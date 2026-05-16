Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Viral Video Family Falls On Railway Track While Changing Platform Miraculous Escape After Train Passes Over Them

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

Bihar Railway Incident Video : रेल्वे रुळ ओलांडायला गेले अन् तितक्यातच वेगाने आली मालगाडी. संपूर्ण कुटुंब मृत्यूच्या विळख्यात अडकलं आणि व्हिडिओत ऐकू आल्या प्रवाशांच्या किंकाळ्या. नक्की काय घडले ते पाहा.

Updated On: May 16, 2026 | 12:00 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • बिहारमधील एका रेल्वे स्थानकावर कुटुंबासोबत घडला जीवघेणा अपघात.
  • रेल्वे रुळ ओलांडताना मालगाडी आली.
  • आईच्या प्रसंगावधानाने वाचला सर्वांचा जीव.
बिहारच्या रेल्वे स्थानकावर घडून आलेल्या एका थरारक घटनेचा व्हिडिओ अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. समस्तीपूर जिल्ह्यातील शाहपूर पटोरी एका कुटुंबासोबत मोठी दुर्घटना होता होता राहिली. पण या घटनेचे व्हिडिनओने सर्वांनाच हादरवून सोडले. माहितीनुसार, कुटुंब रेल्वे रुळावरुन दुसऱ्या प्लॅटफाॅर्मवर जाण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्याचवेळी एक वेगवान मालगाडी त्यांच्या दिशेने आली. घटनेतील दृष्य सिद्ध करते परिस्थिती कितीही वाईट असली तरी आई मुलांसाठी नेहमीच ढाल बनून उभी राहते. या दृष्यात नक्की घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

काय आहे प्रकरण?

माहितीनुसार, सदर घटना बिहारमध्ये घडून आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक आई आपल्या तीन मुलांना घेऊन रेल्वे रुळ पार करण्याचा प्रयत्न करत असते. कुंटुंबातील सर्व सदस्य रेल्वे रुळ पार करत असतात आणि याचवेळी एक भरधाव मेलगाडी त्यांच्या दिशेने येते. कुटुंबातील दोन सदस्यांनी आधीच प्लॅटफाॅर्म पार केल्याचे सांगितले जात आहे. उर्वरीत सदस्या मात्र हे करताना अडकले गेले आणि गंभीर अपघाताला बळी पडले. ते रुळ पार करुन प्लॅटफार्मवर चढणार तितक्यात मालगाडी आली ज्यामुळे आईने प्लॅटफाॅर्मच्या भिंतीजवळ सर्व मुलांना घेऊन बचावाचा प्रयत्न केला.

या घटेनचा व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात घटनेची भीषणता आपल्याला स्पष्ट पाहता येते. त्यांची अवस्था पाहून आजूबाजूची लोक देखील घाबरतात तर काही किंचाळताना दिसतात. व्हिडिओतील दृष्यांनुसार काही वेळा रेल्वे महिलेला धडकते देखील ज्यामुळे तिला दुखापत झाल्याची शक्यता आहे. मालगाडीचे तब्बल १० डबे त्यांच्या अंगावरुन गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. गाडी निघून जाताच इतर प्रवाशांना धावत जाऊन त्यांची मदत केली आणि सर्वांना सुखरुप प्लॅटफाॅर्मवर चढवले. सुदैवाने घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, पण हा घटनेचा व्हिडिओ मात्र सोशल मिडियावर जोरदार शेअर केला जात आहे.

चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral

रेल्वे स्थानकांवर पादचारी पूल उपलब्ध असूनही आपला क्षुल्लक वेळ वाचवण्यासाठी लोक अशा धोकादायक मार्गांचा अवलंब करतात आणि स्वत:ला मृत्यूजवळ नेऊन ठेवतात. ही गोष्ट अत्यंत चुकीची आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, रेल्वे रुळ ओलांडणे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर अत्यंत धोकादायकही आहे. अतिवेगवाने गाड्या काही सेकंदातच येतात, त्यामुळे चालकांना ब्रेक लावता येत नाही. अशावेळी आपण समजूतीने रेल्वेचे नियम न मोडता सुरक्षित मार्गांचा वापर केला पाहिजे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video family falls on railway track while changing platform miraculous escape after train passes over them

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral
1

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral
2

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना
3

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral
4

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

May 18, 2026 | 01:26 PM
Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

May 18, 2026 | 01:26 PM
Sanjay Raut PC: ‘अजित पवारांचा पक्ष मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; संजय राऊतांचे महायुतीवर टीकास्त्र

Sanjay Raut PC: ‘अजित पवारांचा पक्ष मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; संजय राऊतांचे महायुतीवर टीकास्त्र

May 18, 2026 | 01:26 PM
Viral Photo: ‘दार उघड…’ पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, ‘बांदेकर भाऊजीं’च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

Viral Photo: ‘दार उघड…’ पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, ‘बांदेकर भाऊजीं’च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

May 18, 2026 | 01:17 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

May 18, 2026 | 01:17 PM
अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

May 18, 2026 | 01:12 PM
Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

May 18, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM