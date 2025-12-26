Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Iphone 16 Vs Iphone 17 Which Model You Will Choose According To Your Budget And Needs Tech News Marathi

iPhone 16 vs iPhone 17: कमी किंमतीत जुना मॉडेल की जास्त पैसे खर्च करून लेटेस्ट आयफोन? तुम्ही कोणाची निवड करणार?

आयफोन 17 की आयफोन 16? कोणता मॉडेल खरेदी करावा, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. तुम्ही तुमच्या बजेटनुसार आणि गरजेनुसार आयफोनची निवड करू शकता. यासाठी दोन्ही आयफोनचे फीचर्स जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 26, 2025 | 07:45 PM
iPhone 16 vs iPhone 17: कमी किंमतीत जुना मॉडेल की जास्त पैसे खर्च करून लेटेस्ट आयफोन? तुम्ही कोणाची निवड करणार?

iPhone 16 vs iPhone 17: कमी किंमतीत जुना मॉडेल की जास्त पैसे खर्च करून लेटेस्ट आयफोन? तुम्ही कोणाची निवड करणार?

Follow Us:
Follow Us:
  • आयफोन 17 मध्ये 6.3-इंच LTPO OLED
  • आयफोन 16 मध्ये 6.1-इंच OLED
  • आयफोन 16 च्या तुलनेत आयफोन 17 जास्त अपग्रेड
काही महिन्यांपूर्वी आयफोन 17 लाँच करण्यात आला होता. तर गेल्यावर्षी आयफोन 16 लाँच करण्यात आला. सध्या अनेक वेबसाईट्स आणि ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्म्सवर आयफोन 16 च्या खरेदीवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. त्यामुळे आयफोन खरेदी करणाऱ्या लोकांसाठी ही सध्या एक आकर्षक डिल बनली आहे. पण एका वर्षापूर्वी लाँच करण्यात आलेल्या आयफोन 16 च्या तुलनेत आयफोन 17 जास्त अपग्रेड आहे. त्यामुळे कमी पैशांत आयफोन 16 खरेदी करावा की थोडे जास्त पैसे खर्च करून आयफोन 17 खरेदी करावा? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. तुम्ही दोन्ही आयफोनचे फीचर्स वाचून निर्णय घेऊ शकता. दोन्ही स्मार्टफोनची तुलना जाणून घेऊया.

आपत्कालीन प्रसंगी Google ठरणार तारणहार! भारतात लाँच झाली इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, यूजर्सना अशी मिळणार मदत

डिझाईन आणि डिस्प्ले

दोन्ही आयफोन मोडेल्सची डिझाईन काही प्रमाणात सारखीच आहे. मात्र दोन्ही डिस्प्लेमध्ये फार फरक आहे. Apple ने पहिल्यांदा स्टँडर्ड iPhone मध्ये 120Hz ProMotion LTPO डिस्प्ले दिला आहे. आयफोन 17 मध्ये 6.3-इंच LTPO OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस, Always-on सपोर्ट देण्यात आला आहे. आयफोन 16 मध्ये 6.1-इंच OLED, 60Hz रिफ्रेश रेट आणि 2,000 निट्स ब्राइटनेस देण्यात आली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

परफॉर्मस

iPhone 17 मध्ये नवीन A19 चिप दिली आहे, जो CPU मध्ये सुमारे 40% आणि GPU मध्ये 80% पर्यंत जास्त वेगवान असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. तर, iPhone 16 देखील दमदार आहे. मात्र हेवी गेमिंग, AI फीचर्स आणि लॉन्ग टर्म वापरात A19 जास्त टिकाऊ आहे. जर तुम्हाला पुढील 3 ते 4 वर्षांसाठी फोन पाहिजे असेल तर आयफोन 17 चांगला पर्याय आहे.

कॅमेरा

iPhone 17 मध्ये 48MP वाइड + 48MP अल्ट्रावाइड, नवीन 18MP सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, AI बेस्ड फ्रेमिंग आणि वीडियो फीचर्स देण्यात आले आहे. तर आयफोन 16 मध्ये 48MP वाइड + 12MP अल्ट्रावाइड आणि 12MP फ्रंट कॅमेरा आहे.

बॅटरी आणि चार्जिंग

iPhone 17 मध्ये मोठी बॅटरी आणि जास्त एफिशिएंट 3nm चिप आहे. ज्यामुळे यामध्ये 30 तासांपर्यंत व्हिडीओ प्लेबॅकचा दावा केला जातो. आयफोन 16 मध्ये 22 तासांपर्यंत व्हिडीओ प्लेबॅकचा दावा केला जातो.

तुम्ही खरेदी केलेला Samsung Galaxy फोन नकली तर नाही ना? पोलिसांनी केला मोठा खुलासा, 500 हून अधिक डिव्हाईस जप्त

किंमत

आयफोन 17 च्या 256GB व्हेरिअंटची किंमत 82,900 रुपये आणि 512GB व्हेरिअंटची किंमत 1,02,900 रुपये आहे. तर आयफोन 16 च्या 128GB व्हेरिअंटची किंमत 69,900 रुपये आहे.

Web Title: Iphone 16 vs iphone 17 which model you will choose according to your budget and needs tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
1

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
2

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त
3

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा
4

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी झेंडा रोविला! राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ स्पर्धेच्या महाराष्ट्रातील १९ विजेत्यांना कर्तव्य पथावर आमंत्रण

मराठी झेंडा रोविला! राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ स्पर्धेच्या महाराष्ट्रातील १९ विजेत्यांना कर्तव्य पथावर आमंत्रण

Jan 22, 2026 | 06:07 PM
ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Jan 22, 2026 | 06:04 PM
Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

Jan 22, 2026 | 05:51 PM
Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Jan 22, 2026 | 05:50 PM
Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 05:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM