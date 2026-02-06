Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
टीम इंडिया आपल्या मोहिमेची सुरुवात मुंबईच्या ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेविरुद्ध (USA) करणार आहे. या सामन्यापूर्वी क्रिकेट चाहत्यांना एक अविस्मरणीय आणि डोळे दिपवणारा 'ओपनिंग सेरेमनी' अनुभवता येणार

Updated On: Feb 06, 2026 | 08:59 PM
वर्ल्ड कपच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये रंगणार 'या' स्टार्सची मैफल (photo Credit- X)

T20 World Cup Opening Ceremony News: क्रिकेट चाहत्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे! आयसीसी (ICC) पुरुष T20 वर्ल्ड कप २०२६ चा थरार शनिवार, ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. या स्पर्धेचा पहिला सामना जरी सह-यजमान श्रीलंका आणि नेदरलँड्स यांच्यात कोलंबोमध्ये खेळला जाणार असला, तरी टीम इंडिया आपल्या मोहिमेची सुरुवात मुंबईच्या ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर अमेरिकेविरुद्ध (USA) करणार आहे. या सामन्यापूर्वी क्रिकेट चाहत्यांना एक अविस्मरणीय आणि डोळे दिपवणारा ‘ओपनिंग सेरेमनी’ (उद्घाटन सोहळा) अनुभवता येणार आहे.

म्युझिकल मेडले आणि ट्रॉफीची दिमाखदार एन्ट्री

भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ६:०० वाजता या भव्य सोहळ्याला सुरुवात होईल. कार्यक्रमाची सुरुवात तरुण संगीतकार ऋषभ शर्मा आणि प्रख्यात ड्रमर शिवमणि यांच्या दमदार ‘म्युझिकल मेडले’ने होईल. त्यांच्या तालावर संपूर्ण वानखेडे स्टेडियम न्हाऊन निघेल. या सांगीतिक सादरीकरणानंतर, T20 वर्ल्ड कपची झळाळती ट्रॉफी एका खास आणि चित्तवेधक पद्धतीने मैदानात आणली जाईल.

T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकापूर्वीच भारताला झटका! सूर्या आर्मीचा ‘हा’ स्टार खेळाडू संघाबाहेर

रोहित शर्मा करणार वर्ल्ड कपचे उद्घाटन

२०२४ मध्ये भारताला विश्वविजेतेपद मिळवून देणारा माजी कर्णधार रोहित शर्मा या सोहळ्याचा मुख्य चेहरा असेल. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह आणि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप ट्रॉफीचे अधिकृत स्वागत करतील. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या २० देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या २० लहान मुलांसह रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप २०२६ सुरू झाल्याची अधिकृत घोषणा करेल. २०२४ चे विजेतेपद टिकवण्याची मदार आता सूर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघावर आहे.

लागणार बॉलिवूडचा तडका

क्रिकेट आणि बॉलिवूडचे नाते पुन्हा एकदा वानखेडेवर पाहायला मिळेल. ट्रॉफीच्या आगमनानंतर स्टार रॅपर बादशाह आपल्या सुपरहिट गाण्यांनी प्रेक्षकांमध्ये जोश भरेल. त्यानंतर, बॉलिवूडची डान्स क्वीन नोरा फतेही आपल्या सह-कलाकारांसह एक हाय-व्होल्टेज डान्स परफॉर्मन्स सादर करेल. या रंगारंग कार्यक्रमानंतर आकाशात नयनरम्य आतिशबाजी केली जाईल. सामन्याची वेळ आणि प्रक्षेपण उद्घाटन सोहळा संपल्यानंतर बरोबर संध्याकाळी ७:०० वाजता नाणेफेक (Toss) होईल आणि ७:३० वाजता भारत विरुद्ध अमेरिका या सामन्याला सुरुवात होईल. घरच्या मैदानावर खेळताना भारतीय संघ विजयाने सुरुवात करण्यास उत्सुक आहे.

T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

