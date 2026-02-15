Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
WhatsApp चॅट्स झाले डिलीट? टेन्शन नको! Android आणि iPhone वर असे करा झटपट Restore

व्हॉट्सअ‍ॅपवरून डिलीट झालेले चॅट्स कसे रिस्टोअर करायचे असा प्रश्न अनेकांच्या मानत असतो? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. यासाठीच आता आम्ही तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:14 PM
  • जुने WhatsApp मेसेज गायब?
  • या सोप्या ट्रिकने मिळवा पुन्हा तुमचे चॅट्स!
  • जुने चॅट्स परत आणणे आता अगदी सोपे
तुमच्यासोबत देखील असं कधी घडलं आहे का की तुमचा फोन हरवला किंवा तुम्ही नवीन फोन खरेदी केला आणि या डिवाइसमध्ये जेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करता, तेव्हा तुम्हाला समजतं की तुमचे जुने व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट डिलीट झाले आहेत? आपल्या फोनमधील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट डिलीट झाल्यास मोठी समस्या निर्माण होते. कारण सध्याच्या काळात व्हॉट्सअ‍ॅप केवळ एक संवादाचा माध्यम नसून व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे महत्त्वाच्या फाइल्स फोटोज आणि व्हिडिओ देखील शेअर केले जातात. अशा परिस्थितीत जर तुमच्या फोनमधील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स डिलीट झाले तर ते रिस्टोर करणं अत्यंत कठीण होऊन जातं. पण अशी एक सोपी पद्धत आहे, ज्याच्या मदतीने तुम्ही अँड्रॉईड आणि आयफोन या दोन्ही डिवाइसमध्ये डिलीट झालेले व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स पुन्हा एकदा रिस्टोर करू शकता.

दमदार फीचर्स आता तुमच्या बजेटमध्ये! लाँचपूर्वीच iPhone 17e चा फर्स्ट लूक व्हायरल, यूजर्सची उत्सुकता वाढली…

मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप अँड्रॉइड आणि आयफोन या दोन्ही यूजर्सना त्यांचे चॅट्स गुगल ड्राईव्ह किंवा आयक्लाऊडमध्ये बॅकअप करून ठेवण्याची सुविधा देतो. त्यामुळे जर तुम्ही तुमच्या चॅट्सचे बॅकअप घेतले असेल तर तुम्ही अगदी सहज तुमच्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये देखील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स पुन्हा मिळवू शकता. व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्सचे बॅकअप घेणे आणि चॅट्स रिस्टोअर करणे, याची प्रोसेस अगदी सोपी आहे. अँड्रॉइड स्मार्टफोन युजर्स त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट हिस्ट्रीचा बॅकअप गुगल अकाऊंटमध्ये घेऊ शकतात. तर आयफोनवरील चॅटचा बॅकअप घेण्यासाठी आणि रिस्टोअर करण्यासाठी iCloud चा वापर केला जातो. चॅटचा बॅकअप घेण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त स्टोरेजची आवश्यकता असते त्यामुळे तुम्हाला पेड टीयर खरेदी करावे लागू शकते.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अँड्रॉइडवर व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स कसे रिस्टोअर कराल?

  • सर्वात आधी तुमच्या अँड्रॉईड डिव्हाईसवर व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा.
  • थ्री-डॉटवाल्या मेन्यूवर टॅप करा आणि सेटिंग्स ओपन करा.
  • आता स्क्रीनवर दिसणाऱ्या चॅट ऑप्शनवर टॅप करा आणि चॅट बॅकअर सिलेक्ट करा.
  • आता बॅकअपवर टॅप करा.

आयफोनवर व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स कसे रिस्टोअर कराल?

  • व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा.
  • आता तुमच्या प्राफाईल फोटोवर टॅप करा.
  • चॅट्सवर टॅप करा.
  • चॅट बॅकअप सिलेक्ट करा आणि बॅकअप नाऊवर टॅप करा.

अँड्रॉईडवर ऑटोमॅटिक बॅकअप कसं सेट करालं?

  • अँड्रॉईड फोनवर व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा.
  • सेटिंग्स > चॅट > चॅट बॅकअप या स्टेप्स फॉलो करा आणि तुमच्या गुगल अकाऊंटवर बॅकअप घ्या.
  • बॅकअपवर टॅप केल्यानंतर नेव्हर किंवा ओन्ली व्यतिरिक्त दुसरे बॅकअप शेड्यूल निवडा.
  • ज्या गुगल अकाऊंटमध्ये तुमचे चॅट्स सेव्ह करायचे आहेत, त्याची निवड करा.
टेकप्रेमींचं गणित बिघडणार! Lenovo ने घेतला मोठा निर्णय… लॅपटॉपच्या किंमती वाढवण्याचा दिला इशारा, ग्राहक चिंतेत

iOS वर ऑटोमॅटिक बॅकअप कसं सेट करालं?

  • व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा आणि सेटिंग्सवर टॅप करा.
  • चॅट > चॅट बॅकअपवर टॅप करा.
  • ऑटो बॅकअपवर टॅप करा आणि बॅकअप फ्रीक्वेंसी निवडा.

Published On: Feb 15, 2026 | 08:14 PM

