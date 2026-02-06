याबाबत उंब्रज पोलीस व घटनास्थळावरुन मिळालेली माहिती अशी की, जिल्हापरिषद निवडणूक काळात निर्माण झालेल्या राजकीय कारणावरून चोरे (ता. कराड) लगतच्या साखरवाडी परिसरात दोन गटांत वाद झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणी दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून उंब्रज पोलीस ठाण्यात दोन्ही बाजुंकडून अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कराड भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर; विद्या वेताळ यांना उमेदवारी नाकारल्यामुळे समर्थक संतापले
याबाबत एका तक्रारीत बाळासाहेब वसंतराव साळुंखे रा. चोरे ता. कराड यांनी नमूद केले आहे की, निवडणुकीच्या भेटीगाठी सुरू असताना या कारणावरून झालेल्या वादा दरम्यान समोरच्या गटातील व्यक्तींनी त्यांच्याशी शिवीगाळ केली तसेच दमदाटी केल्याचा प्रकार घडला. हाताने किरकोळ मारहाण केली. तर दुसऱ्या तक्रारीत विश्वासराव निवृत्ती काळभोर यांनी म्हटले आहे की, जिल्हापरिषद निवडणूक सुरू असून काही कारणाने राजकीय वादातून समोरच्या बाजूकडून त्यांच्या विरोधात अपशब्द वापरण्यात आले तसेच शाब्दिक वाद झाला. यातून किरकोळ मारहाण केली.
घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविंद्र भोरे यांच्यासह पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत तणाव वाढू नये यासाठी पोलिसांनी योग्य ती खबरदारी घेतली. दोन्ही फिर्यादींच्या तक्रारी नोंदवून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. सदर घटनेबाबत पोलिसांकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून पुढील कार्यवाही कायद्यानुसार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
