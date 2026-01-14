Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Iphone 17 Price Dropped At Flipkart Republic Day 2026 Do Not Miss This Deal Tech News Marathi

Flipkart Republic Day 2026: किंमत कोसळली, खरेदीची वेळ आली! iPhone 17 स्वस्तात विकत घेण्याची सुवर्णसंधी, आत्ताच घ्या फायदा

iPhone 17 Price Dropped: महागडा आयफोन 17 खरेदी करण्याची हीच आता योग्य वेळ आहे. कारण फ्लिपकार्टवर लवकरच सेल सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना आयफोन 17 अत्यंत कमी किंंमतीती खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 02:16 PM
Flipkart Republic Day 2026: किंमत कोसळली, खरेदीची वेळ आली! iPhone 17 स्वस्तात विकत घेण्याची सुवर्णसंधी, आत्ताच घ्या फायदा

Flipkart Republic Day 2026: किंमत कोसळली, खरेदीची वेळ आली! iPhone 17 स्वस्तात विकत घेण्याची सुवर्णसंधी, आत्ताच घ्या फायदा

Follow Us:
Follow Us:
  • आयफोन 17 अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी
  • फ्लिपकार्टवर रिपब्लिक डे सेल 2026 लवकरच सुरु होणार
  • फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेलमधील डिल्स जाहिर
काही महिन्यांपूर्वी आयफोन 17 सिरीज लाँच करण्यात आली होती. यानंतर सर्वच लोकांमध्ये आयफोन 17 ची क्रेझ सुरु झाली. आयफोन 17 खरेदी करावा, असं अनेकांना वाटत होतं. मात्र किंमत जास्त असल्यामुळे अनेकांनी आयफोन 17 खरेदी करण्याचा प्लॅन पुढे ढकलला. मात्र आता तुमची ही इच्छा पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. आता तुम्ही अत्यंत कमी किंमतीत आयफोन 17 खरेदी करू शकणार आहात. कारण फ्लिपकार्टवर रिपब्लिक डे सेल 2026 लवकरच सुरु होणार आहे. हा सेल 16 जानेवारीपासून सुरु होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

Instagram Update: Reels यूजर्ससाठी खुशखबर! लवकरच येणार नवीन अपडेट, प्लॅटफॉर्मवर मिळणार पावर टूल

आयफोन 17 कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी

फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल 2026 मध्ये ग्राहकांना आयफोन 17 अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल 2026 मध्ये ग्राहक आतापर्यंतच्या सर्वात कमी किंमतीत आयफोन 17 खरेदी करू शकणार आहेत. हा आयफोन गेल्या वर्षी लाँच करण्या आला होता. त्याची लाँचिंग किंमत 82,900 रुपये आहे. मात्र आता सेलमध्ये ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह आयफोन 17 ची किंमत अत्यंत कमी झाली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

पहिल्यांदाच झाला एवढा स्वस्त

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मने त्यांच्या अपकमिंग फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेलमधील डिल्स जाहिर करण्यास सुरुवात केली आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना आयफोनसह गूगल पिक्सेल, सॅमसंग गॅलेक्सी, नथिंग, रियलमी, मोटोरोला सारख्या ब्रँड्सचे स्मार्टफोन देखील ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. एका रिपोर्टनुसार, फ्लिपकार्ट सेलमध्ये iPhone 17 ची सुरुवातीची किंमत 74,990 रुपये असणार आहे. म्हणजेच या आयफोन मॉडेलवर थेट 8 हजार रुपयांचे डिस्काऊंट मिळणार आहे. याशिवाय जुना स्मार्टफोन एक्सचेंज करून ग्राहकांना 5,000 रुपयांचा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस देखील मिळणार आहे. म्हणजेच फ्लिपकार्ट सेलमध्ये आयफोन खरेदी केल्यास ग्राहकांना 13,000 रुपयांपर्यंत बचत करण्यची संधी देखील मिळणार आहे.

iPhone 17 चे फीचर्स

अ‍ॅपलचा हा लेटेस्ट आयफोन A19 बायोनिक चिपसेटसह लाँच करण्यात आला होता. फोनमध्ये 16 कोरचा न्यूरल इंजिन देण्यात आले आहे, जे एआयचा वापर करताना अधिक चांगला परफॉर्मंस ऑफर करतो. या आयफोनमध्ये 6.3 इंचाचा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिला आहे, जो 120Hz हाय रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. या आयफोनमध्ये डिस्प्ले प्रोटेक्शनसाठी सिरॅमिक शील्ड 2 टेक्नोलॉजीचा वापर करण्यात आला आहे. याच्या डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस 3000 निट्सपर्यंत आहे आणि यामध्ये डायनॅमिक आईलँड फीचर देखील आहे.

TECH EXPLAINED: फोनच्या स्क्रीनची साईज कशी मोजतात? असा आहे स्मार्टफोन कंपन्यांचा अनोखा फंडा, जाणून घ्या

iPhone 17 च्या मागील बाजूला डुअल कॅमेरा सेटअप दिला आहे. फोनमध्ये 48MP चा मुख्य कॅमेरा दिला आहे. यासोबतच 48MP चा अल्ट्रा वाइड कॅमेरा मिळणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या फोनमध्ये 18MP चा सेंटर स्टेज कॅमेरा दिला आहे. फ्लिपकार्टवर हा आयफोन 256GB, 512GB आणि 1TB स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. आयफोन 17 लॅवेंडर, मिस्ट ब्लू, सेज ग्रीन, व्हाइट आणि ब्लॅक रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

Web Title: Iphone 17 price dropped at flipkart republic day 2026 do not miss this deal tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 02:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा
1

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
2

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
3

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर
4

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM