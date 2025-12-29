Virar Crime : पत्नीने घर सोडण्याची भाषा करताच पती-नणंदेचा संताप, धारधार शस्त्राने विवाहितेची निर्घृण हत्या

Uttarpradesh Crime: रात्री प्रेयसीचा फोन आला, भेटण्यासाठी घराबाहेर पडला आणि… दुसऱ्या दिवशी शेतात तरुणाचा मृतदेह
का केली हत्या? नेमकं प्रकरण काय?
विरार पश्चिमेच्या एम बी ईस्टेट मधील संगम सोसायटीमध्ये कल्पना सोनी ही आपल्या पती सोबत राहत होती. २०१५ मध्ये तिचे लग्न महेश सोनी याच्यासोबत झाले होते. लग्नानंतर सासरची मंडळी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत होते. त्यामुळे त्यांच्यात वारंवार भांडणं होत असायची. शनिवारी सकाळी ९ वाजता त्यांच्यात पुन्हा भांडण झाले.
यावेळी कल्पनाने घर सोडून जात असल्याचे सांगत आपले स्त्रीधन परत मागितले. यावेळी झालेल्या भांडणात पती महेश सोनी (३८) आणि नणंद दिपाली सोनी (३५) या दोघांनी मिळून कल्पनाला मारहाण केली. तिच्या डोक्यावर आणि कपाळावर धारधार हत्याराने वार केले. यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला.
आरोपी अटक
याप्रकरणी मृतक कल्पनांचे मामा मनोहर सोनी यांच्या फिर्यादीवरून आरोपीवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३ (१) अन्वये हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. वसई न्यायालयाने पती आणि नणंदेला त्यांना २ जानेवारी पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती बोळींज पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश कावळे यांनी दिली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
मुल होत नसल्याने पत्नीचा गळा दाबून खून; पती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर
Ans: विरार पश्चिमेतील एमबी इस्टेटमधील संगम इमारतीत.
Ans: पत्नी घर सोडणार असल्याने व स्त्रीधन मागितल्याने वाद झाला.
Ans: पती आणि नणंदेला अटक करून 2 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली.