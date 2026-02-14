Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Free Fire Max: गेमर्ससाठी लाईव्ह झाला नवा Top-Up इव्हेंट, मोफत क्लेम करा No Sweat ईमोट आणि बरंच काही

No Sweat Top Up Event: फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी इन गेम करंसी डायमंड अतिशय महत्त्वाचे असतात. डायमंड खरेदीवर जर प्लेअर्सना इतर रिवॉर्ड्स देखील मिळाले, तर प्रचंड आनंद होतो. यासाठीच गेममध्ये एक नवीन ईव्हेंट सुरु झाला.

Updated On: Feb 14, 2026 | 08:30 AM
  • गेमर्ससाठी एक नवीन टॉप अप इव्हेंट लाईव्ह
  • प्लेअर्सना मिळणार वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी
  • इव्हेंट 17 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत लाईव्ह राहणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये गेमर्ससाठी एक नवीन टॉप अप इव्हेंट सुरू झाला आहे. हा नो स्वेट टॉप अप इव्हेंट आहे. हा इव्हेंट अतिशय खास आहे कारण या नव्या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना डायमंड खरेदी केल्यास एक्सक्लूसिव इमोट आणि आउटफिट बोनस म्हणून मिळणार आहे. याचा वापर करून तुम्हाला गेममध्ये एक वेगळी ओळख मिळू शकते. ज्यामुळे तुमचा गेमिंग अनुभव अधिक चांगला होणार आहे. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्ही गेममध्ये डायमंड खरेदी करत असाल तर हा इव्हेंट तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना डायमंडसोबतच मोफत गेमिंग आयटम्स देखील मिळणार आहेत.

Apple iPhone 17e vs Google Pixel 10a: मिड रेंजमध्ये होणार शर्यत! ग्राहक कोणाला पसंती देणार? कोणाचे फीचर्स बेस्ट? वाचा सविस्तर

नो स्वेट टॉप अप इव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सच्या नो-स्वेट टॉप-अप इवेंट विशेषतः गेमर्ससाठी लाईव्ह झाला आहे. हा इव्हेंट 17 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत लाईव्ह राहणार आहे. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्स इन-गेम करेंसी डायमंड खरेदी करून मोफत इमोट आणि आउटफिट क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा टॉप अप इव्हेंट गेममध्ये 30 जानेवारी 2026 रोजी सुरू झाला आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

डायमंड खरेदीवर कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार?

किती डायमंड खरेदी केल्यास कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत याची संपूर्ण यादी आता आम्ही शेअर करणार आहोत.

  • 100 डायमंड खरेदी केल्यास पर नो स्वेट इमोट रिवॉर्ड स्वरूपात प्लेयर्सना मिळणार आहे.
  • 300 डायमंड टॉप-अप केल्यास प्रॉस्परस इअर (शूज) मिळणार आहे.
  • 500 डायमंड खरेदी केल्यास प्रॉस्परस इअर (हेड) मिळणार आहे.
  • 700 डायमंड खरेदी केल्यास प्रॉस्परस इअर (टॉप) मिळणार आहे.
  • 1000 डायमंड खरेदी 3 प्रॉस्परस इअर (शॉर्ट्स) मिळणार आहे.
  • 1500 डायमंड खरेदी केल्यास स्वेट ड्रॉप बेनी हेड कॅप अनलॉक केले जाऊ शकते.
  • 2000 डायमंड खरेदी केल्यास 30 दिवसांना7 विंग्स ऑफ विक्ट्री आणि सिल्व्हर विंग्ज मिळणार आहे.

असे रिवॉर्ड्स अनलॉक करा ?

  • तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • वरच्या बाजूला डायमंड बटणावर क्लिक करा.
  • आता तुमच्या बजेटनुसार डायमंड खरेदी करा.
  • आता तुम्ही खरेदी केलेल्या डायमंड्सनुसार रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकता.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • ​M2QP9L8KRV6K
  • ​R5QK4M7LVP1R
  • ​K9QP6K2MNL8V
  • ​V3QJ1M9KRP7V
  • ​D8MJ4Q6LVK2R
  • ​B3G7A22TWDR7X
  • ​FQ9W2E1R7T5Y
  • ​4N8M2XL9R1G3
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FP9O1I5U3Y2T
  • ​B1RK7C5ZL8YT
लक्झरीचा नवीन ट्रेंड सुरु! तब्बल 8000mAh बॅटरी अन् अनोखी डिझाईन, Tecno डिव्हाईसच्या एंट्रीने प्रिमियम स्मार्टफोन्सही पडले फिके
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​FFR4G3HM5YJN
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​H8YC4TN6VKQ9
  • ​FK3J9H5G1F7D
  • ​FA3S7D5F1G9H
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​FJI4GFE45TG5
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​FM6N1B8V3C4X
  • ​B6QV3LMK1TP
  • ​FT4E9Y5U1I3O
  • ​FF6YH3BFD7VT
  • ​FL2K6J4H8G5F
  • ​FR2D7G5T1Y8H

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Feb 14, 2026 | 08:30 AM

