8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले… नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

Upcoming Realme 16T: Realme लवकरच भारतात नवीन 5G स्मार्टफोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने अधिकृतपणे घोषणा करत Realme 16T हा स्मार्टफोन 22 मे रोजी भारतात लाँच होणार असल्याचे सांगितले आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 07:46 PM
  • Realme 16T मध्ये 8,000mAh ची मोठी बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग मिळू शकते.
  • कंपनीच्या दाव्यानुसार फोनमध्ये 11 तासांपर्यंत BGMI गेमप्लेचा अनुभव मिळणार आहे.
  • आगामी स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट आणि 8GB RAM सह येऊ शकतो.
Realme 16T Launch Date: गेल्या काही दिवसांपासून टेक कंपनी Realme च्या एका नव्या फोनची चर्चा सुरु आहे. असं सांगितलं जात होतं की, कंपनी एक नवीन 5G फोन लाँच करण्याची तयारी करत आहे, जो लवकरच लाँच केला जाणार आहे. या सर्व चर्चा सुरु असतानाच आता कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये कंपनीने त्यांच्या आगामी स्मार्टफोनबाबत घोषणा केली आहे. कंपनी Realme 16T नावाचा एक 5G फोन लाँच करणार आहे. हा स्मार्टफोन 22 मे रोजी अधिकृतपणे भारतात लाँच केला जाणार आहे. फोनचे कॅमेरा डिझाईन थोडे वेगळे आहे. तसेच या स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स दिले जाणार आहे. लाँचिंगपूर्वीच आगामी स्मार्टफोनचे काही फीचर्स समोर आले आहेत.

Realme 16T चे अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स

नवीन डिव्हाईसच्या लाँचपूर्वीच काही फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स समोर आले आहेत. तर काही फीचर्सचा खुलासा कंपनीने केला आहे. आगामी Realme 16T मध्ये 8,000mAh ची मोठी बॅटरी पाहायला मिळू शकते. या बॅटरीबाबत असा दावा केला जात आहे की, एकदा संपूर्ण चार्ज केल्यानंतर ही बॅटरी तीन दिवसांपर्यंत चालू शकते. तसेच स्मार्टफोन 45W फास्ट चार्जिंगसह बाईपास चार्जिंगला देखील सपोर्ट करणार असल्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

11 तास चालू शकतो गेमप्ले

गेमर्ससाठी हे डिव्हाईस विशेष आकर्षण असणार आहे. कारण कंपनीने असा दावा केला आहे की, आगामी स्मार्टफोन 11 तासांपर्यंत 60fps वर BGMI गेमप्ले ऑफर करू शकतो. एवढी मोठी बॅटरी असून पण या स्मार्टफोनचे प्रोफाईल अतिशय स्लिम म्हणजेच 8.8mm असणार आहे. यासोबतच कंपनीच्या या आगामी स्मार्टफोनमध्ये 6.8-इंच मोठा फ्लॅट डिस्प्ले पाहायला मिळू शकतो. इथे कंपनीने कॅमेरा मॉड्यूलसाठी ॲल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण वापरले आहे.

तीन कलर ऑप्शनमध्ये होणार लाँच

साईड फ्रेममध्ये मेटॅलिक फिनिश असणार आहे. स्मार्टफोन अरोरा ग्रीन, स्टारलाईट रेड आणि स्टारलाईट ब्लॅक या रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच केला जाणार आहे. फोन लाँचिंगसाठी अद्याप 10 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे, मात्र आतापासूनच यूजर्सची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. तसेच येणाऱ्या काही दिवसांत कंपनी आगामी स्मार्टफोनबाबत आणखी काही माहिती शेअर करण्याची शक्यता आहे.

दमदार चिपसेट

अलीकडेच हा फोन गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवरही दिसला आहे, ज्यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट आढळला आहे. काही रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, या डिव्हाइसमध्ये या चिपची किंचित सुधारित आवृत्ती, 8 जीबी पर्यंत रॅम आणि अँड्रॉइड 16 देखील असू शकते.

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:45 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 07:18 PM
May 18, 2026 | 07:17 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM