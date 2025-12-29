Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Trends On Gift Nifty Indicate Positive Opening For Share Market At 29 December Share Market News In Marathi

Stock Market Today: मार्केट ओपनिंग अलर्ट! आज शेअर बाजारात सकारात्मक संकेत, गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारातील गुंतववणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आज भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मक सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आनंदी आहेत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 08:56 AM
Stock Market Today: मार्केट ओपनिंग अलर्ट! आज शेअर बाजारात सकारात्मक संकेत, गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला

Stock Market Today: मार्केट ओपनिंग अलर्ट! आज शेअर बाजारात सकारात्मक संकेत, गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला

Follow Us:
Follow Us:
  • शेअर बाजार उघडताच हिरवा रंग दिसण्याची शक्यता
  • जागतिक संकेतांमुळे बाजार सकारात्मक उघडणार
  • शेअर बाजाराचा कल आज पॉझिटिव्ह ओपनिंगकडे
India Share Market Update:  सध्या सुरु असलेल्या राजकीय घडामोंडीचा परिणाम शेअर बाजारावर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज २९ डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० , सपाट किंवा किंचित सकारात्मक दिशेने उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २६,१०० च्या पातळीजवळ व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा २०.५० अंकांनी किंवा ०.८% ने वाढला.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! जाणून घ्या आजचे तुमच्या शहरातील दर

नवीन ट्रिगर्स आणि मिश्र जागतिक संकेतांच्या अभावामुळे विक्रीचा दबाव वाढत असल्याने, शुक्रवारी, २६ डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजार घसरणीच्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्स ३६७ अंकांनी म्हणजेच ०.४३% ने घसरून ८५,०४१.४५ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १०० अंकांनी म्हणजेच ०.३८% ने घसरून २६,०४२.३० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधर येथील टेक्निकल रिसर्चच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख इंट्राडे ट्रेडिंगसाठी गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉकची खरेदी-विक्री करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये मिश्रा धातु, मद्रास फर्टिलायझर्स आणि ग्रेफाइट इंडिया यांचा समावेश आहे. आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक जिगर एस. पटेल यांनी पुढील एक ते दोन आठवड्यांसाठी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. या स्टॉक्समध्ये इंजिनिअर्स इंडिया, कॉन्कोर आणि टेक्समॅको रेल आणि इंजिनिअरिंग यांचा समावेश आहे.

SREI Equipment Finance fraud: PNB कडून SREI ग्रुपवर फसवणुकीचा गंभीर आरोप; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची फसवणूक केल्याचा दावा 

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये एनबीसीसी, करूर वैश्य बँक, इंजिनिअर्स इंडिया, आयआरसीटीसी आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या शेअर्सचा समावेश आहे. याशिवाय, सुमित बगडिया यांनी १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीत खरेदी करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये एमएमटीसी, हार्डविन इंडिया आणि सेगिलिटी या शेअर्सचा समावेश आहे.

आशियाई बाजारपेठा

सोमवार, २९ डिसेंबर रोजी आशियाई बाजारांनी २०२५ च्या शेवटच्या व्यापारी आठवड्याची सुरुवात संमिश्र वातावरणात केली. जपानचा बेंचमार्क निक्केई २२५ ०.५५% ने घसरला, तर टॉपिक्स ०.२६% ने घसरला. याउलट, दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ०.६२% ने वाढला आणि कोस्डॅक ०.१९% ने वाढला. हाँगकाँगचा हँग सेंग इंडेक्स फ्युचर्स २५,८१० वर राहिला, जो एचएसआयच्या मागील बंद २५,८१८.९३ पेक्षा किंचित कमी आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Trends on gift nifty indicate positive opening for share market at 29 december share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 08:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर
1

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर
2

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
3

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका
4

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Jan 19, 2026 | 05:26 PM
अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

Jan 19, 2026 | 05:25 PM
बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Jan 19, 2026 | 05:07 PM
Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

Jan 19, 2026 | 05:02 PM
तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती

तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती

Jan 19, 2026 | 04:59 PM
Kolhapur Mahapalika Election 2026: कोल्हापुरात भाजपचा कंडका पडणार; शिंदे गट काँग्रेससोबत जाणार?

Kolhapur Mahapalika Election 2026: कोल्हापुरात भाजपचा कंडका पडणार; शिंदे गट काँग्रेससोबत जाणार?

Jan 19, 2026 | 04:58 PM
Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार

Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार

Jan 19, 2026 | 04:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM