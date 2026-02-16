Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
TCS Market Cap Falls: टीसीएसला मोठा धक्का! तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची झाली घसरण.. जाणून घ्या सविस्तर 

भारतीय शेअर बाजारात या आठवड्या दरम्यान, भारतातील आघाडीची आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) चे बाजार भांडवल ९०,१९८.९२ कोटींनी घसरले. अर्थात गेल्या आठवड्यात आयटी शेअर्स पडले, तर बँकिंग शेअर्स उभे राहिले होते.

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:13 AM
  • भारतीय शेअर बाजारात आयटी शेअर्समध्ये पडझड
  • टीसीएस-इन्फोसिसचे बाजार भांडवल घसरले
  • SBI आणि बजाज फायनान्स चमकले
 

TCS Market Cap Falls: भारतीय शेअर बाजारात या आठवड्या दरम्यान, भारतातील आघाडीची आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) चे बाजार भांडवल ९०,१९८.९२ कोटींनी घसरले. यामुळे कंपनीचे एकूण बाजार भांडवल ९,७४,०४३.४३ कोटींवर आले. या काळात भारतातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये TCS सर्वाधिक फटका बसलेली कंपनी आहे. मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्यामुळे, टॉप १० मधील सहा कंपन्यांचे एकत्रित बाजार भांडवल ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त घसरले.

बीएसई बेंचमार्क निर्देशांक ९५३.६४ अंकांनी किंवा १.१४  टक्क्यांनी घसरला, जो गुंतवणूकदारांच्या कमकुवत आत्मविश्वास दाखवून देतो. आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सर्वात जास्त नुकसान झालेल्या टीसीएस आणि इन्फोसिस होते, ज्यांचे मूल्यांकन लक्षणीय घटले.

इन्फोसिसचे बाजार भांडवल ७०,७८०.२३ कोटींनी घसरले आणि ५,५५,२८७.७२  कोटी झाले. आयटी शेअर्समधील घसरणीचा एकूण बाजारावर परिणाम म्हणून खाजगी क्षेत्रातील कर्जदार एचडीएफसी बँकेचे मूल्यांकनही ५४,६२७.७१ कोटींनी घसरून १३,९३,६२१.९२ कोटी झाले. देशातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे बाजार भांडवलही ४१,८८३ कोटींनी घसरून १९,२१,४७५.७९ कोटी झाले, तरीही ते अजूनही अव्वल स्थानावर आहे.

दरम्यान, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे बाजार भांडवल २३,९७१.७४ कोटींनी घसरून ५,४६,२२६.८० कोटी झाले, तर भारती एअरटेलचे बाजार भांडवल १९,२४४.६१ कोटींनी घसरून ११,४३,०४४.०३ कोटी झाले. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, एसबीआयचे बाजार भांडवल १,२२,२१३.३८ कोटींनी वाढून ११,०६,५६६.४४ कोटी झाले, ज्यामुळे ती सर्वाधिक नफा मिळवणारी कंपनी बनली.

बजाज फायनान्स २६,४१४.४४ कोटींनी वाढून ६,३७,२४४.६४ कोटी झाले, तर अभियांत्रिकी कंपनी लार्सन अँड टुब्रोचे बाजार भांडवल १४,४८३.९ कोटींनी वाढून ५,७४,०२८.९३ कोटी झाले. आयसीआयसीआय बँकेचे बाजार भांडवल देखील ५,७१९.९५ कोटींनी वाढून १०,११,९७८.७७ कोटी झाले.

भारतीय शेअर्स बाजारातील घसरण असूनही, रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनी मात्र नफ्यात राहिली. यानंतर, HDFC बँक, भारती एअरटेल, SBI, ICICI बँक, TCS, बजाज फायनान्स, L&T, इन्फोसिस आणि LIC या कंपन्यांना देशातील टॉप १० सर्वात आघाडीच्या कंपन्यांच्या क्रमवारीत स्थान देण्यात आले.

