लॅपटॉपच्या Charger चे फोनचे चार्जिंग करणं योग्य आहे का? याचं उत्तर माहीत हवंच नाहीतर येईल पश्चात्तापाची वेळ

जर तुमच्या लॅपटॉपमध्ये USB C-Type चार्जर असेल, तर तुम्हाला कधीतरी प्रश्न पडला असेल की तो तुमचा फोन चार्ज करू शकेल का? उत्तर हो आहे. पण चार्जरसाठी एका विशेष तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असते.

Updated On: Dec 25, 2025 | 11:32 AM
लॅपटॉपचा चार्जर मोबाईलसाठी वापरणे योग्य आहे का (फोटो सौजन्य - iStock)

  • लॅपटॉप चार्जरने मोबाईल चार्ज करावा का 
  • लॅपटॉपमध्ये सी टाईप चार्जर असेल तर त्याने चार्ज करणे योग्य आहे का
  • काय सांगते टेक्नोलॉजी 
आजकाल, बहुतेक नवीन लॅपटॉप आणि स्मार्टफोन USB-C पोर्टने चार्ज होतात. USB-C वाढत्या प्रमाणात सामान्य झाले आहे. ते फक्त फोन आणि लॅपटॉपपुरते मर्यादित नाही तर बाह्य हार्ड ड्राइव्ह, कीबोर्ड, माऊस आणि इतर गॅझेटमध्ये देखील वापरले जाते. जर तुमचा फोन आणि लॅपटॉप दोन्ही USB-C ला सपोर्ट करत असतील, तर प्रश्न उद्भवतो: लॅपटॉपचा चार्जर फोन चार्ज करण्यासाठी वापरता येईल का? 

विशेषतः जर फोन चार्जर हरवला असेल तर. दोन्ही डिव्हाइसेस C-टाईपचे चार्जर वापरतात. कधीकधी आपण आपले फोन चार्जर विसरतो आणि अशा परिस्थितीत, लोकांना प्रश्न पडतो की फोन लॅपटॉप चार्जरने चार्ज करता येईल का. हा प्रश्न सामान्य आहे, परंतु उत्तर काळजीपूर्वक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ही सोपी टेक टिप तुम्हाला माहीत असायला हवी. 

फक्त PD तंत्रज्ञानाने चार्ज करा

लॅपटॉपचा USB-C चार्जर फोन चार्ज करण्यासाठी सुरक्षित आहे, परंतु जर चार्जरमध्ये USB-C PD तंत्रज्ञान असेल तरच. PD म्हणजे पॉवर डिलिव्हरी. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही तंत्रज्ञान चार्जर आणि फोनमध्ये संवाद साधते. फोन चार्जरला किती पॉवरची आवश्यकता आहे हे सांगते. उदाहरणार्थ, जर फोनला २० वॅटची आवश्यकता असेल, तर चार्जर तेवढी पॉवर देतो. हे फोनला पुरेशी पॉवर मिळण्याची खात्री देते आणि बॅटरीचे नुकसान टाळते. जर चार्जरमध्ये PD नसेल, तर जास्त वीज वापरल्याने बॅटरी खराब होऊ शकते. सुदैवाने, बहुतेक नवीन लॅपटॉप चार्जरमध्ये PD असतो.

Type-C पोर्ट फक्त चार्जिंगसाठी नाही तर….; ९०% लोकांना ‘या’ वापराबद्दल माहितच नाही

PD सपोर्ट कसा तपासायचा?

चार्जरवर PD लोगो पहा. जर त्यात लोगो असेल, तर याचा अर्थ तो PD ला सपोर्ट करतो. जर नसेल, तर चार्जरच्या मागील बाजूस असलेले स्पेसिफिकेशन तपासा. जर त्यात 5V, 9V, 15V किंवा 20V सारखे अनेक व्होल्टेज असतील, तर याचा अर्थ तो PD ला सपोर्ट करतो.

लॅपटॉप चार्जर वापरण्याचे फायदे

लॅपटॉप चार्जरने तुमचा फोन चार्ज करण्याचे दोन मोठे फायदे आहेत. पहिले, तुम्हाला तुमच्या फोनसाठी वेगळे चार्जर खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. एकच चार्जर दोन्हीसाठी काम करेल. दुसरे, लॅपटॉप चार्जर जास्त पॉवर देतात, जसे की 65W किंवा 100W. जर तुमचा फोन 65W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो, परंतु चार्जर फक्त 45W वितरीत करतो, तर फोन पूर्ण वेगाने चार्ज होणार नाही. लॅपटॉप चार्जर तुमचा फोन जलद चार्ज करेल. यामुळे वेळ वाचतो आणि सोय वाढते.

प्रसिद्ध App Spotify मधून 300TB ची म्युझिक चोरी, 8.6 कोटी गाणी फ्री टोरेंट वेबसाईटवर; इंडस्ट्रीत खळबळ

चांगल्या ब्रँडचा चार्जर निवडा

पीडी असलेले चार्जर सामान्यतः सुरक्षित असतात, परंतु चांगल्या ब्रँडची निवड करा. आजकाल बरेच लोक त्यांचे फोन आणि लॅपटॉप दोन्ही एकाच चार्जरने चार्ज करतात. पीडीला सपोर्ट करत असल्यास हे सोयीस्कर आणि सुरक्षित आहे. पुढच्या वेळी चार्जर निवडताना पीडी आहे का ते नक्की तपासा.

Published On: Dec 25, 2025 | 11:32 AM

