काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral
काय आहे प्रकरण?
माहितीनुसार, सदर घटना बिहारमध्ये घडून आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक आई आपल्या तीन मुलांना घेऊन रेल्वे रुळ पार करण्याचा प्रयत्न करत असते. कुंटुंबातील सर्व सदस्य रेल्वे रुळ पार करत असतात आणि याचवेळी एक भरधाव मेलगाडी त्यांच्या दिशेने येते. कुटुंबातील दोन सदस्यांनी आधीच प्लॅटफाॅर्म पार केल्याचे सांगितले जात आहे. उर्वरीत सदस्या मात्र हे करताना अडकले गेले आणि गंभीर अपघाताला बळी पडले. ते रुळ पार करुन प्लॅटफार्मवर चढणार तितक्यात मालगाडी आली ज्यामुळे आईने प्लॅटफाॅर्मच्या भिंतीजवळ सर्व मुलांना घेऊन बचावाचा प्रयत्न केला.
या घटेनचा व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात घटनेची भीषणता आपल्याला स्पष्ट पाहता येते. त्यांची अवस्था पाहून आजूबाजूची लोक देखील घाबरतात तर काही किंचाळताना दिसतात. व्हिडिओतील दृष्यांनुसार काही वेळा रेल्वे महिलेला धडकते देखील ज्यामुळे तिला दुखापत झाल्याची शक्यता आहे. मालगाडीचे तब्बल १० डबे त्यांच्या अंगावरुन गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. गाडी निघून जाताच इतर प्रवाशांना धावत जाऊन त्यांची मदत केली आणि सर्वांना सुखरुप प्लॅटफाॅर्मवर चढवले. सुदैवाने घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, पण हा घटनेचा व्हिडिओ मात्र सोशल मिडियावर जोरदार शेअर केला जात आहे.
SHOCKING VISUALS 🚨 A mother in Bihar risked her own life to save her two children after a train suddenly arrived while they were crossing the tracks near Shahpur Patori railway station. According to reports, the three women quickly sat down with the children pressed beneath… pic.twitter.com/JCEdu5R9Y3 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 15, 2026
रेल्वे स्थानकांवर पादचारी पूल उपलब्ध असूनही आपला क्षुल्लक वेळ वाचवण्यासाठी लोक अशा धोकादायक मार्गांचा अवलंब करतात आणि स्वत:ला मृत्यूजवळ नेऊन ठेवतात. ही गोष्ट अत्यंत चुकीची आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, रेल्वे रुळ ओलांडणे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर अत्यंत धोकादायकही आहे. अतिवेगवाने गाड्या काही सेकंदातच येतात, त्यामुळे चालकांना ब्रेक लावता येत नाही. अशावेळी आपण समजूतीने रेल्वेचे नियम न मोडता सुरक्षित मार्गांचा वापर केला पाहिजे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.