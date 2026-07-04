Tech Tips: पावसाळ्यात अशी घ्या तुमच्या घरातील AC ची काळजी! वीजबिलही होईल कमी... वापरा या सोप्या ट्रिक्स

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पावसाळ्यात एसीचा वापर करताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. ज्यामध्ये ओलावा, तुंबलेल्या ड्रेनेज लाईन्स आणि बाहेरील युनिटजवळ कचरा साचणे इत्यादींचा समावेश आहे. पावसाळ्यात आर्द्रता वाढल्यामुळे घरांमध्ये उष्णता जाणवते. त्यामुळे अनेक लोकं एसीचा वापर करण्याला प्राधान्य देतात. मात्र पावसाळ्यात एसीचा वापर करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
तुमच्या घरातील एसीचा एयर फिल्टर वेळोवेळी स्वच्छ करणं अत्यंत गरजेचं आहे. एयर फिल्टर खराब झाला असेल तर एसी योग्य पद्धतीने काम करत नाही आणि यामुळे विजेचे बिल देखील जास्त येते. कारण जर एसी योग्य पद्धतीने काम करत नसेल किंवा वेगाने थंड होत नसेल तर अशा परिस्थितीत एसी बराच काळ सुरु ठेवावा लागू शकतो. ज्यामुळे विजेचे बिल वाढू शकते.
जर तुम्ही पावसाळ्यात एसी कूल मोडवर वापरत असाल तर आर्द्रता नियंत्रित करण्यासाठी खोली गरजेपेक्षा जास्त थंड करावी लागेल. ज्यामुळे विजेचा वापर देखील खूप जास्त होईल आणि तुमच्या समस्येचे समाधान देखील मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही ड्राय मोडचा वापर करू शकता. बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या बऱ्याच नवीन एसीमध्ये आता ड्राय मोड ऑफर केला जातो. याचा वापर विशेषत: आर्द्रता नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो. या मोडमध्ये खोलीचे तापमान वेगाने कमी करण्याऐवजी अतिरिक्त आर्द्रता नियंत्रित करण्यावर अधिक लक्ष दिले जाते. यामध्ये कंप्रेसर सतत चालू राहण्याऐवजी चालू आणि बंद राहतो, ज्यामुळे कूलिंग मोडच्या तुलनेत कमी विज खर्च केली जाते.
पावसाळ्यात आउटडोर यूनिटमधून येणाऱ्या पाण्याची योग्य व्यवस्था करणं गरजेचं आहे. आउटडोर यूनिटच्या आजूबाजूला पावसाचे पाणी किंवा ओली पाने, नसतील याची खात्री करा. असे असल्यास पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळे येऊ शकतात. अतिरिक्त आर्द्रतेमुळे विद्युत घटकांचे नुकसान होऊ शकते आणि एसीचे आयुष्य कमी होऊ शकते.
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