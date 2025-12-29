Stock Market Today: मार्केट ओपनिंग अलर्ट! आज शेअर बाजारात सकारात्मक संकेत, गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! जाणून घ्या आजचे तुमच्या शहरातील दर
नवीन ट्रिगर्स आणि मिश्र जागतिक संकेतांच्या अभावामुळे विक्रीचा दबाव वाढत असल्याने, शुक्रवारी, २६ डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजार घसरणीच्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्स ३६७ अंकांनी म्हणजेच ०.४३% ने घसरून ८५,०४१.४५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १०० अंकांनी म्हणजेच ०.३८% ने घसरून २६,०४२.३० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉकची खरेदी-विक्री करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये मिश्रा धातु, मद्रास फर्टिलायझर्स आणि ग्रेफाइट इंडिया यांचा समावेश आहे. आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक जिगर एस. पटेल यांनी पुढील एक ते दोन आठवड्यांसाठी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. या स्टॉक्समध्ये इंजिनिअर्स इंडिया, कॉन्कोर आणि टेक्समॅको रेल आणि इंजिनिअरिंग यांचा समावेश आहे.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये एनबीसीसी, करूर वैश्य बँक, इंजिनिअर्स इंडिया, आयआरसीटीसी आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या शेअर्सचा समावेश आहे. याशिवाय, सुमित बगडिया यांनी १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एमएमटीसी, हार्डविन इंडिया आणि सेगिलिटी या शेअर्सचा समावेश आहे.
सोमवार, २९ डिसेंबर रोजी आशियाई बाजारांनी २०२५ च्या शेवटच्या व्यापारी आठवड्याची सुरुवात संमिश्र वातावरणात केली. जपानचा बेंचमार्क निक्केई २२५ ०.५५% ने घसरला, तर टॉपिक्स ०.२६% ने घसरला. याउलट, दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ०.६२% ने वाढला आणि कोस्डॅक ०.१९% ने वाढला. हाँगकाँगचा हँग सेंग इंडेक्स फ्युचर्स २५,८१० वर राहिला, जो एचएसआयच्या मागील बंद २५,८१८.९३ पेक्षा किंचित कमी आहे.