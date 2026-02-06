Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

पुणे ते दिल्ली Vande Bharat Express सुरू करावी; खासदार मेधा कुलकर्णींची राज्यसभेत मागणी

पुणे हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र असून दिल्लीशी थेट जोडणी झाल्यास व्यापार, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

Updated On: Feb 06, 2026 | 09:32 PM
पुणे ते दिल्ली Vande Bharat Express सुरू करावी; खासदार मेधा कुलकर्णींची राज्यसभेत मागणी

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे–दिल्ली वंदे भारत सुरू करण्याची मागणी 
राज्यसभे खासदार कुलकर्णी यांची मागणी 
वेगवान आणि प्रीमियम रेल्वे सेवा सुरू होणे काळाची गरज

पुणे: पुणे–दिल्ली दरम्यान थेट वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याची मागणी राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आली आहे. भाजपच्या राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी ही मागणी रेल्वे मंत्रालयाकडे औपचारिकरीत्या मांडली. पुणे हे शिक्षण, उद्योग, आयटी, संरक्षण आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असून देशाची राजधानी दिल्लीशी थेट, वेगवान आणि प्रीमियम रेल्वे सेवा सुरू होणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले की, सध्या पुणे–दिल्ली दरम्यान धावणाऱ्या गाड्यांवर मोठा ताण असून प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः नोकरदार वर्ग, व्यावसायिक, विद्यार्थी, संरक्षण क्षेत्रातील अधिकारी तसेच प्रशासकीय कामांसाठी जाणाऱ्या प्रवाशांना जलद आणि आरामदायी सेवेची आवश्यकता आहे. वंदे भारत एक्सप्रेससारखी आधुनिक, स्वदेशी बनावटीची ट्रेन सुरू झाल्यास प्रवासाचा कालावधी कमी होईल आणि प्रवाशांना अधिक सोयी-सुविधा मिळतील.

180 किमी प्रतितास वेगाने Vande Bharat Sleeper Train सुस्साट! कोणत्या मार्गावर अन् तिकीटाचे दर काय? जाणून घ्या सविस्तर

पुणे हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र असून दिल्लीशी थेट जोडणी झाल्यास व्यापार, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, पुण्यातील आयटी आणि संरक्षण उद्योगांचा थेट संपर्क राजधानीशी अधिक मजबूत होईल. याचा फायदा राज्याच्या एकूण विकासाला होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रेल्वे मंत्रालयाने देशभरात वंदे भारत एक्सप्रेसचे जाळे वाढवण्यावर भर दिला असून, अनेक प्रमुख मार्गांवर ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे–दिल्ली मार्गालाही प्राधान्य देण्यात यावे, अशी अपेक्षा डॉ. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. या मागणीवर रेल्वे मंत्रालय काय निर्णय घेते, याकडे पुणेकरांसह राज्यातील प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

Vande Bharat Express : वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत… या तीन गाड्या भारतीय रेल्वेच्या त्रिवेणी, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

नांदेड-पुणे मार्गावर ‘वंदे भारत’ धावणार

देशातील अनेक रेल्वे स्थानकांवरून वंदे भारत रेल्वे धावत आहेत. त्यातच नांदेडहून पुण्याला धावणारी दुसरी वंदे भारत एक्सप्रेस लवकरच सुरू होणार आहे. या सेमी हाय-स्पीड ट्रेनमुळे प्रवासाचा वेळ 7 तासांवर येणार आहे. या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारी २०२६ पर्यंत ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता रेल्वे विभागाने व्यक्त केली आहे.

Web Title: Mp medha kulkarni demand to start pune delhi vande bharat express train

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 09:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mamata Banerjee : जेव्हा मी येते तेव्हा दिल्ली घाबरते…; पश्चिम बंगालच्या CM ममता बॅनर्जींचा आक्रमक पवित्रा
1

Mamata Banerjee : जेव्हा मी येते तेव्हा दिल्ली घाबरते…; पश्चिम बंगालच्या CM ममता बॅनर्जींचा आक्रमक पवित्रा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG : U19 World Cup च्या अंतिम सामन्यात भारताने रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच संघ 

IND vs ENG : U19 World Cup च्या अंतिम सामन्यात भारताने रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच संघ 

Feb 06, 2026 | 09:39 PM
पुणे ते दिल्ली Vande Bharat Express सुरू करावी; खासदार मेधा कुलकर्णींची राज्यसभेत मागणी

पुणे ते दिल्ली Vande Bharat Express सुरू करावी; खासदार मेधा कुलकर्णींची राज्यसभेत मागणी

Feb 06, 2026 | 09:32 PM
Karad Political News: बाळासाहेब चोरेकर यांना मारहाण; उंब्रज परिसरात तणाव, पोलिसांत परस्पर विरोधी तक्रारी दाखल

Karad Political News: बाळासाहेब चोरेकर यांना मारहाण; उंब्रज परिसरात तणाव, पोलिसांत परस्पर विरोधी तक्रारी दाखल

Feb 06, 2026 | 09:14 PM
Pune-Mumbai Expressway वर प्रवासी अडकल्यावर सरकारला जाग; मंत्री आशीष शेलारांच्या ‘या’ सूचना

Pune-Mumbai Expressway वर प्रवासी अडकल्यावर सरकारला जाग; मंत्री आशीष शेलारांच्या ‘या’ सूचना

Feb 06, 2026 | 09:14 PM
T20 World Cup Opening Ceremony: “नोरा फतेहीपासून बादशाहपर्यंत…”, वर्ल्ड कपच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये रंगणार ‘या’ स्टार्सची मैफल

T20 World Cup Opening Ceremony: “नोरा फतेहीपासून बादशाहपर्यंत…”, वर्ल्ड कपच्या ओपनिंग सेरेमनीमध्ये रंगणार ‘या’ स्टार्सची मैफल

Feb 06, 2026 | 08:59 PM
पर्यटनात Maharashtra देशात ‘नंबर १’! परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत दुपटीने वाढ; केंद्र सरकारची माहिती

पर्यटनात Maharashtra देशात ‘नंबर १’! परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत दुपटीने वाढ; केंद्र सरकारची माहिती

Feb 06, 2026 | 08:26 PM
IND vs ENG, U19 World Cup Final Live! भारतच विश्वविजेता! अंतिम सामन्यात इंग्लंडला 100 धावांनी हरवून पटकावले जेतेपद

IND vs ENG, U19 World Cup Final Live! भारतच विश्वविजेता! अंतिम सामन्यात इंग्लंडला 100 धावांनी हरवून पटकावले जेतेपद

Feb 06, 2026 | 08:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM