Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Delhi Police Seized More Than 500 Fake Samsung Galaxy Smartphones Tech News Marathi

तुम्ही खरेदी केलेला Samsung Galaxy फोन नकली तर नाही ना? पोलिसांनी केला मोठा खुलासा, 500 हून अधिक डिव्हाईस जप्त

Fake Samsung Galaxy: तुम्ही सॅमसंग स्मार्टफोन वापरत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बाातमी आहे. तुम्ही खरेदी केलेला सॅमसंग स्मार्टफोन खरा आहे का? दिल्ली पोलिसांनी 500 हून अधिक नकली सॅमसंग स्मार्टफोन्स जप्त केले आहेत.

Updated On: Dec 24, 2025 | 02:49 PM
तुम्ही खरेदी केलेला Samsung Galaxy फोन नकली तर नाही ना? पोलिसांनी केला मोठा खुलासा, 500 हून अधिक डिव्हाईस जप्त

तुम्ही खरेदी केलेला Samsung Galaxy फोन नकली तर नाही ना? पोलिसांनी केला मोठा खुलासा, 500 हून अधिक डिव्हाईस जप्त

Follow Us:
Follow Us:
  • पोलिसांनी 4 आरोपिंना अटक केली
  • 500 हून अधिक नकली Galaxy स्मार्टफोन जप्त
  • फोन तयार करण्यासाठी खोटे किंवा जनरल पार्ट्सचा वापर
दिल्ली पोलिसांनी शहरात सुरु असलेल्या नकली स्मार्टफोन रॅकेटचा पर्दापाश केला आहे. दिल्लीमध्ये नकील Samsung Galaxy फोन असेंबल करून त्यांची विक्री केली जात होती. करोल बाग परिसरात करण्यात आलेल्या या कारवाईत पोलिसांनी 4 आरोपिंना अटक देखील केली आहे. यावेळी पोलिसांनी 500 हून अधिक नकली Galaxy स्मार्टफोन जप्त केले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे रॅकेट बऱ्याच काळापासून सक्रीय होते आणि ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे काम केले जात होत. हे रॅकेट अशा लोकांना निशाणा बनवत होते, जे महागडे फ्लॅगशिप स्मार्टफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी शोधत असतील.

Christmas 2025: ख्रिसमसपूर्वी स्वस्त झाला Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन, हजारो रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदी करण्याची संधी

कसे तयार केले जात होते नकली Galaxy फोन?

पोलिसांनी केलेल्या तपासात असं समोर आले आहे की, आरोपी मदरबोर्ड, कॅमेरा मॉड्यूल, बॅटरी आणि फोन फ्रेमसारखे महत्त्वाचे पार्ट्स चीनसह इतर देशांमधून मागवत होते. यानंतर या पार्ट्सच्या मदतीने स्थानिक पातळीवर असे स्मार्टफोन्स तयार केले जात होते, जे अगदी खऱ्या Samsung Galaxy डिव्हाईससारखे दिसतील. अशा देखील काही घटना होत्या, जिथे फोन तयार करण्यासाठी खोटे किंवा जनरल पार्ट्सचा देखील वापर केला जात होता. ज्यामुळे स्मार्टफोन बनवण्याचा खर्च कमी येतो आणि फायदा जास्त होतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अशाप्रकारे सुरु होता बनावट खेळ?

फोन खरा वाटावा यासाठी आरोपी फोनवर खोटे IMEI स्टिकर लावत होते, ज्यावर Made in Vietnam असं लिहीलं होतं. यामुळे ग्राहकांना असे वाटले की हे फोन खरे आयात केलेले सॅमसंग डिव्हाईस आहेत आणि ते टेलिकॉम नेटवर्कच्या सुरुवातीच्या तपासणीतूनही सुटले. मात्र खरं तर हे स्मार्टफोन्स खोटे होते आणि यांचा वापर ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी केला जात होता.

1 लाख रुपयांचा फोन केवळ 40 हजारांत

ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स किंवा रिटेल स्टोअर्सचा विचार केला तर Samsung Galaxy Ultra आणि फोल्डेबल फोनची किंमत लाखो रुपयांच्या घरात आहे. पण आरोपींनी तयार केलेले नकली स्मार्टफोन्स ग्राहकांना 35,000 ते 40,000 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळत होती. ही किंमत पाहून ग्राहक डिस्काऊंट आणि ऑफर समजून स्मार्टफोन खरेदी करत होते. मात्र खरं तर ग्राहक खोट्या ऑफर्सचे शिकार बनत होते, जिथे त्यांची फसवणूक केली जात होती. पोलिसांचे म्हणणे आहे की too good to be true किंमती हे या रॅकेटचे सर्वात मोठे शस्त्र होते.

भारताचे पहिले पगारदार-केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च, सॅलरीसे आणि सिटी युनियन बँकेचा उपक्रम

पोलिसांनी जप्त केले हे डिव्हाईस?

करोल बागमध्ये झालेल्या या घटनेत पोलिसांनी 512 बनावट सॅमसंग गॅलेक्सी फोन, शेकडो सुटे इलेक्ट्रॉनिक भाग, पॅकेजिंग साहित्य, स्टिकर्स आणि असेंब्ली टूल्स जप्त करण्यात आले. घटनास्थळावरून चार जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. या सर्व प्रकरणानंतर स्मार्टफोन खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. स्मार्टफोन नेहमी अधिकृत वेबसाईटवरून खरेदी करा. ऑफर्स आणि डिस्काऊंटचा लाभ घेण्यापूर्वी व्यवस्थित तपासणी करा.

Web Title: Delhi police seized more than 500 fake samsung galaxy smartphones tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 02:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री
1

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर
2

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

मोबाईल फोटोग्राफीत होणार ऐतिहासिक बदल! स्मार्टफोन कंपन्यांची मोठी तयारी सुरु, डुअल 200MP कॅमेरा सेटअप ठरणार गेमचेंजर
3

मोबाईल फोटोग्राफीत होणार ऐतिहासिक बदल! स्मार्टफोन कंपन्यांची मोठी तयारी सुरु, डुअल 200MP कॅमेरा सेटअप ठरणार गेमचेंजर

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे
4

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM