Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Virar Crime Brutally Murdered The Married Woman With A Sharp Weapon

Virar Crime : पत्नीने घर सोडण्याची भाषा करताच पती-नणंदेचा संताप, धारधार शस्त्राने विवाहितेची निर्घृण हत्या

विरारच्या एमबी इस्टेटमध्ये पत्नी घर सोडणार असल्याच्या वादातून पती महेश सोनी आणि नणंद दिपाली सोनी यांनी मिळून कल्पना सोनीची धारधार शस्त्राने हत्या केली. दोघांना अटक, पोलीस कोठडी सुनावली.

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:06 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • विरार पश्चिमेतील एमबी इस्टेटमध्ये विवाहितेची हत्या
  • पती व नणंदेने मिळून धारधार शस्त्राने वार
  • स्त्रीधनाच्या मागणीवरून वाद, दोघांना अटक
विरार: विरारमधून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पतीने नणंदेच्या साहाय्याने पत्नीची हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. हत्या झालेल्या महिलेचे नाव कल्पना सोनी (३५) असे आहे. कल्पनाच्या डोक्यावर आणि कपाळावर धारधार हत्याराने वार केल्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी आरोपी महेश सोनी (३८) आणि नणंद दिपाली सोनी (३५) असे दोघांचे नाव आहे. ही घटना विरारच्या एमबी इस्टेटमधील श्री संगम इमारतीत घडली.

Uttarpradesh Crime: रात्री प्रेयसीचा फोन आला, भेटण्यासाठी घराबाहेर पडला आणि… दुसऱ्या दिवशी शेतात तरुणाचा मृतदेह

का केली हत्या? नेमकं प्रकरण काय?

विरार पश्चिमेच्या एम बी ईस्टेट मधील संगम सोसायटीमध्ये कल्पना सोनी ही आपल्या पती सोबत राहत होती. २०१५ मध्ये तिचे लग्न महेश सोनी याच्यासोबत झाले होते. लग्नानंतर सासरची मंडळी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत होते. त्यामुळे त्यांच्यात वारंवार भांडणं होत असायची. शनिवारी सकाळी ९ वाजता त्यांच्यात पुन्हा भांडण झाले.

यावेळी कल्पनाने घर सोडून जात असल्याचे सांगत आपले स्त्रीधन परत मागितले. यावेळी झालेल्या भांडणात पती महेश सोनी (३८) आणि नणंद दिपाली सोनी (३५) या दोघांनी मिळून कल्पनाला मारहाण केली. तिच्या डोक्यावर आणि कपाळावर धारधार हत्याराने वार केले. यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला.

आरोपी अटक

याप्रकरणी मृतक कल्पनांचे मामा मनोहर सोनी यांच्या फिर्यादीवरून आरोपीवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३ (१) अन्वये हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. वसई न्यायालयाने पती आणि नणंदेला त्यांना २ जानेवारी पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती बोळींज पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश कावळे यांनी दिली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

मुल होत नसल्याने पत्नीचा गळा दाबून खून; पती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: विरार पश्चिमेतील एमबी इस्टेटमधील संगम इमारतीत.

  • Que: हत्या का करण्यात आली?

    Ans: पत्नी घर सोडणार असल्याने व स्त्रीधन मागितल्याने वाद झाला.

  • Que: आरोपींवर काय कारवाई झाली?

    Ans: पती आणि नणंदेला अटक करून 2 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली.

Web Title: Virar crime brutally murdered the married woman with a sharp weapon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 09:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
1

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
2

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
3

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट
4

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

Jan 21, 2026 | 02:05 PM
‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम

‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील; जाणून घ्या चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम

Jan 21, 2026 | 01:57 PM
Saudi Vs UAE: लाल समुद्राचा नवा सुलतान कोण? सौदी आता युएईच्याच मुळावर उठली, इजिप्तसोबत मिळून केला ‘प्लॅन 2026’

Saudi Vs UAE: लाल समुद्राचा नवा सुलतान कोण? सौदी आता युएईच्याच मुळावर उठली, इजिप्तसोबत मिळून केला ‘प्लॅन 2026’

Jan 21, 2026 | 01:53 PM
Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

Jan 21, 2026 | 01:50 PM
प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Jan 21, 2026 | 01:45 PM
कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

Jan 21, 2026 | 01:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM