देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची मुळे घट्ट करणारे मौलाना अबुल कलाम यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 फेब्रुवारीचा इतिहास

देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये भरीव कामगिरी केली. त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), आयआयटी (IITs), संगीत नाटक अकादमी, आणि साहित्य अकादमीची स्थापना केली.

Updated On: Feb 22, 2026 | 10:39 AM
country first education minister Maulana Abul Kalam Death anniversary February 22nd History

देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री, थोर स्वातंत्र्यसैनिक, आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रमुख नेते असलेले मौलाना अबुल कलाम यांची आज पुण्यतिथी. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या अतुलनीय योगदानासाठी त्यांचा जन्मदिन हा राष्ट्रीय शिक्षण दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यांनी भारतात ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणावर भर दिला. त्यांच्या कार्यकाळातच विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), आयआयटी (IITs), संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, आणि ललित कला अकादमीची स्थापना केली. (Dinvishesh)

22 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1819: स्पेनने फ्लोरिडा 5 दशलक्ष डॉलर्सना अमेरिकेला विकला.
  • 1944: दुसरे महायुद्ध – सोव्हिएत रेड आर्मीने क्रिव्हॉय रोग प्रदेश पुन्हा ताब्यात घेतला.
  • 1958: इजिप्त आणि सीरिया यांनी संयुक्त अरब प्रजासत्ताक स्थापन केले.
  • 1926: जागतिक विचार दिन ची सुरुवात झाली
  • 1974: इस्लामिक सहकार्य संघटना – 37 देश आणि 22 राष्ट्रप्रमुखांनी बांगलादेश देशाला मान्यता देऊन लाहोर, पाकिस्तान येथे झालेल्या शिखर परिषदेत भाग घेतला.
  • 1978: श्री यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांनी भारताचे 16 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
  • 1979: सेंट लुसियाला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1986: फिलीपिन्समध्ये जनशक्ती क्रांतीची सुरुवात.
22 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1732: ‘जॉर्ज वॉशिंग्टन’ – अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 डिसेंबर 1799)
  • 1836: ‘ पण्डित महेशचंद्र न्यायरत्‍न भट्टाचार्य’ – महामहोपाध्याय यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 एप्रिल 1906)
  • 1857: ‘हेन्‍रिच हर्ट्‌झ’ – जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 जानेवारी 1894)
  • 1857: ‘लॉर्ड बेडन पॉवेल’ – स्काउट चळवळीचे प्रणेते यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 जानेवारी 1941)
  • 1863: ‘चामराजेंद्र ओडियार’ – म्हैसूरचे महाराजा यांचा जन्म.
  • 1964: ‘एड बून’ – मॉर्टल कोमबॅट व्हिडिओ गेमचे निर्माते यांचा जन्म.
  • 1975: ‘ड्रिव बॅरीमोर’ – अमेरिकन अभिनेत्री, दिग्दर्शक, निर्माता यांचा जन्म
22 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1815: ‘स्मिथसन टेनांट’ – हिरा हा कार्बनच असतो हे प्रयोगावरुन सिद्ध करणारे ब्रिटिश रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 30 नोव्हेंबर 1761)
  • 1925: ‘सर थॉमस क्लिफोर्ड ऑलबट’ – ज्वरमापी, क्लिनिकल थर्मामीटर शोध लावणारे इंग्लिश डॉक्टर यांचे निधन. (जन्म: 20 जुलै 1836 – ड्युजबरी, यॉर्कशायर, इंग्लंड)
  • 1944: ‘कस्तुरबा गांधी’ – यांचे निधन. (जन्म: 11 एप्रिल 1869)
  • 1958: ‘मौलाना अबूल कलाम आझाद’ – स्वातंत्र्यचळवळीतील विद्वान नेते, भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री, भारतरत्‍न यांचे निधन. (जन्म: 11 नोव्हेंबर 1888)
  • 2000: ‘विनायक सदाशिव वाळिंबे’ – लेखक व पत्रकार यांचे निधन. (जन्म: 11 ऑगस्ट 1928)
  • 2000: ‘दामोदर दिनकर कुलकर्णी’ – प्रकाशक, श्री विद्या प्रकाशन चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 23 ऑक्टोबर 1923)
  • 2009: ‘प्राध्यापक लक्ष्मण देशपांडे’ – लेखक, दिग्दर्शक व यांचे निधन. (जन्म: 5 डिसेंबर 1943)
  • 2012: ‘सुखबीर’ – भारतीय लेखक आणि कवी यांचे निधन. (जन्म: 9 जुलै 1925)

Published On: Feb 22, 2026 | 10:39 AM

