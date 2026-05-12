8,000mAh बॅटरी अन् 6.8-इंच डिस्प्ले... नवा Realme स्मार्टफोन मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज, यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

नवीन डिव्हाईसच्या लाँचपूर्वीच काही फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स समोर आले आहेत. तर काही फीचर्सचा खुलासा कंपनीने केला आहे. आगामी Realme 16T मध्ये 8,000mAh ची मोठी बॅटरी पाहायला मिळू शकते. या बॅटरीबाबत असा दावा केला जात आहे की, एकदा संपूर्ण चार्ज केल्यानंतर ही बॅटरी तीन दिवसांपर्यंत चालू शकते. तसेच स्मार्टफोन 45W फास्ट चार्जिंगसह बाईपास चार्जिंगला देखील सपोर्ट करणार असल्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – X)
The portraits get all the attention.
The 8000mAh keeps you there longer.
All-star power. Superstar portraits.#realme16T launching on 22nd May, 12PM. Know more:https://t.co/AQY8h05MY3https://t.co/Eqb57x9Puw pic.twitter.com/ccbAYyCPDh — realme (@realmeIndia) May 12, 2026
गेमर्ससाठी हे डिव्हाईस विशेष आकर्षण असणार आहे. कारण कंपनीने असा दावा केला आहे की, आगामी स्मार्टफोन 11 तासांपर्यंत 60fps वर BGMI गेमप्ले ऑफर करू शकतो. एवढी मोठी बॅटरी असून पण या स्मार्टफोनचे प्रोफाईल अतिशय स्लिम म्हणजेच 8.8mm असणार आहे. यासोबतच कंपनीच्या या आगामी स्मार्टफोनमध्ये 6.8-इंच मोठा फ्लॅट डिस्प्ले पाहायला मिळू शकतो. इथे कंपनीने कॅमेरा मॉड्यूलसाठी ॲल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण वापरले आहे.
साईड फ्रेममध्ये मेटॅलिक फिनिश असणार आहे. स्मार्टफोन अरोरा ग्रीन, स्टारलाईट रेड आणि स्टारलाईट ब्लॅक या रंगांच्या पर्यायांमध्ये लाँच केला जाणार आहे. फोन लाँचिंगसाठी अद्याप 10 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे, मात्र आतापासूनच यूजर्सची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. तसेच येणाऱ्या काही दिवसांत कंपनी आगामी स्मार्टफोनबाबत आणखी काही माहिती शेअर करण्याची शक्यता आहे.
अलीकडेच हा फोन गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवरही दिसला आहे, ज्यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट आढळला आहे. काही रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, या डिव्हाइसमध्ये या चिपची किंचित सुधारित आवृत्ती, 8 जीबी पर्यंत रॅम आणि अँड्रॉइड 16 देखील असू शकते.