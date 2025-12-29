Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire MAX: प्रो प्लेअर व्हायचंय? आत्ताच फॉलो करा या खास टिप्स आणि शत्रूंवर मिळवा विजय

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 29 December 2025: जर तुम्ही गेम खेळताना काही सोप्या टिप्स फॉलो केल्या तर तुमचा गेमप्ले अधिक चांगला होऊ शकतो. आणि तुम्ही गेममध्ये जास्तीत जास्त 'Booyah' मिळवू शकता.

Dec 29, 2025 | 09:20 AM
फ्री फायर मॅक्स हा आजच्या काळात खेळला जाणारा लोकप्रिय बॅटल रॉयल गेम आहे. उत्तम ग्राफिक्स, स्मूद गेमप्ले आणि नवीन फीचर्स यासारख्या अनेक कारणांमुळे या गेममधील प्रत्येक लेव्हल प्लेयर्सना प्रचंड आवडते. प्रत्येक प्लेअर आपला गेमप्ले अधिक चांगला व्हावा यासाठी सतत प्रयत्न करत असतो. प्रत्येक प्लेअरची इच्छा असते की त्याने देखील प्रो प्लेअर सारखे खेळावे, यासाठी वेगवेगळ्या ट्रिक्स आणि हॅक्सचा वापर केला जातो. तुम्हाला देखील तुमचा गेमप्ले अधिक चांगला करायचा असेल आणि प्रो प्लेअर बनायचे असेल तर तुमच्यासाठी काही खास टिप्स आहेत. या टिप्सच्या मदतीने तुम्ही तुमचा गेम्प्ले सुधारू शकता. या खास टिप्स तुम्हाला गेममध्ये प्रत्येक टप्प्यावर कामी येणार आहेत.

योग्य लँडिंग निवडा

मॅच सुरू होताना योग्य ठिकाणी लँड करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही नवीन प्लेअर असाल तर सुरुवातीला जास्त प्लेअर्स असलेल्या ठिकाणी जाऊ नका. अशा जागा निवडा जिथे तुम्हाला जास्त लूट मिळेल आणि शत्रू कमी असतील. ज्यामुळे तुम्ही आरामात जास्त शस्त्रे गोळा करू शकाल आणि शत्रूंना हरवू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नेहमी मिनी मॅपवर लक्ष द्या

मिनी मॅप तुमच्यासाठी नेहमी फायद्याचा ठरतो. यामध्ये शत्रूंनी केलेले वार, गाड्यांचा आवाज आणि सेफ झोन या सर्वांची माहिती मिळते. वेळोवेळी मॅप बघत राहिल्यास तुम्ही स्वतःचे रक्षण करू शकता.

योग्य शास्त्राचा वापर करा

प्रत्येक खेळाडूला प्रत्येक शास्त्राचा वापर होईलच असे नाही. सुरुवातीला SMG किंवा AR सारख्या शस्त्राचा वापर करा. नंतर तुमच्या आवडीनुसार आणि कंट्रोलनुसार स्नाइपर किंवा शॉटगन निवडा. तुमचे शस्त्र वेळोवेळी अपग्रेड करत राहा..

कॅरेक्टर स्किल्सचा योग्य वापर करा

फ्री फायर मॅक्समध्ये प्रत्येक कॅरेक्टरची स्किन वेगळी असते. जसे की एखादा कॅरेक्टर HP वाढवतो तर कोणता कॅरेक्टर स्पीड वाढवतो. तुमच्या खेळण्याच्या स्टाईलनुसार कॅरेक्टर आणि स्किल्सची निवड करा.

ग्लू वॉलचा योग्य वापर करा

ग्लू वॉल तुमचा जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणावर हल्ला करताना किंवा कोणी तुमच्यावर हल्ला केल्यास ग्लू वॉल लावून तुमचे रक्षण करा.

हेडशॉटवर फोकस करा

जर तुम्हाला लवकरात लवकर शत्रूवर विजय मिळवायचा असेल तर हेडशॉटवर फोकस करा. यासाठी तुम्ही ट्रेनिंग ग्राऊंडवर प्रॅक्टिस करू शकता.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLUJEHBSVB
  • FFAC2YXE6RF2
  • FFGYBGD8H1H4
  • FFPLZJUDKPTJ
  • XZJZE25WEFJJ
  • BR43FMAPYEZZ
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FFICJGW9NKYT
  • XF4SWKCH6KY4
  • FFEV0SQPFDZ9
  • FFPSTXV5FRDM
  • FFX4QKNFSM9Y
  • FFXMTK9QFFX9
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FV1P9C4J7H5F3SBM
  • FB1Z6U8N9A7O5TRS
  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • F7FGYJUR76JUT6HK
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • FF4MTXQPFDZ9

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

