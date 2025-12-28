Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लॅपटॉपवर कव्हर लावणं योग्य की टेम्पर्ड ग्लास? एक चुकीचा निर्णय आणि तुम्हीही कराल पश्चाताप! जाणून घ्या फायदे आणि नुकसान

Laptop Tips: सध्याच्या काळात प्रत्येकजण लॅपटॉपचा वापर करत असतो. लॅपटॉप काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे या डिव्हाईसची काळजी घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. महत्त्वाच्या डिव्हाईसची काळजी कशी घ्यावी याबाबत अनेकांना माहिती नसतं.

Updated On: Dec 28, 2025 | 10:06 AM
लॅपटॉपवर कव्हर लावणं योग्य की टेम्पर्ड ग्लास? एक चुकीचा निर्णय आणि तुम्हीही कराल पश्चाताप! जाणून घ्या फायदे आणि नुकसान

लॅपटॉपवर कव्हर लावणं योग्य की टेम्पर्ड ग्लास? एक चुकीचा निर्णय आणि तुम्हीही कराल पश्चाताप! जाणून घ्या फायदे आणि नुकसान

  • लॅपटॉपची काळजी कशी घ्यायची माहिती आहे का?
  • काही कव्हरमुळे लॅपटॉपवर भार येतो
  • स्मार्टफोनप्रमाणेच लॅपटॉपसाठी देखील टेम्पर्ड ग्लास उपलब्ध असतात
ऑफीस असो किंवा घर, शाळा असो किंवा कॉलेज सर्वत्र आपल्याला लॅपटॉपची गरज असते. लॅपटॉप आपल्या रोजच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण भाग बनला आहे. आपल्याला आपल्या अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी लॅपटॉची गरज असते. आपल्या प्रत्येक कामासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या या लॅपटॉपच्या किंमती देखील प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे लॅपटॉपची व्यवस्थित काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. लॅपटॉपची स्क्रीन डिव्हाईसचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो आणि याची किंमत देखील प्रचंड असते. त्यामुळे लॅपटॉपची काळजी घेण्यासाठी त्यावर कव्हर लावणं योग्य आहे की टेम्पर्ड ग्लासचा वापर करणं योग्य आहे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. तुम्ही देखील अशाच गोंधळात अडकला असाल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे.

लॅपटॉप हार्ड कव्हर

लॅपटॉपचे हार्ड कव्हर किंवा बॅक केस स्क्रीन प्रोटेक्शनसाठी एक उत्तम पर्याय आहे, असं अनेक लोकांना वाटतं. याचा फायदा म्हणजे हे किरकोळ धक्क्यांपासून डिव्हाइसचे संरक्षण करते आणि लॅपटॉपवर ओरखडे येण्यापासून संरक्षण करते. मात्र याचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे जर तुम्ही सतत तुमच्या लॅपटॉपला कव्हर घालून ठेवले तर तुमचा लॅपटॉप गरम होतो आणि स्क्रीनवर दबाव येऊ शकतो. ज्यामुळे काळानुसार लॅपटॉपचा डिस्प्ले डॅमेज होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात वाढते. काही कव्हर असे देखील असतात ज्यांचा लॅपटॉपवर भार येतो आणि यामुळे बिजागरांवर ताण येतो. त्यामुळे जर तुम्ही कव्हरचा वापर करत असाल तर यामुळे तुमच्या लॅपटॉपची बॉडी नक्कीच सुरक्षित राहिल पण स्क्रीन 100 टक्के सुरक्षित राहणार नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

टेम्पर्ड ग्लास

स्मार्टफोनप्रमाणेच तुम्ही लॅपटॉपसाठी देखील टेम्पर्ड ग्लासचा वापर करू शकता. याचे फायदे देखील आहेत. हलक्या धक्क्यांपासून किंवा ओरखड्यांपासून तुमच्या लॅपटॉप स्क्रीनचे रक्षण केले जाते. मॅट फिनिश टेम्पर्डमुळे रिफ्लेक्शन कमी होते आणि तुमच्या डोळ्यांना आराम मिळतो. टेम्पर्ड ग्लास वापरण्याचे फायदे आहेत, त्याचप्रमाणे नुकसान देखील आहे. जसे की, सर्व लॅपटॉप स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लाससोबत कम्पॅटिबल नसते. टेम्पर्ड ग्लासमुळे टचस्क्रीन लॅपटॉपमध्ये संवेदनशीलता कमी होण्याची शक्यता असते. चुकीच्या पद्धतीने टेम्पर्ड ग्लास लावल्यास एयर बबल आणि स्क्रीन प्रेशरमुळे स्क्रीन क्रॅक होऊ शकते. लॅपटॉप मजबूत गोरिला ग्लास किंवा OGS डिस्प्ले तंत्रज्ञानावर बनला असेल तर टेम्पर्ड ग्लासचा वापर करणं व्यर्थ आहे.

  • असा सुरक्षित ठेवा तुमचा लॅपटॉप
  • लॅपटॉपची स्क्रीन सर्वात सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही सोप्या पद्धती वापरा.
  • चांगल्या क्वालिटीचे स्लीव कव्हर वापरा
  • मजबूत लॅपटॉपचा बॅगचा वापर करा
  • लॅपटॉपला धक्के आणि दाबापासून दूर ठेवा.
  • लॅपटॉप स्क्रीनवर जड वस्तू ठेऊ नका
  • स्वच्छता करण्यासाठी माइक्रोफाइबर कपड्याचा वापर करा.

Frequently Asked Questions

  • Que: लॅपटॉप खरेदी करताना काय पाहावं?

    Ans: प्रोसेसर, RAM, स्टोरेज, बॅटरी आणि वापराचा उद्देश पाहावा.

  • Que: कोणता प्रोसेसर चांगला मानला जातो?

    Ans: Intel Core i5/i7 किंवा AMD Ryzen 5/7 चांगले मानले जातात.

  • Que: किती RAM पुरेशी असते?

    Ans: दैनंदिन वापरासाठी 8GB, हेवी कामासाठी 16GB योग्य.

