आता किचनमध्येही लागणार स्मार्टफोनचा तडका! EGGS फ्रेश आहे की नाही? न फोडताच समजणार, नव्या तंत्रज्ञानाची यूजर्सना भूरळ

Tech Tips: स्मार्टफोनचे फीचर्स आपल्याला वेगवेगळ्या कामांमध्ये मदत करतात. अगदी फोटो क्लिक करण्यापासून गेम खेळण्यांपर्यंत स्मार्टफोन सर्वकाही करून शकतो. आता तुम्ही स्मार्टफोनच्या मदतीने अंड्याचा ताजेपणा देखील तपासू शकता.

Updated On: Dec 26, 2025 | 03:29 PM
आता किचनमध्येही लागणार स्मार्टफोनचा तडका! EGGS फ्रेश आहे की नाही? न फोडताच समजणार, नव्या तंत्रज्ञानाची यूजर्सना भूरळ

आता किचनमध्येही लागणार स्मार्टफोनचा तडका! EGGS फ्रेश आहे की नाही? न फोडताच समजणार, नव्या तंत्रज्ञानाची यूजर्सना भूरळ

तुमच्यासोबत कधी असं घडलं आहे का की, तुम्ही बाजारातून अंड खरेदी करून घरी आलात आणि अंड फोडल्यानंतर तुम्हाला समजलं की ते खराब आहे? अशावेळी आपलं नुकसान होतं आणि आपले पैसे देखील वाया जातात. पण पुन्हा अशी समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी तुम्ही स्मार्टफोनची मदत घेऊ शकता. तुम्ही स्मार्टफोनच्या मदतीने अंड ताजे आहे की खराब याबाबत माहिती मिळवू शकतात. यासाठी तुम्हाला काही सोप्या पद्धती फॉलो कराव्या लागणार आहेत. या स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही अंड खराब आहे की ताजे, याबाबत माहिती मिळवू शकता. यामधील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यासाठी तुम्हाला अंड फोडावं देखील लागणार नाही. चला तर मग याबाबत आता जाणून घेऊया.

स्मार्टफोनच्या फ्लॅशलाईटची मदत घ्या

फ्रेश आणि खराब अंड ओळण्याची सर्वात सोपी आणि सामान्य पद्धत म्हणजे टॉर्च किंवा स्मार्टफोनच्या फ्लॅशलाईटचा वापर करणं. यासाठी तुम्हाला एका काळोख्या खोलीची गरज असणार आहे. अंड ताजे आहे की नाही हे ओळखण्यासाठी एक अंधाऱ्या खोलीत मोबाईलची फ्लॅशलाईट चालू करून एका टेबलवर ठेवा. आता अंड फ्लॅशवर ठेवा. जर अंड फ्रेश असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला हलका पिवळा किंवा नारंगी उजेड दिसेल. पण जर अंड काळ किंवा त्याच्या आत एक गडद ठिपका किंवा ढगाळ भाग दिसत असेल तर समजा अंड खराब आहे. तसेच अंड खराब असेल तर तुम्हाला त्यामध्ये केवळ अंधार देखील दिसू शकतो.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अ‍ॅपचा वापर करा

प्ले स्टोअरवर ‘Egg Freshness Tester’ किंवा ‘Candling Eggs’ सारखे काही अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत, ज्यांच्या मदतीने तुम्ही अंड ताजे आहे की नाही ओळखू शकता. या अ‍ॅप्समध्ये तुम्हाला अंड्याबाबत काही माहिती दिली जाईल, जसे खरेदीची तारीख इत्यादी माहिती. तसेच या अ‍ॅप्समध्ये तुम्हाला अंड स्कॅन करण्याचा पर्याय देखील दिला जाणार आहे. काही अ‍ॅडव्हांस अ‍ॅप्स फोनचा कॅमेरा आणि सेंसरचा वापर करून अंड्याच्या आतील स्थिती देखील सांगतात. ही माहिती 100 टक्के खरी असेल असं नाही. अ‍ॅप्सच्या मदतीने तुम्हाला एक अंदाज मिळू शकतो.

व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची मदत घ्या

स्मार्टफोनच्या मदतीने तुम्ही अगदी सहज फ्रेश आणि खराब अंड ओळखू शकता. यासाठी अंड टॉर्चसमोर ठेऊन व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यास सुरुवात करा. यानंतर अंड हळू- हळू फिरवा. आता रेकॉर्ड केलेला व्हिडीओ स्लो मोशनमध्ये बघा, म्हणजे तुम्हाला समजेल अंड खराब आहे की नाही. जर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अंड्यातील द्रव भाग कोणत्याही डागांशिवाय किंवा काळोखाशिवाय हालचाल करताना दिसत असेल, तर याचा अर्थ असा की अंडे ताजे आहे. त्याच वेळी, जर व्हिडिओमध्ये अंड्याच्या आत हवेचा एक मोठा फुगा दिसत असेल किंवा जास्त गडद भाग असेल तर समजून घ्या की अंडे जुने आहे किंवा खराब आहे. तुम्ही व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि फ्लॅशलाईटचा वापर करून अधिक चांगले रिझल्ट मिळवू शकता. तर अ‍ॅपचा वापर करून अंदाज वर्तवला जाऊ शकतो.

Published On: Dec 19, 2025 | 07:32 PM

