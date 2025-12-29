Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मराठमोळे गायक, अभिनेता, संगीतकार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ डिसेंबर रोजीचा इतिहास

आज लता मंगेशकर, आशा भोसले यांचे वडील प्रसिद्ध अभिनेते, संगीतकार, गायक मास्टर दिनानाथ मंगेशकर यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांनी त्यांनी मराठी संगीत आणि रंगभूमीवर आपले महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:06 AM
Din Vishesh

मराठमोळे गायक, अभिनेता, संगीतकार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ डिसेंबर रोजीचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

आज मराठमोळे गायक, अभिनेते, संगीतकार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांचा जन्मदिवस. ते आपल्या अस्खलित वाणी, अद्वितीय गळा आणि तल्लख बुद्धीसाठी ओळखले जातात. ते बाबा माशेलकर यांचे शिष्य होते. १९१४ मध्ये साली बालगंधर्वांनी गंधर्व नाट मंडळी नावाची संस्था सुरु केली होती. किर्लोस्करांनी गंधर्व नाटक मंडळीची ओळख दीनानाथ मंगेशकरांनी करुन दिली होती. त्यांनी बलवंत संगीत नाटक मंडळाची स्थापना करुन मराठी  रंगभूमीवर आपल्या गायनाने आणि अभिनयाने ठसा उमटवला. त्यांनी चित्रपटसृष्टीतही काम केले आहे. लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खाडेकर, उषा मंगेशक आणि हृदयनाथ मंगेशकर या महान कलाकारांचे ते वडील होते. त्यांच्या स्मरणार्थ सांस्कृतिक पंरपरा पुढे नेण्यासाठी  लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान केला जातो.

29 डिसेंबर रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1845 : युनायटेड स्टेट्सने टेक्सास प्रजासत्ताक जोडले आणि ते 28 वे राज्य म्हणून मान्य केले
  • 1911 : सन यात-सेन चीन प्रजासत्ताकचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष बनले.
  • 1912 : विल्यम लिऑन मॅकेन्झी किंग कॅनडाचे पंतप्रधान झाले.
  • 1913 : सेसिल बी. डिमिलने हॉलिवूडचा पहिला फिचर फिल्म, द स्क्वॉ मॅन चित्रीकरण सुरू केले.
  • 1930 : सर मुहम्मद इक्बाल यांनी द्वि-राष्ट्र सिद्धांत आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीची संकल्पना मांडली.
  • 1937 : आयरिश फ्री स्टेटच्या जागी आयर्लंड नावाच्या नवीन राज्याने नवीन संविधान स्वीकारले.
  • 1959 : नोबेल पारितोषिक विजेते रिचर्ड फाइनमॅन यांनी नॅनो तंत्रज्ञान पाया उभारला.
  • 1959 : पोर्तुगालमधील लिस्बन येथे भुयारी रेल्वेची सुरूवात झाली.
भारताच्या विकासकथेतील तेजस्वी पर्व रतन टाटा यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २८ डिसेंबर रोजीचा इतिहास

29 डिसेंबर रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1800 : ‘चार्ल्स गुडईयर’ – रबरावरील व्हल्कनायझेशन ही प्रक्रिया शोधणारे अमेरिकन संशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 जुलै 1860)
  • 1808 : ‘अँड्र्यू जॉन्सन’ – अमेरिकेचे 17 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 31 जुलै 1875)
  • 1809 : ‘विल्यम ग्लँडस्टोन’ – ब्रिटीश पंतप्रधान यांचा जन्म.
  • 1844 : ‘व्योमकेशचंद्र बनर्जी’ – कॉंग्रेसचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1900 : ‘मास्टर दिनानाथ मंगेशकर’ – यांचा जन्म. (मृत्यू : 24 एप्रिल 1942)
  • 1904 : ‘कुपल्ली वेंकटप्पागौडा पुट्टप्पा’ – ज्ञानपीठ विजेते कन्नड लेखक व कवी यांचा जन्म. (मृत्यू : 11 नोव्हेंबर 1994)
  • 1917 : ‘रामानंद सागर’ – निर्माते-दिगदर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 डिसेंबर 2005)
  • 1921 : ‘डोब्रिका कोसिक’ – फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाव्हियाचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 मे 2014)
  • 1942 : ‘राजेश खन्ना’ – सुपरस्टार यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 जुलै 2012)
  • 1960 : ‘डेव्हिड बून’ – ओस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1974 : ‘ट्विंकल खन्ना’ – अभिनेत्री यांचा जन्म.
29 डिसेंबर रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1967 : ‘ओंकारनाथ ठाकुर’ – गायक, पंडित यांचे निधन. (जन्म : 24 जून 1897)
  • 1986 : ‘हॅरॉल्ड मॅकमिलन’ – इंग्लंडचे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 10 फेब्रुवारी 1894)
  • 1971 : ‘दादासाहेब गायकवाड’ – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी यांचे निधन.
  • 2012 : ‘टोनी ग्रेग’ – इंग्लिश क्रिकेटपटू व समालोचक यांचे निधन. (जन्म : 6 ऑक्टोबर 1946)
  • 2013 : ‘जगदीश मोहंती’ – भारतीय लेखक आणि अनुवादक यांचे निधन. (जन्म : 17 फेब्रुवारी 1951)
  • 2014 : ‘हरी हरिलेला’ – भारतीय-हाँगकाँगचे व्यापारी यांचे निधन. (जन्म : 10 ऑगस्ट 1922)
  • 2015 : ‘ओमप्रकाश मल्होत्रा’ – पंजाबचे 25 वे राज्यपाल यांचे निधन. (जन्म : 6 ऑगस्ट 1922)
आजच्या दिवशी पहिल्यांदा गायले गेले भारताचे राष्ट्रगीत ‘जन गन मन’ ; जाणून घ्या २७ डिसेंबर रोजीचा इतिहास

