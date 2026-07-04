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Khamenei Funeral : खामेनेईंसह त्यांच्या कुटुंबालाही अखेरचा निरोप; 14 महिन्यांच्या चिमुकलीची शवपेटी पाहून लोक गहिवरले

Updated On: Jul 04, 2026 | 11:27 AM IST
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सारांश

Khamenei Funeral Update : खामेनेईंसोबत त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही अखेरचा निरोप देण्यात येणार आहे. खामेनेईंची पत्नी, त्यांची मुलगी, जावई आणि १४ महिन्यांची नात अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात मरण पावले होते. या १४ महिन्यांच्या चिमुकलीची शवपेटी पाहून इराणनी नागरिकांचे डोळे पाणवले आहेत.

khamenei 14 year old granddaughter coffin

Khamenei Funeral : खामेनेईंसह त्यांच्या कुटुंबालाही अखेरचा निरोप; 14 महिन्यांच्या चिमुकलीची शवपेटी पाहून लोक गहिवरले (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • खामेनेईंसह त्यांच्या कुटुंबालाही अखेरचा निरोप
  • चिमुकलीची शवपेटी पाहून लोक गहिवरले
  • ०९ जुलैला होणार दफनविधी
Khamenei Funeral News in Marathi : तेहरान : इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्ययात्रेला सुरुवात झाली आहे. त्यांचा मृतदेह तेहरानमधील ग्रँड मोसल्ला येथे ठेवण्यात आला असून त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे. यामध्ये अवघ्या १४ महिन्यांच्या नातीची शवपेटीही ठेवण्यात आली आहे. हे दृश्य पाहून अनेक नागरिक भावूक झाले आहेत. खामेनेईं आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या अंत्यदर्शनाला हजारो लोकांची उपस्थिती आहे.

Khamenei Funeral : जगाचे लक्ष तेहरानकडे! खामेनेईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी लाखोंची गर्दी; इराणच्या बड्या नेत्यांचे पाणावले डोळे

अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यात कुटुंबाचा मृत्यू

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यात खामेनेईंचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी, मुलगी, जावई आणि इतर कुटुंबायही मरण पावले होते. यामध्ये एका १४ महिन्यांच्या चिमुकलीचाही बळी गेला होता. या सर्वांचे मृतदेह राष्ट्रीय सन्मानाने ग्रँड मोसल्ला येथे ठेवण्यात आले आहेत. चिमुकलीच्या शवपेटीजवळी तिचा एक फोटोही ठेवण्यात आला आहे.

बड्या नेत्यांनाही अश्रू अनावर

खामेनेई आणि त्यांच्या कुटुंबाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी इराणचे अनेक बडे नेते उपस्थित होते. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान, संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि अनेक धर्मगुरु उपस्थित होते. खामेनेईंना श्रद्धांजली अर्पण करताना या नेत्यांनाही गहिवरुन आल्याचे दिसून आले.

१३१ दिवसानंतर होणार दफनविधी

अयातुल्ला खामेनेई आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा दफनविधी मृत्यूच्या १३१ दिवसानंतर होत आहे. इस्लामिक परंपरेनुसार, २४ तासांच्या आता मृत व्यक्तीला दफन केले जाते. परंतु युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हा सोहळा पुढे ढकलण्यात आला होता. दरम्यान ०४ जुलै पासून अंत्ययात्रेला सुरुवात झाली आहे. ०९ जुलै इराणमधील पवित्र मशहद शहरात खामेनेई आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना  दफन करण्यात येणार आहे.

मोजतबा खामेनेई उपस्थित राहणार नाहीत

या हल्ल्यात खामेनेई यांचे धाकटे सुपुत्र मोजतबा खामेनेई थोडक्यात बचावले. त्यांना हल्ल्यात गंभीर दुखापत झाली असून ते सध्या गुप्त ठिकाणी उपचार घेत आहे. त्यांची इराणचे सर्वोच्च नेते म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. परंतु ते सार्वजनिकरित्या अद्याप समोर आलेले नाही. खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारालाही ते उपस्थित राहणार नाही. सध्या मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Khamenei Funeral : वडिलांच्या अंत्ययात्रेलाही उपस्थित राहणार नाहीत मोजतबा खामेनेई? समोर आले मोठे कारण

Web Title: Khamenei funeral khamenei family final farewell granddaughter coffin emotional

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Published On: Jul 04, 2026 | 11:24 AM

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