाडीची कंपनी ‘अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी’ (ADNOC) आपले कच्चे तेल भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांमध्ये (Strategic Petroleum Reserves) सुरक्षित ठेवणार आहे. ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड’सोबत झालेल्या या भागीदारीमुळे भारताकडे आता तब्बल ३० दशलक्ष (३ कोटी) बॅरल कच्च्या तेलाचा अतिरिक्त आणि कायमस्वरूपी साठा उपलब्ध असेल. आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा जागतिक युद्धाच्या काळात हा साठा भारतासाठी ‘लाईफलाईन’ ठरणार आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यास मोठी मदत होईल.

भारतात ५ अब्ज डॉलर्सचा महापूर; ‘या’ क्षेत्रांना लॉटरी

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्याने केवळ भारताची ऊर्जा सुरक्षाच मजबूत केली नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती दिली आहे. युएई सरकारने भारतातील विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये तब्बल ५ अब्ज डॉलर्स (अब्जावधी रुपये) गुंतवणूक करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही प्रचंड गुंतवणूक प्रामुख्याने भारताचे पायाभूत तंत्रज्ञान (Infrastructure), बँकिंग प्रणाली आणि वित्तीय सेवा (Finance) या क्षेत्रांमध्ये केली जाईल. यामुळे देशात रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी निर्माण होतील आणि विकासाला गती मिळेल.

होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि सुरक्षित सागरी मार्ग

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये सागरी व्यापारी मार्गांवरील हल्ले वाढले आहेत. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी आणि युएईच्या शीर्ष नेत्यांनी सुरक्षित सागरी मार्गांवर विशेष चर्चा केली. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून (Strait of Hormuz) जहाजांची वाहतूक विनाअडथळा सुरू राहावी, यासाठी दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करणार आहेत. जर हा मार्ग सुरक्षित राहिला, तर भारताला मिळणारे तेल आणि गॅस वेळेवर पोहोचतील आणि पुरवठा साखळी कधीही खंडित होणार नाही.

घरगुती गॅस आणि एलएनजीचा प्रश्न सुटणार

सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराशी थेट जोडलेला ‘एलपीजी’ (LPG) आणि उद्योगांसाठी आवश्यक असणारा ‘एलएनजी’ (LNG) यांच्या दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने युएईसोबत महत्त्वाचे करार केले आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रसंगी युएईला भारताचा “सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा सुरक्षा भागीदार” म्हणून गौरवले आहे. याशिवाय, देशात भविष्यातील गरजांसाठी एक नवीन ‘सामरिक गॅस साठा’ (Strategic Gas Reserve) उभारण्यावरही दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. यावरून स्पष्ट होते की, आगामी काळात भारताचा ऊर्जा आलेख नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत-युएई कराराचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होईल?

    Ans: या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या काळातही भारताला स्वस्त आणि अखंड तेल-गॅस मिळेल, ज्यामुळे देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे दर नियंत्रणात राहतील.

  • Que: युएई भारतात किती गुंतवणूक करणार आहे आणि कुठे?

    Ans: युएई भारतातील बँकिंग, पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि फायनान्स क्षेत्रात ५ अब्ज डॉलर्सची (अब्जावधी रुपये) मोठी गुंतवणूक करणार आहे.

  • Que: भारताच्या सामरिक साठ्यात किती तेल जमा होणार आहे?

    Ans: या करारानंतर भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यात युएईचा एकूण वाटा ३० दशलक्ष (३ कोटी) बॅरलपर्यंत वाढणार आहे.

Published On: May 16, 2026 | 11:51 AM

