PAN Card हरवलं? डोन्ट वरी! घरबसल्या असं करा Reprint, जाणून घ्या संपूर्ण ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रोसेस

पॅन कार्ड हरवलं किंवा चोरी झालं तर काय करावं याबाबत अनेकांना माहिती नसतं. पण अशावेळी घाबरून न जाता तुम्ही एफआयआर दाखल करून रिप्रिंट पॅन कार्डसाठी अप्लाय करू शकता. ही प्रोसेस अतिशय सोपी आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 07:04 AM
  • महत्त्वाच्या सरकारी डॉक्यूमेंट्सपैकी एक म्हणजे पॅन कार्ड
  • पॅन कार्ड हरवल्यास रिप्रिंट करण्याची सुविधा मिळते
  • पॅन कार्ड रिप्रिंट करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या डॉक्यूमेंट्सची गरज असते
सध्याच्या काळात पॅन कार्ड महत्त्वाच्या सरकारी डॉक्यूमेंट्सपैकी एक आहे. बँक अकाऊंट ओपन करायचे असेल, इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करायचे असो किंवा गुंतवणुकीशी संबंधित कोणतेही काम असो सर्वांसाठी आपल्याला पॅनकार्डची गरज असते. अशा परिस्थितीत जर तुमचं पॅन कार्ड हरवलं किंवा चोरी झालं तर घाबरण्याची गरज नाही. तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने तुमचं पॅन कार्ड रिप्रिंट करू शकता. पॅन कार्ड रिप्रिंट करण्याची सुविधा Protean (यापूर्वी NSDL) आणि UTIITSL द्वारे उपलब्ध आहे. या पॅन कार्ड सेवांसाठी अधिकृत एजेंसी आहेत.

Google चा गेम-चेंजर अपडेट! अकाऊंट अ‍ॅक्सेस न गमावता बदलू शकता ई-मेल अ‍ॅड्रेस, यूजर्सना असा होणार फायदा

पॅन कार्ड कोण रिप्रिंट करू शकतं?

ही सुविधा केवळ अशा लोकांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यांना त्यांच्या पॅन कार्डमध्ये कोणताही बदल करायचा नाही. म्हणजेच नाव, जन्मतारीख, पत्ता, फोटो मध्ये कोणताही बदल नको आणि फक्त जुन्या पॅन कार्डची डुप्लिकेट कॉपी पाहिजे अशा लोकांसाठी ही सुविधा आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

पॅन कार्ड रिप्रिंट करण्यासाठी या डॉक्युमेंट्सची गरज

ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्याकडे काही कागदपत्रे असणं अत्यंत गरजेचं आहे.

  • तुमचा विद्यमान पॅन क्रमांक
  • आधार नंबर
  • जन्मतारीख
  • आधारला लिंक असलेला मोबाईल किंवा ईमेल (ओटीपीसाठी)
  • सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ओटीपीशिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही.

ऑनलाईन पॅन रीप्रिंट कसं कराल?

  • पॅन कार्ड रीप्रिंट करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धत अगदी सोपी आहे. या प्रक्रियेत 15 ते 20 दिवसांत जुन्या पॅन कार्डचे डुप्लिकेट कॉपी तुम्हाला मिळते. .
  • सर्वात आधी Protean (NSDL) च्या अधिकृत पॅन वेबसाईटवर जा. UTIITSL च्या वेबसाईटवर देखील ही सुविधा उपलब्ध आहे.
  • “रिप्रिंट ऑफ पॅन कार्ड” हा पर्याय निवडा. तुम्हाला तुमच्या पॅन कार्डमध्ये कोणताही बदल करायचा नसेल तेव्हाच हा पर्याय निवडा.
  • तुमचा पॅन नंबर, आधार नंबर,जन्मतारीख आणि इतर महत्त्वाची माहिती भरा.
  • डिक्लेरेशन बॉक्सवर टिक करा. कॅप्चा भरा आणि सबमिटवर क्लिक करा.
  • आता ओटीपी वेरिफिकेशन करा. ओटीपी तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किंवा ईमेलवर येईल.
  • आता पेमेंट करा.
  • भारतात पॅन कार्ड डिलिव्हरी चार्ज 50 रुपये आहे
  • भारताबाहेर डिलिव्हरी चार्ज 959 रुपये आहे
  • पेमेंट UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे केले जाऊ शकते.
  • पेमेंट केल्या नंतर तुम्हाला 15 अंकी अ‍ॅकनॉलेजमेंट नंबर मिळेल. याच्या मदतीने तुम्ही प्रोसेस ट्रॅक करू शकता.

पॅन कार्ड कसं मिळणार?

संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर फिजिकल पॅन कार्ड तुमच्या पत्त्यावर पाठवले जाईल. तसेच ई-पॅन (डिजिटल कॉपी) तुमच्या रजिस्टर्ड ईमेलवर पाठवली जाईल. जर तुमचं पॅन कार्ड चोरी झालं असेल किंवा कुठे हरवलं असेल तर तुम्ही एक जबाबदार नागरिक म्हणून पोलिसात एफआयआर दाखल करणं महत्वाचं आहे. कारण काही वेळेस डुप्लिकेट पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना एफआयआर कॉपी मागितली जाते.

Tech Tips: हिवाळ्यात गिझर बनू शकतो टाईमबॉम्ब! एक छोटी चूक आणि होऊ शकतो मोठा धमाका, असं राहा सुरक्षित

ऑफलाईन पॅन कार्ड रिप्रिंट करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

जर तुम्हाला ऑनलाइन पॅन कार्ड रिप्रिंट करण्यासाठी ऑनलाईन अप्लाय करायचे नसेल तर तुम्ही ऑफलाईन देखील ही प्रोसेस फॉलो करू शकता.

  • NSDL किंवा UTIITSL च्या वेबसाईटवरून पॅन फॉर्म डाउनलोड करा.
  • हा संपूर्ण फॉर्म ब्लॉक लेटर्समध्ये भरा.
  • दोन पासपोर्ट साइज फोटो, ओळखापत्र, एड्रेस प्रूफ आणि जुन्या पॅनची कॉपी असे सर्व कागदपत्रे जोडा.
  • हा फोन जवळच्या पॅन सर्विस सेंटरमध्ये जमा करा.
  • आता तुम्हाला अ‍ॅकनॉलेजमेंट नंबर मिळेल, ज्याच्या मदतीने तुम्ही ऑनलाइन स्टेटस ट्रॅक करू शकता.

Frequently Asked Questions

  • Que: पॅन कार्ड म्हणजे काय?

    Ans: पॅन (PAN) कार्ड हा आयकर विभागाकडून दिला जाणारा 10 अंकी ओळख क्रमांक आहे.

  • Que: पॅन कार्ड कशासाठी वापरतात?

    Ans: कर भरणे, बँक व्यवहार, गुंतवणूक आणि मोठे आर्थिक व्यवहारासाठी.

  • Que: पॅन कार्डसाठी अर्ज कसा करायचा?

    Ans: NSDL किंवा UTIITSL च्या वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

Published On: Dec 29, 2025 | 07:04 AM

